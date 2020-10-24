 Кровохлёбка лекарственная - цветок года в Германии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 22.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Кровохлёбка лекарственная - цветок года в Германии (фото)

Цветком 2021 года в Германии названа кровохлёбка лекарственная - типичное растение зеленых лугов и пастбищ.

Кровохлёбка лекарственная

Гамбург • Кровохлёбка лекарственная (нем. Großer Wiesenknopf) названа в Германии "Цветком 2021 года" (Blume des Jahres 2021). Об этом решении объявил в Гамбурге Фонд имени Локи Шмидт (Loki Schmidt Stiftung).

Программа по защите редких растений была создана в 1979 году по инициативе Локи Шмидт - супруги тогдашнего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). Кровохлёбка лекарственная стала, так сказать, 42-м по счету цветком в необычном букете, собранном за это время.

Кровохлёбка лекарственная

Зеленые луга - ценные природные ландшафты

Как говорится в сообщении фонда, лекарственная кровохлёбка является типичным растением, встречающемся на бережно использующихся зеленых лугах и пастбищах. Однако таких угодий в Германии становится все меньше и меньше. Одновременно растет число площадей для интенсивного сельского хозяйства, не имеющих особой экологической ценности.

Зеленые луга и пастбища отличаются самым большим богатством видового биологического разнообразия среди культурных ландшафтов в Германии. Они  нуждаются в особой охране, к чему фонд и хочет привлечь сейчас внимание.

Кровохлёбка лекарственная

Кровохлёбка и другие названия "Цветка года"

Кровохлёбка лекарственная, она же - аптечная, она же - железистая. Обладает кровоостанавливающими свойствами, что отражено в латинском названии - Sanguisorba officinalis. Также является прекрасной кормовой травой.

В русском языке имеется несколько десятков народных названий - от луговки до рябинника и совиной стрелы. Немецкое название - большая луговая головка (Großer Wiesenknopf) указывает на места, где это растение чаще всего встречается.

Цветы предыдущих лет

Ранее "Цветами года" в Германии становились вахта трехлистная (нем. Fieberklee, 2020), вереск обыкновенный (нем. Besenheide, 2019), вероника длиннолистная (нем. Langblättriger Ehrenpreis, 2018) и мак самосейка (нем. Klatschmohn, 2017). 

Смотрите также: 

  • Блюдо, украшенное цветами

    Съедобные цветы

    Красочные акценты

    Во многих странах цветы с давних пор потребляются в пищу - как в свежем виде, так и маринованными, поджаренными на сковородке, запеченными в духовке, вареными. Цветочные лепестки добавляют для аромата в супы, салаты, мясные блюда, а также используют в качестве украшения различных яств.

  • Настурция

    Съедобные цветы

    Настурция

    Настурция цветет удивительно красивыми ярко-красными, желтыми, оранжевыми цветами. Их можно есть, также как ее листья и даже почки. На вкус цветы слегка горьковатые. Настурция полезна тем, что содержит много витамина С. В 2013 году ученые Университета Вюрцбурга удостоили ее звания "Лекарственное растение года".

  • Бузина

    Съедобные цветы

    Бузина

    Период с мая по июль - время цветения бузины. Ее миниатюрные белые цветки восхитительно благоухают. Из них получаются вкусные ароматные лакомства - желе, чай, сироп, мороженое и даже вино.

  • Роза

    Съедобные цветы

    Роза

    Из нежных лепестков розы можно приготовить настоящие деликатесы. Засахаренные розовые лепестки используются для украшения тортов и пирожных. А какой вкусный из них получается сироп или ликер! На Ближнем Востоке некоторые блюда приправляют розовой водой. Кроме того, она также используется при приготовлении марципана.

  • Фиалка

    Съедобные цветы

    Фиалка

    Засахаренные фиалки - это изысканный десерт. Нередко их используют и как украшение для тортов. А если посыпать ими салат или суп, у блюда появится нежный аромат.

  • Маргаритки

    Съедобные цветы

    Маргаритка

    Букетик из маргариток украсит любой наряд. Из этих цветов девушки также любят плести венки. Но не все знают, что почки и цветки маргариток съедобны. В основном их добавляют в салаты, а также посыпают ими бутерброды. Они придают блюдам ореховый привкус.

  • Одуванчик

    Съедобные цветы

    Одуванчик

    Одуванчики знают все. Да и то, что из них можно готовить разные блюда, тоже широко известно. Правда, в этом контексте, как правило, вспоминается салат из одуванчиков. А ведь из этих растений можно также приготовить пикантный суп, нежное желе, не говоря о прекрасном вине, которое получается из этих желтых цветов.

  • Календула

    Съедобные цветы

    Календула

    Календула (или ноготки) - это родственник одуванчика. Как правило, при упоминании о ней вспоминается аптека и пузырьки с настойками или мазями. А ведь в старину это растение называли "шафраном бедняков", поскольку оно было общедоступным и, заменяя шафран, отлично подкрашивало блюда в желто-оранжевый цвет, придавая им при этом неповторимый терпкий привкус.

  • Анютины глазки

    Съедобные цветы

    Анютины глазки

    Миниатюрные изящные анютины глазки широко распространены в Европе и азиатских странах с умеренным климатом. Их тоже можно использовать как съедобное украшение различных блюд, мороженого, коктейлей. Как правило, перед применением их засахаривают или замораживают.

  • Чина

    Съедобные цветы

    Чина

    Чина - род однолетних и многолетних трав семейства бобовые. У нее очень красивые цветки мотылькового типа - белые, фиолетовые, желтые, оранжевые, лиловые, розовые. Их лепестки могут стать изысканной добавкой для летнего или картофельного салата. По вкусу они напоминают горох.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Наталия Королева


Контекст

Зеленушка - гриб года в Германии. О чем предупреждают эксперты?

До начала 2000-х зеленушки считались условно-съедобными, но сейчас относятся к числу ядовитых грибов.  

Остров цветов Майнау - райский сад на Боденском озере

Этот немецкий остров-сад на Боденском озере стал одной из главных достопримечательностей региона, благодаря усилиям шведского правнука российского царя Александра II.  

Подсолнечный сезон в Германии

В Германии сейчас дружно цветут подсолнухи, так что самое время присмотреться и осмотреться.  

Желтая рапсодия немецких ландшафтов

В Германии дружно цветет рапс. Смотрите в нашей галерее - живописные желтые-прежелтые немецкие ландшафты нынешней весны и прошлых лет.  

Камелия - королева зимних цветов. Фоторепортаж из кельнской "Флоры"

Кельнский ботанический сад "Флора" обладает одной из самых богатых коллекций камелий в Германии. Цветут они здесь с января по апрель.  

Как миндаль попал на немецкие виноградники

Пфальц - один из крупнейших винодельческих регионов Германии. Растет здесь не только виноград, но и миндаль, цветением которого можно будет любоваться в ближайшие недели.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Дикая природа большого города: зачем Берлину понадобились рейнджеры  

Споры о гербициде: вредит ли средство от сорняков человеку и природе  

В гармонии с природой  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW