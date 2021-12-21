 Кто и зачем рассказывает истории пострадавших от белорусских силовиков | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 22.12.2021

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Беларусь

Кто и зачем рассказывает истории пострадавших от белорусских силовиков

Медиапроекты "Август 2020" и "Камера #18" получили премию "Правозащитного альянса" и журналистскую премию Михаила Ходорковского за публикацию историй жертв минского режима.

Иллюстрация к проекту Камера #18

Иллюстрация к проекту "Камера #18"

10 декабря 2021 года международный медиапроект "Август 2020" стал лауреатом  Национальной премии правозащитного сообщества Беларуси в номинации "Правозащитная кампания / Инициатива года 2021". Этот проект в разгар протестов в Беларуси, в октябре 2020 года, запустила команда белорусских и российских журналистов и волонтеров при поддержке белорусской IT-диаспоры в Европе. На сайте "Август 2020" публикуются истории людей, пострадавших от пыток и жестокого обращения белорусских силовиков после выборов в Беларуси. Сейчас этих историй уже 287.

"Часть историй мы взяли у СМИ-партнеров, - рассказывает Александра Ливергант, главный редактор проекта. - А часть собирали через белорусских и международных правозащитников: мы сотрудничаем с Международным комитетом по расследованию пыток в Беларуси, с правозащитным центром "Весна", с информационным центром инициатив помощи пострадавшим Probono.by и проектом "23.34" штаба Бабарико". Также истории присылают сами пострадавшие. "Это психологически тяжело, но для многих героев рассказать свою историю  - это чувство долга, чтобы ничего не забылось, ни одно имя не "затерлось", - добавляет Ливергант.

Зачем истории переводят на английский и немецкий?

По ее словам, у проекта две главные задачи. С одной стороны, сохранить память и собрать свидетельства действий силовиков в одном месте, чтобы у любого человека был доступ к историям того, что происходило.

Александра Ливергант, главный редактор проекта Август 2020

Александра Ливергант, главный редактор проекта "Август 2020"

"С другой стороны, мы надеемся, что эти свидетельства будут использованы в международных судах для обвинительных приговоров режима Лукашенко", - добавляет Ливергант. Некоторые из этих историй потерпевших включены в иски в судах в Гааге и Германии

С сентября 2021 года вход на сайт "Августа 2020" на территории Беларуси заблокирован. Сейчас на него можно попасть только через VPN. Трафик посещения сайта с сентября 2020 года по декабрь текущего года, несмотря на блокировку, составил почти полмиллиона посещений. Но интерес аудитории к историям пострадавшим не такой, как в начале проекта, признает Александра Ливергант.

Поэтому команда создала соцсети на английском языке, стала активно переводить истории на английский и занимается поиском переводчиков и волонтеров для немецкой версии медиапроекта. "Нам важно, чтобы эти истории не уходили с радаров, чтобы не пропали из информационного поля", - объясняет главный редактор "Августа 20202". По ее словам, перевод материалов на английский и немецкий позволит также международным судам и адвокатам иметь доступ к историям жертв.

36 женщин на Окрестина 

К годовщине протестов в рамках "Августа 2020" был запущен спецпроект "Камера #18" о 36 женщинах, сидевших в изоляторе на Окрестина. В мультимедийном формате сочетаются текст, иллюстрации, видео и аудио. 14 декабря 2021 года проект получил премию "Профессия - журналист", учрежденную Михаилом Ходорковским и "Открытой Россией" в 2016 году, в номинации "Мультимедиа / Подкаст".

36 женщин, запертые в одиннадцатиметровой камере на Окрестина. Иллюстрация проекта Камера #18.

36 женщин, запертые в одиннадцатиметровой камере на Окрестина. Иллюстрация проекта "Камера #18".

"Это была попытка осмысления того, что произошло год назад, - рассказывает Александра Ливергант. - Мы взяли историю четырехместной камеры номер 18 в изоляторе на Окрестина, в которой заперли 36 женщин. Несколько дней они провели там без еды, воды и воздуха".

Российский журналист Валерий Панюшкин записал истории этих женщин, а его дочь - Варвара Панюшкина - сделала иллюстрации. "С одной стороны, это истории пострадавших, с другой стороны - попытка описать репрессивную систему и как она устроена изнутри", - добавляет Ливергант. Рассказ строится по принципу "Архипелага ГУЛАГ": арест, следствие, суд, тюрьма, быт и отношения в камере, освобождение, изменения в мировоззрении.

Как в проекте оказался Стивен Фрай

Команде "Камера #18" удалось привлечь к проекту известного британского писателя и актера Стивена Фрая, который не раз высказывался в поддержку протестного движения в Беларуси. Александра Ливергант через его российских издателей обратилась к писателю с просьбой написать предисловие к проекту о женщинах на Окрестина.

Британский писатель, актер и общественный деятель Стивен Фрай

Британский писатель, актер и общественный деятель Стивен Фрай написал предисловие к проекту "Камера #18".

"Представляете мое удивление, когда через два дня я получила готовое предисловие от Стивена Фрая! - восклицает она - Мировая звезда, признанный гений литературы, актер, и для него оказалось совершенно не зазорно отозваться на такую просьбу". По ее словам, возможно, имя Стивена Фрая позволит привлечь внимание к проекту и историям пострадавших тех, кто изначально белорусской повесткой и не интересовался.

У проекта также есть английская версия. Не так давно появилась и польская, сделанная силами белорусов, проживающих в Польше. На вопрос, какая из опубликованных историй больше всего впечатлила саму Ливергант, она затруднилась ответить. "На самом деле меня поразило то, что можно быть кем угодно и попасть в эту мясорубку: ты можешь выйти выкинуть арбуз или планировать протестные акции против режима, а итог будет одинаковый, - говорит она. - Эта слепая жестокость, совершенно нечеловеческая - главное, что не дает мне покоя".

DW выступает информационным партнером проекта "Август 2020".

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    Автор: Янина Мороз


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