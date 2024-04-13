Кристалину Георгиеву переизбрали на пост главы МВФ

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) переизбрал на второй пятилетний срок действующую главу организации Кристалину Георгиеву. Решение было утверждено в пятницу, 12 апреля.

Как сообщается, кандидатура Георгиевой на этот пост была единственной, решение о ее переизбрании было консенсусным. "Я очень благодарна за доверие и поддержку Исполнительного совета, который представляет 190 наших членов. Для меня большая честь продолжить руководить МВФ", - сказала она.

Болгарская экономистка сменила свою предшественницу в должности главы МВФ Кристин Лагард в 2019 году. Во время первого срока Георгиевой на этом посту Международный валютный фонд сосредоточился, среди прочего, на помощи странам, столкнувшимся с трудностями из-за пандемии коронавируса, а затем - на поддержке Украины и других государств, страдающих от последствий российской захватнической войны.

Глава МВФ Кристалина Георгиева и президент Украины Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix/picture alliance

В частности, в марте 2023 года МВФ одобрил пакет финансовой помощи Украине в размере 15,6 млрд долларов (14,4 млрд евро). Эта программа является частью еще более крупного международного пакета помощи в объеме 115 млрд долларов (106 млрд евро), которые Украина должна получить в течение четырех лет.