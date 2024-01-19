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Кулеба: Запад должен не дать России производить оружие

Жан Рофе
19 января 2024 г.

Украина нуждалась бы в меньшей помощи и потеряла бы меньше жизней, если отследить и полностью закрыть все теневые схемы и лазейки для избежания санкций Россией, заявил глава МИД.

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Российской самолет Миг-31 с ракетой "Кинжал"
Российской самолет Миг-31 с ракетой "Кинжал"Фото: AP/picture alliance

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западные страны перекрыть каналы поставок комплектующих для производства оружия в России, закрыв лазейки, которые позволяют ей продолжать закупать ключевые компоненты. "Запад должен всерьез заняться тем, чтобы подавить способность России производить оружие", - написал Кулеба в соцсети X (бывший Twitter) в пятницу, 19 января.

Он привел данные о том, что до 95% критически важных компонентов иностранного производства, найденных в российском оружии, которое было уничтожено в Украине, происходят из западных стран. Это действия не правительства, а скорее частных фирм, уточнил глава МИД, причем попадающий в РФ экспорт - это не обязательно военные товары, но и продукция двойного назначения, гражданская продукция и даже бытовая техника.

"Чем бы они ни были, в конечном счете они попадают в Украину, чтобы совершать военные преступления, убивать людей и разрушать критически важную инфраструктуру, - заявил Кулеба. - Украина нуждалась бы в меньшей помощи и потеряла бы меньше жизней, если бы все теневые схемы и лазейки для избежания санкций были тщательно отслежены и полностью закрыты".

Глава МИД отметил, что прекращение поставок соответствующих компонентов в Россию требует масштабных, скоординированных усилий частного и государственного секторов. "Но это спасет жизни многих гражданских лиц в Украине и выведет из строя военную машину Путина", - подчеркнул Кулеба.

Обход западных санкций Россией

Согласно подсчетам экспертов Киевского института экономики и международной санкционной группы Ермака-Макфола, в январе-октябре 2023 года российский импорт товаров, которые США, ЕС, Великобритания и другие партнеры Украины определяют как приоритетные для ведения боевых действий, достиг 8,77 миллиарда долларов - это всего на 10 процентов меньше, чем до введения санкций. Для всех товаров, считающихся критически важными для российской военной промышленности, этот показатель еще выше - 22,23 миллиарда долларов.

После российского вторжения коалиция стран, поддержавших Украину, ввела беспрецедентный контроль над экспортом в РФ, включая товары двойного назначения, чтобы лишить агрессора критически важных ресурсов для ведения войны, говорится в исследовании, опубликованном 11 января. Однако Россия смогла в значительной степени обходить санкции, используя третьи страны.

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