 Клара Цеткин - женщина, придумавшая праздник 8 Марта | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.03.2021

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Культура и стиль жизни

Клара Цеткин - женщина, придумавшая праздник 8 Марта

Клара Цеткин была активным борцом за права женщин. Ее имя неразрывно связано с празднованием Международного женского дня.

Клара Цеткин в 1923 году

Одна из самых известных деятельниц немецкого и международного социалистического и женского движения Клара Цеткин (Clara Zetkin) вошла в историю XX века не только как активная коммунистка, но и как женщина-реформатор, сыгравшая немаловажную роль в становлении европейского движения за права женщин. В советское время главной заслугой Цеткин считалось учреждение по ее предложению Международного женского дня.

Клара Цеткин, в девичестве Айснер, родилась в 1857 году в небольшом саксонском городке Видерау в семье сельского учителя. Уже в юном возрасте Клара выделялась среди сверстников любознательностью и цепкой памятью: в 9 лет девочка прочла всего Гете и Шиллера и с удовольствием декламировала их стихи, а в 12 - на память цитировала отрывки из "Истории французской революции" историка Томаса Карлейля.

Еще будучи студенткой Лейпцигской педагогической гимназии, престижного учебного заведения, она стала посещать тайные собрания социал-демократов, а в 1878 году вступила в ряды Социалистической рабочей партии, позже переименованной в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). В это же время она познакомилась со своим будущим спутником жизни - русским революционером-эмигрантом Осипом Цеткиным, вместе с которым вскоре была вынуждена уехать в Цюрих, спасаясь от усилившихся в Германии гонений на социалистов.

В 1882 году Цеткины переселились в Париж, где Осип и Клара продолжили заниматься партийной деятельностью. На жизнь они зарабатывали переводами и публикациями в социал-демократических газетах, хотя плата была мизерной. На момент смерти Осипа, умершего в 1889 году от туберкулеза, у них с Кларой было двое сыновей. Несмотря на то, что Клара уже на протяжении многих лет подписывалась фамилией Цеткин, в официальный брак с Осипом она так и не вступила.

Борьба за права женщин

Живя во Франции, Клара Цеткин активно участвовала в подготовке и работе Учредительного конгресса 2-го Интернационала в Париже в 1889 году, где выступила с речью о роли женщин в революционной борьбе. А после того, как в Германии перестали преследовать социал-демократов, Клара вернулась на родину, где с 1892 года в Штутгарте стала издавать газету СДПГ для женщин "Равенство".

В 1907 году Клара Цеткин возглавила созданное при СДПГ женское отделение, где вместе с Розой Люксембург выступала за равные права женщин. На Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году по предложению Цеткин было принято решение о праздновании Международного женского дня, позже приуроченного к годовщине демонстрации работниц нью-йоркских предприятий текстильной промышленности 8 марта 1857 года.

Последнее пристанище - Советский Союз

В 1917 году за свои выступления против Первой мировой войны руководство СДПГ отстранило Цеткин от работы в редакции газеты "Равенство". В том же году она приняла участие в основании Независимой социал-демократической партии (НСДПГ), а после создания в декабре 1918 года Компартии Германии (КПГ) активно выступала за вступление рабочих - членов НСДПГ в ее ряды.

Клара Цеткин (слева) и Роза Люксембург

Клара Цеткин (слева) и Роза Люксембург

С 1920 по 1933 годы Цеткин постоянно избиралась депутатом рейхстага от Коммунистической партии, параллельно возглавляя Международный женский секретариат Коминтерна. В 1920 году Клара Цеткин впервые поехала в Советский Союз, где познакомилась с Лениным и Крупской. В последующие годы Цеткин часто приезжала в Москву для участия в конгрессах Коминтерна. С Лениным и Крупской ее связывали дружеские отношения.

В июле 1932 года, когда в результате досрочных выборов в рейхстаг национал-социалисты получили большинство в парламенте Германии, Клара Цеткин находилась в Москве. Как старейший депутат рейхстага, она имела право открыть первую сессию нового созыва и, несмотря на плохое самочувствие, поехала в Берлин, где произнесла пламенную речь об опасности нацизма и призвала к созданию единого антифашистского фронта. После того, как левые партии в Германии были запрещены, Цеткин отправилась в свое последнее изгнание, на этот раз - в Советский Союз.

Умерла Клара Цеткин 20 июня 1933 года в подмосковном Архангельском в возрасте 76 лет. В похоронной церемонии немецкой революционерки приняли участие 600 тысяч человек. Прах Цеткин был помещен в урне в кремлевской стене на Красной площади в Москве.

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    Автор: Кристине Ленен, Янина Мороз


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