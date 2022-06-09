В Германии обсуждают, кто и как будет восстанавливать Украину после войны

Конца войны в Украине еще не видно, а в Германии уже обсуждают, как восстанавливать разрушенные регионы. Не рано ли? Политики и ученые, которые 13 июня приняли участие в дискуссии под названием "Восстановление Украины: экономические приоритеты", состоявшейся в стенах Берлинского университета имени Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin), считают, что, напротив, начинать надо было еще раньше.

"План Маршалла" для Украины

Разрушенные дома, сожженные деревни, разбитые дороги и взорванные мосты - так сегодня выглядят многие регионы в Украине. "Можно подумать, что после таких разрушений страну невозможно восстановить, но у нас уже есть подобный опыт", - так оптимистично начал свою речь экономист и профессор университета Беркли Юрий Городниченко.

Выступая по видеосвязи перед немецкими студентами и журналистами, он вспомнил о послевоенном восстановлении Германии и "экономическом чуде", которое позволило стране стать одной из ведущих экономик Европы. Получится ли это у Украины, и как ей в этом могут помочь западные страны? Экономисты и политики со всего мира пытаются найти ответ на этот вопрос.

Дискуссия "Восстановление Украины: экономические приоритеты" в университете имени Гумбольдта

В начале апреля, чуть больше месяца после начала войны в Украине, Городниченко и ряд ведущих экономистов опубликовали доклад под заголовком "План реконструкции Украины", который многие окрестили "планом Маршалла" для Украины. По сделанным в нем оценкам, на послевоенное восстановление страны потребуется от 200 до 500 миллиардов евро, и эта цифра растет с каждым днем войны. На этот процесс может уйти не менее десяти лет - и только после того, как закончится война.

По плану Городниченко и его коллег, главную роль в процессе восстановления должен будет играть Европейский Союз, а перспектива вступления Украины в ЕС должна создать условия для еще большей интеграции страны в европейский рынок. Для управления средствами, выделенными международными организациями и отдельными странами, по мнению экономиста, должна быть создана специальная структура, в которой Европейский Союз будет принимать решения наравне с Украиной.

Что нужно восстанавливать уже сейчас

Для Украины восстановление базовой инфраструктуры - задача уже сегодняшнего, а не завтрашнего дня. Профессор из Кембриджа, советник президента Украины и сын известного продюсера Александр Роднянский-младший, говорит, что в правительстве Зеленского активно занимаются и этим вопросом: "Мы освободили Сумскую область, Киевскую область, российские войска отошли оттуда, мы же не можем бросить там людей и оставить все в таком состоянии".

Александ Роднянский-младший - экономист из Кембриджа и советник Владимира Зеленского

Восстановление инфраструктуры - дорогая задача, а ВВП Украины с начала войны снизился на 60%, констатирует Роднянский. Сейчас Украина зависит от помощи своих западных партнеров. Но Роднянскому хотелось бы, чтобы Украину воспринимали не только как нуждающуюся в помощи страну, но и как перспективного партнера для инвестиций: "Одно дело - давать деньги Украине на восстановление, а другое - думать о ней, как о новом рынке". Однако во время войны сложно представить, что западные компании захотят активно инвестировать в Украину.

Профессор мюнхенского университета Моника Шнитцер (Monika Schnitzer) предлагает европейским правительствам уже сейчас задуматься о том, как они могут снизить или компенсировать риски для бизнеса из этих стран в Украине: "Нужны гарантии, страхование со стороны государства, аналогичное тому, как мы страхуем от стихийных бедствий".

Коррупция в Украине - главный вопрос для немецких инвесторов

Но помимо рисков, связанных с войной, иностранным инвесторам и кредиторам, на которых Украина вынуждена будет полагаться в процессе восстановления, очень важно быть уверенным в том, что их средства пойдут на нужные цели. Александр Роднянский утверждает, что с 2013 года Украина прошла большой путь в направлении борьбы с коррупцией и продолжит реформы после войны.

К тому же Владимир Зеленский сможет использовать свой возросший уровень поддержки для усиления борьбы с олигархами, отмечает советник президента. "Сравнивать уровень коррупции в Украине с тем, каким он был в 2013 году, нельзя. Как и с тем, какой он сейчас в России. При этом нам, конечно, далеко до Германии - с этим никто не спорит", - уточнил экономист. Он считает, что многие на Западе не уделяют этому вопросу достаточного внимания.

Отстраивать Украину - по-новому

Немецкие политики и эксперты уверены, что уже сейчас нужно задуматься о том, какой Запад хочет видеть восстановленную Украину. Представитель министерства экономики и энергетики Германии Андреас Николин (Andreas Nicolin) считает, что у Украины появляется шанс построить более современную инфраструктуру, основанную на зеленой энергетике.

К примеру, вместо зданий советской постройки с плохой теплоизоляцией можно сразу возводить дома на основе энергосберегающих технологий. И Германия готова предоставить Украине финансовую помощь для этого.

Кроме того, при восстановлении инфраструктуры важна децентрализация. К примеру, должны быть продуманы альтернативные пути для поставок зерна в другие регионы. А критически важные инфраструктурные объекты, такие как школы, должны быть изначально снабжены бомбоубежищами.

В Украине рассчитывают на возвращение беженцев

Важную роль в возрождении Украины должны сыграть и сами украинцы. С начала войны, по данным ООН, страну покинули более 6,4 млн беженцев. От того, сколько из них вернется, будет также зависеть скорость восстановления экономики. Роднянский уверен, что большинство беженцев хотят вернуться на родину - ведь там остались мужья и отцы. Но ситуация может измениться, если война затянется.

Профессор мюнхенского университета Моника Шнитцер

Шнитцер, в свою очередь, считает, что прибывшие в Германию и другие западные страны украинские беженцы могут способствовать развитию экономических связей между странами. "Мы должны дать им хорошее образование, обучить языку. И тогда, когда они вернутся, им будет проще сохранить связь с Германией", - говорит профессор.

Однако самый главным условием будущего процветания Украины по-прежнему остается скорейшее прекращение войны и обеспечение безопасности страны. "Самая правильная инвестиция в восстановление Украины сейчас - это инвестиция в прочный мир", - подытожил Юрий Городниченко.

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