Кто и зачем рассказывает истории пострадавших от белорусских силовиков

10 декабря 2021 года международный медиапроект "Август 2020" стал лауреатом Национальной премии правозащитного сообщества Беларуси в номинации "Правозащитная кампания / Инициатива года 2021". Этот проект в разгар протестов в Беларуси, в октябре 2020 года, запустила команда белорусских и российских журналистов и волонтеров при поддержке белорусской IT-диаспоры в Европе. На сайте "Август 2020" публикуются истории людей, пострадавших от пыток и жестокого обращения белорусских силовиков после выборов в Беларуси. Сейчас этих историй уже 287.

"Часть историй мы взяли у СМИ-партнеров, - рассказывает Александра Ливергант, главный редактор проекта. - А часть собирали через белорусских и международных правозащитников: мы сотрудничаем с Международным комитетом по расследованию пыток в Беларуси, с правозащитным центром "Весна", с информационным центром инициатив помощи пострадавшим Probono.by и проектом "23.34" штаба Бабарико". Также истории присылают сами пострадавшие. "Это психологически тяжело, но для многих героев рассказать свою историю - это чувство долга, чтобы ничего не забылось, ни одно имя не "затерлось", - добавляет Ливергант.

Зачем истории переводят на английский и немецкий?

По ее словам, у проекта две главные задачи. С одной стороны, сохранить память и собрать свидетельства действий силовиков в одном месте, чтобы у любого человека был доступ к историям того, что происходило.

Александра Ливергант, главный редактор проекта "Август 2020"

"С другой стороны, мы надеемся, что эти свидетельства будут использованы в международных судах для обвинительных приговоров режима Лукашенко", - добавляет Ливергант. Некоторые из этих историй потерпевших включены в иски в судах в Гааге и Германии.

С сентября 2021 года вход на сайт "Августа 2020" на территории Беларуси заблокирован. Сейчас на него можно попасть только через VPN. Трафик посещения сайта с сентября 2020 года по декабрь текущего года, несмотря на блокировку, составил почти полмиллиона посещений. Но интерес аудитории к историям пострадавшим не такой, как в начале проекта, признает Александра Ливергант.

Поэтому команда создала соцсети на английском языке, стала активно переводить истории на английский и занимается поиском переводчиков и волонтеров для немецкой версии медиапроекта. "Нам важно, чтобы эти истории не уходили с радаров, чтобы не пропали из информационного поля", - объясняет главный редактор "Августа 20202". По ее словам, перевод материалов на английский и немецкий позволит также международным судам и адвокатам иметь доступ к историям жертв.

36 женщин на Окрестина

К годовщине протестов в рамках "Августа 2020" был запущен спецпроект "Камера #18" о 36 женщинах, сидевших в изоляторе на Окрестина. В мультимедийном формате сочетаются текст, иллюстрации, видео и аудио. 14 декабря 2021 года проект получил премию "Профессия - журналист", учрежденную Михаилом Ходорковским и "Открытой Россией" в 2016 году, в номинации "Мультимедиа / Подкаст".

36 женщин, запертые в одиннадцатиметровой камере на Окрестина. Иллюстрация проекта "Камера #18".

"Это была попытка осмысления того, что произошло год назад, - рассказывает Александра Ливергант. - Мы взяли историю четырехместной камеры номер 18 в изоляторе на Окрестина, в которой заперли 36 женщин. Несколько дней они провели там без еды, воды и воздуха".

Российский журналист Валерий Панюшкин записал истории этих женщин, а его дочь - Варвара Панюшкина - сделала иллюстрации. "С одной стороны, это истории пострадавших, с другой стороны - попытка описать репрессивную систему и как она устроена изнутри", - добавляет Ливергант. Рассказ строится по принципу "Архипелага ГУЛАГ": арест, следствие, суд, тюрьма, быт и отношения в камере, освобождение, изменения в мировоззрении.

Как в проекте оказался Стивен Фрай

Команде "Камера #18" удалось привлечь к проекту известного британского писателя и актера Стивена Фрая, который не раз высказывался в поддержку протестного движения в Беларуси. Александра Ливергант через его российских издателей обратилась к писателю с просьбой написать предисловие к проекту о женщинах на Окрестина.

Британский писатель, актер и общественный деятель Стивен Фрай написал предисловие к проекту "Камера #18".

"Представляете мое удивление, когда через два дня я получила готовое предисловие от Стивена Фрая! - восклицает она - Мировая звезда, признанный гений литературы, актер, и для него оказалось совершенно не зазорно отозваться на такую просьбу". По ее словам, возможно, имя Стивена Фрая позволит привлечь внимание к проекту и историям пострадавших тех, кто изначально белорусской повесткой и не интересовался.

У проекта также есть английская версия. Не так давно появилась и польская, сделанная силами белорусов, проживающих в Польше. На вопрос, какая из опубликованных историй больше всего впечатлила саму Ливергант, она затруднилась ответить. "На самом деле меня поразило то, что можно быть кем угодно и попасть в эту мясорубку: ты можешь выйти выкинуть арбуз или планировать протестные акции против режима, а итог будет одинаковый, - говорит она. - Эта слепая жестокость, совершенно нечеловеческая - главное, что не дает мне покоя".

DW выступает информационным партнером проекта "Август 2020".

Смотрите также:

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Рекорд по политзаключенным в Беларуси Свыше 900 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, общественные активисты, бизнесмены, блогеры и журналисты, правозащитники, политические аналитики, рабочие, студенты и многие другие критики режима Лукашенко.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Виктор и Эдуард Бабарико Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой, в июне 2020-го по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов. 6 июля 2021 года Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Мария Колесникова Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В сентябре 2021-го была приговорена к 11 годам колонии.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко В тюрьму - за юридическую помощь Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак (на фото) и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей задержаны в сентябре 2020-го по делу о публичных призывах к действиям в ущерб нацбезопасности. Илью Салея в апреле отпустили под залог. Максим Знак стал фигурантом уголовного дела о захвате власти. В сентябре 2021 года его осудили на 10 лет колонии.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Сергей Тихановский Автор популярного YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский хотел баллотироваться на пост президента РБ, но до старта избирательной кампании был задержан. В итоге его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за нее, но в мае 2020-го был задержан. В декабре-2021 на суде в закрытом режиме был приговорен к 18 годам.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Активисты "Страны для жизни" В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. По "делу Тихановского" также осуждены оппозиционный политик Николай Статкевич - 14 лет лишения свободы, оператор Артем Саков и модератор соцсетей Дмитрий Попов - 16 лет, блогеры Владимир Цыганович и Игорь Лосик - 15 лет колонии усиленного режима.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Игорь Лосик Создатель Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне 2020-го. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем - в "подготовке к участию в массовых беспорядках". В 2020 году в знак протеста держал две голодовки, первую - более 40 дней.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Блогеры за решеткой Политическому преследованию подверглись и другие блогеры. Сергей Петрухин (на фото) и Александр Кабанов ("Народный репортер") - 3 года колонии. Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом") - 4,5 и 5,5 лет. Владимир Неронский ("Слуцк для жизни") - 3 года, Дмитрий Козлов ("Серый кот") - 5 лет, Денис Гутин ("Водители-97") - 2,5 года. Николай Дедок - 5 лет. Идет суд над Эдуардом Пальчисом.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Лидеры "старой" оппозиции Соучредитель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец (на фото) был задержан в июне 2020-го после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Позже ему дали 7 лет колонии. Лидера партии БНФ Григория Костусева власти обвиняют в попытке госпереворота. В СИЗО находится с апреля 2021-го. За решеткой у него обнаружили онкологическое заболевание.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Правозащитники под прицелом властей Преследованиям со стороны белорусских властей подверглись и правозащитники. Под стражей находятся сотрудники правозащитного центра "Весна", включая его главу Алеся Беляцкого (на фото) и заместителя Валентина Стефановича. Известный правозащитник Леонид Судаленко оплачивал штрафы людям, задержанным за участие в протестах. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Сотрудники независимых медиа Медиаменеджера Андрея Александрова (на фото) задержали по подозрению в финансировании протестов. Он оплачивал штрафы протестующих. Сейчас под стражей около 30 представителей медиа, включая портал Tut.by и издание "Наша Нива". 8 месяцев в CИЗО провели сотрудники "Пресс-клуба". С декабря 2020-го под стражей остается экс-журналистка БТ Ксения Луцкина, испытывающая серьезные проблемы со здоровьем.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Катерина Борисевич Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерина Борисевич (портал Tut.by) провела 6 месяцев в заключении. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Катерина Андреева и Дарья Чульцова Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и получили по два года лишения свободы. Их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Активисты из студенческой среды За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. А 12 фигурантов "дела студентов", включая предавательницу БГУИР Ольгу Филатченкову и выпускницу медуниверситета Алана Гебремариам (на фото), обвинили в "активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" и лишили свободы на срок от 2 до 2,5 лет.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Непропорциональный ответ протестующим Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков. Автор: Янина Мороз

