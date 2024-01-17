Кулеба: В 2024 году Украина хочет взять под контроль небо

В 2022 году Украина одержала победу над Россией на суше, в 2023-м - на море, а в 2024-м намерена сделать это в воздухе, заявил глава МИД Украины в Давосе. Кулеба вновь повторил просьбу Киева о необходимых вооружениях.

По словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в наступившем году ВСУ намерены добиться суверенитета в воздухе. "В 2024 году, конечно, приоритетом является убрать Россию с неба. - заявил он в среду, 17 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе. - Ведь тот, кто контролирует небо, определяет, когда и как закончится война".

Украинский политик подчеркнул, что его страна сражается с "очень могущественным врагом, очень большим врагом, который не дремлет", и для победы необходимо время. По его словам, в 2022 году Украина одержала победу над РФ "на суше", а в 2023-м - "на море". "Мы целиком и полностью сконцентрировались на том, чтобы в 2024-м победить ее в воздухе", - заявил глава МИД Украины на панельной дискуссии.

Потребности Украины в оружии

Одновременно Кулеба вновь указал на запрос Украины, нуждающейся в истребителях и дальнобойных ракетах для обороны своего воздушного пространства. "Это влечет за собой необходимость поставок Украине самолетов,<…> ракет большой дальности и беспилотников", - отметил он.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен выразил сомнение в отношении способности Украины взять под контроль небо. Выступая в Давосе, он также заявил о низких шансах на прекращение огня в Украине. Для этого Россия должна быть готова к добросовестному ведению переговоров на основе базовых принципов, которые она поставила под вопрос своей агрессией против Украины - территориальной целостности, суверенитета и независимости, отметил госсекретарь.

Если РФ когда-нибудь будет готова к переговорам на этой основе, то найдутся и украинцы, которые захотят это сделать, а США смогут их поддержать, добавил он.

Всемирный экономический форум - до 19 января

Между тем президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Давосе, заявил об угрозе безопасности европейского континента при задержках помощи его стране. Без поддержки других стран Киеву будет не хватать артиллерии и зенитных ракет, что означает неспособность ВСУ отражать атаки, пояснил он.

Ожидается, что во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который продлится до 19 января, примут участие около 2800 представителей политики, бизнеса и гражданского общества. В повестке дня доминирует война в Украине, а также военная операция Израиля против террористической группировки ХАМАС.

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