Кто виноват в отравлении Навального? Универсальный ответ Кремля

Берлин призывает Москву прояснить, как боевой яд "Новичок" попал в организм Алексея Навального, и кто к этому причастен. У властей РФ давно заготовлен ответ, напоминает Сергей Елкин.
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Формулу "Новичка" достать просто, а сырье для его производства - лишь на черном рынке. Если узнать точное название вещества, можно проследить его происхождение. Интервью DW профессора токсикологии Мартина Гёттлихера.
В связи с отравлением Алексея Навального ядом "Новичок" власти Германии намерены обратиться за помощью к Организации по запрещению химического оружия. Что это может дать? DW поговорила с экспертами.
Если меры, которые примет Запад в ответ на отравление Навального, не будут действенными, убедить Москву прекратить подобные операции не удастся, считает эксперт по спецслужбам Марк Галеотти.