Кровохлёбка лекарственная - цветок года в Германии (фото)

Гамбург • Кровохлёбка лекарственная (нем. Großer Wiesenknopf) названа в Германии "Цветком 2021 года" (Blume des Jahres 2021). Об этом решении объявил в Гамбурге Фонд имени Локи Шмидт (Loki Schmidt Stiftung).

Программа по защите редких растений была создана в 1979 году по инициативе Локи Шмидт - супруги тогдашнего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). Кровохлёбка лекарственная стала, так сказать, 42-м по счету цветком в необычном букете, собранном за это время.

Зеленые луга - ценные природные ландшафты

Как говорится в сообщении фонда, лекарственная кровохлёбка является типичным растением, встречающемся на бережно использующихся зеленых лугах и пастбищах. Однако таких угодий в Германии становится все меньше и меньше. Одновременно растет число площадей для интенсивного сельского хозяйства, не имеющих особой экологической ценности.

Зеленые луга и пастбища отличаются самым большим богатством видового биологического разнообразия среди культурных ландшафтов в Германии. Они нуждаются в особой охране, к чему фонд и хочет привлечь сейчас внимание.

Кровохлёбка и другие названия "Цветка года"

Кровохлёбка лекарственная, она же - аптечная, она же - железистая. Обладает кровоостанавливающими свойствами, что отражено в латинском названии - Sanguisorba officinalis. Также является прекрасной кормовой травой.

В русском языке имеется несколько десятков народных названий - от луговки до рябинника и совиной стрелы. Немецкое название - большая луговая головка (Großer Wiesenknopf) указывает на места, где это растение чаще всего встречается.

Цветы предыдущих лет

Ранее "Цветами года" в Германии становились вахта трехлистная (нем. Fieberklee, 2020), вереск обыкновенный (нем. Besenheide, 2019), вероника длиннолистная (нем. Langblättriger Ehrenpreis, 2018) и мак самосейка (нем. Klatschmohn, 2017).

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