Крымский вопрос: как Украина может ответить Беларуси

Украина угрожает Минску "непоправимыми последствиями" в случае официального признания Крыма частью российской территории. Какими они могут быть, выяснила DW.
Недавно министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью российским СМИ заявил, что Крым является российской территорией. "Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем на самом деле, что Крым сейчас является российской территорией", - сказал Макей. Ответ украинского МИД не заставил долго ждать: там предостерегли Минск, заверив, что юридическое признание Крыма российским приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений. Какими они могут быть с учетом тесных экономических связей стран-соседей - в материале DW.
На официальное признание Крыма российским правителя Беларуси Александра Лукашенко максимально подталкивает Россия, указал в интервью DW аналитик Украинского института будущего Игарь Ташкевич. По его словам, ухудшение отношений между Киевом и Минском уменьшает возможность обеих стран сопротивляться российскому давлению. Поэтому на фоне активного этапа белорусского кризиса оживились контакты Лукашенко и президента России Владимира Путина, а российские политики и СМИ давят на Минск с целью признания Крыма российским, говорит он.
Действительно, тему Крыма поднимал и сам Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое в формате видеосвязи прошло 4 ноября. Тогда Лукашенко посетовал, что Путин, общавшийся с белорусским правителем из Севастополя, уехал в Крым один, а его с собой поехать не пригласил.
Впрочем, о юридическом признании Минском полуострова частью России пока речь не идет, отметил Ташкевич. "Чтобы это произошло, нужно, например, официальное заявление белорусского МИДа, а не интервью его главы. Также это может быть принятый парламентом закон или указ президента", - поясняет аналитик. Сейчас позиция Беларуси такова: де-факто Крым контролирует Россия, но де-юре он украинский, уточнил Ташкевич.
И добавил, что признание де-юре Крыма российской территории - это нарушение около 10 двусторонних документов, подписанных Украиной и Беларусью: "Если это произойдет, то вариантов действий много: от дипломатических шагов до разрыва экономических отношений".
Если Беларусь официально признает Крым российским, то МИД Украины должен сначала обратиться "с предложением безотлагательно провести консультации", советует аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский. "Если во время консультаций Беларусь подтвердит свою позицию, то Украина должна открыто заявить, что это противоречит положению Договора о дружбе Украины и Беларуси, и объявить о его приостановлении", - отметил аналитик в разговоре с DW.
Только после этого можно рассуждать о появлении правовых оснований для применения санкций в отношении Беларуси, считает Бурковский. Следующим дипломатическим шагом Украины, по его выражению, может быть заявление о непризнании решений самопровозглашенного правителя Беларуси Лукашенко и обозначение позиции, состоящей в том, что действующим президентом Беларуси является Светлана Тихановская.
"Это будет, по моему мнению, сильный дипломатический ответ. Тогда можно включать разные механизмы. В частности, в рамках ОБСЕ, ООН, ЕС предпринимать действия для легитимизации правительства Беларуси в изгнании. Украина может предоставить площадку для этого правительства", - полагает Бурковский. Кроме того, украинским дипломатам нужно уже сейчас подумать, как включить крымский вопрос в контекст действий Лукашенко относительно мигрантов на границе с Польшей, уверен Бурковский.
Помимо прочего, Украина также может ввести экономические санкции в отношении Беларуси, но это ударит по обеим странам, признают опрошенные DW эксперты. Минск и Киев тесно связаны экономически - в прошлом году среди торговых партнеров Украины Беларусь оказалась на шестое месте. "Объем торговли товарами составил 4,2 миллиарда долларов", - сообщили в украинском Минэкономики. По итогам десяти месяцев 2021 года, по данным украинской Таможенной службы, товарооборот между двумя странами составил уже 4,78 миллиарда долларов.
Впрочем, торговые отношения Украины и Беларуси асимметричны, констатирует в интервью DW директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан. Так, зависимость экспорта Украины от белорусского рынка невысока: "Доля Беларуси в украинском экспорте последние лет десять сохраняется на уровне трех процентов. За десять месяцев 2021 года экспорт составил 1,2 миллиарда долларов, причем доминантного товара нет. В основном Украина продает семена масличных культур".
А вот импорт из Беларуси за указанный срок достиг 3,6 миллиарда долларов. Основной его позицией, как и двустороннего товарооборота в целом, являются белорусские нефтепродукты - на них приходится более 55 процентов от общего объема. В частности, речь идет о бензине, дизтопливе и битуме. Также, по данным украинской Таможенной службы, значительную часть импорта составляют белорусские удобрения и автотранспорт. Для Беларуси Украина - важный торговый партнер. В 2020 году она стала вторым после России импортером белорусских товаров. При этом на нефтепродукты приходится 43 процентов экспорта Беларуси в Украину.
В случае разрыва экономических отношений с Беларусью Украина сможет заменить почти все импортируемые товары за счет поставок из других стран, но это приведет к их удорожанию, прогнозирует экономический эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли" Юрий Гаврилечко: "Как следствие, это может привести к повышению себестоимости ряда товаров. К примеру, вырастет цена украинской агропродукции из-за более высокой стоимости удобрений".
Для Беларуси Украина, продолжает Гаврилечко, также не является незаменимым партнером, ведь Минск сможет продавать свои товары в Россию: "Но следствием этого будет ослабление суверенитета Беларуси, которая будет еще больше зависеть от России. Поэтому прекращение белорусско-украинских экономических связей подыграет Путину в его попытках присоединить Беларусь к России". При этом потеря украинского рынка нефтепродуктов будет очень болезненной для Минска, ведь у России хватает своего топлива, а ЕС запретил транзит и импорт нефтепродуктов из Беларуси, добавляет Мовчан.
Еще один важный элемент в торговле между странами - электроэнергия, напомнил в беседе с DW глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. "Украина, Беларусь и Россия имеют объединенную энергосистему, поэтому не могут полностью отказаться от перетока электричества и аварийных поставок. Теоретически можно отказаться только от коммерческих закупок, но тогда это уменьшит конкуренцию на украинском рынке", - рассказал он.
Согласно обнародованным на сайте оператора энергосистемы "Укрэнерго" данным, за десять месяцев 2021 года технологические перетоки между тремя странами происходили постоянно, в то время как аварийные поставки осуществлялись только между Украиной и Беларусью. Поэтому Украина не должна разрывать экономические отношения со всеми соседями, резюмировал Герус: "Политика - политикой, но надо действовать прагматично".
Смотрите также: