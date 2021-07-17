Кто приносит удачу олимпийцам (фотогалерея)

23 июля стартуют XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Первый официальный талисман игр появился в 1972 году.
В Токио на фоне пандемии начинаются соревнования в рамках летних Олимпийских игр. Сергей Елкин предлагает изменить символику Олимпиады, чтобы она соответствовала современным реалиям.
В одном из выступлений 1998 года японский комик Кэнтаро Кобаяси, являвшийся режиссером церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио, предлагал "поиграть в Холокост".
Еще никогда Олимпиада не проходила в условиях пандемии, сказал Тедрос Адханом Гебрейесус на сессии МОК. Она могла бы объединить людей в борьбе с коронавирусом.
За три дня до начала Олимпиады в Токио участники сессии МОК единогласно одобрили изменение олимпийского девиза. Теперь он звучит так: "Быстрее, выше, сильнее - вместе".
Люди в черном - берлинские трубочисты - выпустили календарь, для которого снялись с черными собаками, кошками и другими черными животными из городского приюта.