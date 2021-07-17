 Кто приносит удачу олимпийцам (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.07.2021

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Культура и стиль жизни

Кто приносит удачу олимпийцам (фотогалерея)

23 июля стартуют XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Первый официальный талисман игр появился в 1972 году.

  • Мирайтова и Сомэйти - талисманы на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио

    Талисманы Олимпийских игр

    Токио 2021

    На Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, которые должны были пройти в 2020 году, но которые пришлось из-за пандемии коронавируса перенести на лето 2021 года, талисманами спортсменов будут Мирайтова (что означает будущее и вечность) и Сомэйти (один из видов цветущей сакуры).

  • Такса Вальди - талисман в Мюнхене

    Талисманы Олимпийских игр

    Мюнхен 1972

    Первым официальным талисманом в истории Олимпийских игр стала такса Вальди. Именно животные чаще всего становились символичным атрибутом Олимпиады. Собаку выбрали из-за ее охотничьих качеств, которые есть и у каждого настоящего спортсмена, - стойкость, упорство, ловкость.

  • Талисман в Монреале - бобр

    Талисманы Олимпийских игр

    Монреаль 1976

    Канадский бобр по имени Амик стал талисманом в Монреале. "Амик" на языке коренного населения Канады также означает "бобр". Это животное является национальным символом страны.

  • Медвежонок Миша - талисман 1980 года

    Талисманы Олимпийских игр

    Москва 1980

    На летних Олимпийских играх 1980 года, которые прошли в России (тогда СССР), официальным талисманом был выбран бурый медведь. Медвежонок Миша стал любимцем миллионов.

  • Орленок Сэм

    Талисманы Олимпийских игр

    Лос-Анджелес 1984

    На Олимпийских играх в США талисманом стал национальный символ страны - орел. Орленку Сэму на голову надели цилиндр, раскрашенный в цвета американского флага.

  • Тигренок на Олимпийских играх в Южной Корее

    Талисманы Олимпийских игр

    Сеул 1988

    На первых Олимпийских играх в Южной Корее талисманом стал амурский тигр - весьма дружелюбный на вид. Тигренку Ходори надели традиционную черную шапку на ухо.

  • Талисман Олимпийских игр в Барселоне - Коби

    Талисманы Олимпийских игр

    Барселона 1992

    Щенок по кличке Коби стал талисманом Олимпийских игр в Барселоне. Его прообразом стала каталонская овчарка. Об этом сходстве велось много споров. Журналисты TAZ тогда написали: "Коби с таким же успехом мог быть свиньей".

  • Иззи в Атланте

    Талисманы Олимпийских игр

    Атланта 1996

    На Олимпиаде 1996 года талисманом впервые стал вымышленный герой. Странное существо получило не менее странное имя - Иззи, которое произошло от "Whatizit?" или "What is it?" ("Что это?").

  • Сидней-2000

    Талисманы Олимпийских игр

    Сидней 2000

    Знакомьтесь: Олли, Сид и Милли. Кукабара, утконос и ехидна, - все эти животные обитают только в Австралии. Почему сразу три талисмана в Австралии? Это было связано со вступлением в третье тысячелетие.

  • Феб и Афина - талисманы в Греции

    Талисманы Олимпийских игр

    Афины 2004

    Феб и Афина были выбраны в честь греческих богов. По форме они напоминали античные куклы.

  • Талисманы в Пекине

    Талисманы Олимпийских игр

    Пекин 2008

    Пять фигур символизируют пять олимпийских колец. Первые слоги имен талисманов Олимпийских игр в Пекине (не будет перечислять все) означают: "Пекин приветствует вас!"

  • Венлок и Мандевилль

    Талисманы Олимпийских игр

    Лондон 2011

    Талисманами летних Олимпийских игр в 2011 году, которые прошли в Лондоне, стали Венлок и Мандевилль. Они символизируют цифровизацию и технологический прогресс.

  • Винисиус и Том

    Талисманы Олимпийских игр

    Рио-де-Жанейро 2016

    Официальные талисманы соревнований - Винисиус и Том. Это собирательные образы, которые олицетворяют флору и фауну Бразилии.

    Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова


  • Мирайтова и Сомэйти - талисманы на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио

    Талисманы Олимпийских игр

    Токио 2021

    На Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, которые должны были пройти в 2020 году, но которые пришлось из-за пандемии коронавируса перенести на лето 2021 года, талисманами спортсменов будут Мирайтова (что означает будущее и вечность) и Сомэйти (один из видов цветущей сакуры).

  • Такса Вальди - талисман в Мюнхене

    Талисманы Олимпийских игр

    Мюнхен 1972

    Первым официальным талисманом в истории Олимпийских игр стала такса Вальди. Именно животные чаще всего становились символичным атрибутом Олимпиады. Собаку выбрали из-за ее охотничьих качеств, которые есть и у каждого настоящего спортсмена, - стойкость, упорство, ловкость.

  • Талисман в Монреале - бобр

    Талисманы Олимпийских игр

    Монреаль 1976

    Канадский бобр по имени Амик стал талисманом в Монреале. "Амик" на языке коренного населения Канады также означает "бобр". Это животное является национальным символом страны.

  • Медвежонок Миша - талисман 1980 года

    Талисманы Олимпийских игр

    Москва 1980

    На летних Олимпийских играх 1980 года, которые прошли в России (тогда СССР), официальным талисманом был выбран бурый медведь. Медвежонок Миша стал любимцем миллионов.

  • Орленок Сэм

    Талисманы Олимпийских игр

    Лос-Анджелес 1984

    На Олимпийских играх в США талисманом стал национальный символ страны - орел. Орленку Сэму на голову надели цилиндр, раскрашенный в цвета американского флага.

  • Тигренок на Олимпийских играх в Южной Корее

    Талисманы Олимпийских игр

    Сеул 1988

    На первых Олимпийских играх в Южной Корее талисманом стал амурский тигр - весьма дружелюбный на вид. Тигренку Ходори надели традиционную черную шапку на ухо.

  • Талисман Олимпийских игр в Барселоне - Коби

    Талисманы Олимпийских игр

    Барселона 1992

    Щенок по кличке Коби стал талисманом Олимпийских игр в Барселоне. Его прообразом стала каталонская овчарка. Об этом сходстве велось много споров. Журналисты TAZ тогда написали: "Коби с таким же успехом мог быть свиньей".

  • Иззи в Атланте

    Талисманы Олимпийских игр

    Атланта 1996

    На Олимпиаде 1996 года талисманом впервые стал вымышленный герой. Странное существо получило не менее странное имя - Иззи, которое произошло от "Whatizit?" или "What is it?" ("Что это?").

  • Сидней-2000

    Талисманы Олимпийских игр

    Сидней 2000

    Знакомьтесь: Олли, Сид и Милли. Кукабара, утконос и ехидна, - все эти животные обитают только в Австралии. Почему сразу три талисмана в Австралии? Это было связано со вступлением в третье тысячелетие.

  • Феб и Афина - талисманы в Греции

    Талисманы Олимпийских игр

    Афины 2004

    Феб и Афина были выбраны в честь греческих богов. По форме они напоминали античные куклы.

  • Талисманы в Пекине

    Талисманы Олимпийских игр

    Пекин 2008

    Пять фигур символизируют пять олимпийских колец. Первые слоги имен талисманов Олимпийских игр в Пекине (не будет перечислять все) означают: "Пекин приветствует вас!"

  • Венлок и Мандевилль

    Талисманы Олимпийских игр

    Лондон 2011

    Талисманами летних Олимпийских игр в 2011 году, которые прошли в Лондоне, стали Венлок и Мандевилль. Они символизируют цифровизацию и технологический прогресс.

  • Винисиус и Том

    Талисманы Олимпийских игр

    Рио-де-Жанейро 2016

    Официальные талисманы соревнований - Винисиус и Том. Это собирательные образы, которые олицетворяют флору и фауну Бразилии.

    Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова


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Контекст

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Талисманы Олимпийских игр

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Аудио- и видеофайлы по теме

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