Кто приносит удачу олимпийцам (фотогалерея)

Талисманы Олимпийских игр

Токио 2021

На Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, которые должны были пройти в 2020 году, но которые пришлось из-за пандемии коронавируса перенести на лето 2021 года, талисманами спортсменов будут Мирайтова (что означает будущее и вечность) и Сомэйти (один из видов цветущей сакуры).