 Кто возглавит правительство Молдовы: Конституционный суд отменил указ Санду | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 23.02.2021

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Европа

Кто возглавит правительство Молдовы: Конституционный суд отменил указ Санду

Судьи Конституционного суда Молдовы объявили указ Майи Санду о повторном выдвижении ее кандидата на пост премьер-министра неконституционным. Какие последствия это будет иметь?

Президент Молдовы Майя Санду

Президент Молдовы Майя Санду

Конституционный суд Молдовы на заседании 23 февраля отменил указ президента страны Майи Санду о повторном выдвижении на пост главы правительства кандидатуры Натальи Гаврилицы. Первая попытка проголосовать за нее в парламенте 11 февраля провалилась. Вынося вердикт, судьи частично удовлетворили ходатайство депутатов-социалистов, которые потребовали признать этот указ президента неконституционным. Суд постановил также, что президент должен выдвинуть новую кандидатуру после консультаций со всеми парламентскими фракциями.

Социалисты предлагают "кандидата большинства"

Обращению социалистов в КС предшествовало их предложение выдвинуть на пост премьер-министра "кандидатуру большинства" - экс-вице премьера, экс-министра финансов, экс-посла Молдовы в Великобритании Марианну Дурлештяну. На брифинге в Кишиневе 11 февраля лидер Партии социалистов, бывший президент страны Игорь Додон напомнил о решении Конституционного суда от 2016 года. В нем говорится о том, что глава государства обязан предложить на рассмотрение законодателям кандидата на пост премьер-министра, предложенного парламентским большинством, если оно официально оформлено. И хотя сейчас в молдавском парламенте такой коалиции нет, можно создать "ситуативное большинство", которое поддержало бы Марианну Дурлештяну.

Игорь Додон

Игорь Додон

Такое большинство было создано из социалистов и депутатов платформы Pentru Moldova ("Для Молдовы"), куда входит несколько бывших депутатов-демократов и фракция партии "Шор". 54 парламентария из 101 поставили свои подписи в поддержку кандидатуры Дурлештяну. Однако Майя Санду выдвигать ее отказалась, заявив, что у нее есть сомнения в неподкупности некоторых депутатов, поставивших свои подписи под письмом в поддержку нового кандидата, а на некоторых законодателей могло оказываться давление.

Как заявила она на брифинге 11 февраля, "кроме того, среди этих депутатов есть участники кражи миллиарда долларов из банковской системы, есть те, кто по несколько раз меняли партии в результате коррупционных действий. Я не могу согласиться с таким предложением и снова выдвигаю кандидатуру Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра".

С чем связана борьба за кресло премьера

Цель Санду и ее команды - организация в Молдове досрочных парламентских выборов, о чем не раз говорилось с разных трибун. По словам Санду, "досрочные парламентские выборы - единственный выход из сложившегося политического тупика". Они были обозначены как одна из ключевых задач и в программе правительства Гаврилицы, которая занимает пост вице-председателя в президентской партии "Действие и солидарность". По молдавскому законодательству, парламент может быть распущен в двух случаях: если в течение трех месяцев депутаты не примут ни одного закона и если в течение такого же времени они не утвердят кандидатуру председателя правительства.

Санду пока никак не прокомментировала решение КС. Лидер социалистов Додон заявил, что "оно было предсказуемым". По его мнению, президент теперь обязана выдвинуть кандидатуру Дурлештяну, предложенную "ситуативным" парламентским большинством. Если этого не произойдет, "страна останется неуправляемой, и тогда Партия социалистов предложит новые меры и шаги, чтобы положить конец кризису, включая широкомасштабные протесты", написал Додон на своей странице в Facebook.

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