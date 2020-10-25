Крепость Альбрехтсбург - от собора до фарфора (фото)

Майсен • В первые дни нового года в нашей рубрике "Кадр за кадром" мы уже успели показать заснеженные ландшафты в разных уголках Германии, рассказать о том, почему Германию в ближайшие месяцы ожидают циклоны и антициклоны исключительно с миграционными корнями, а также сообщить о начале процедуры банкротства одного из крупнейших борделей Европы в Кельне - понятно, что из-за пандемии.

Сегодня пришло время наконец-то вспомнить о немецких архитектурных достопримечательностях, которые никуда не исчезли - ждут-дожидаются, когда все эти коронавирусные невзгоды закончатся, и они снова смогут радовать туристов, а также давать нам больше поводов о них рассказывать.

Актуальные фотографии этих самых достопримечательностей и сейчас попадают в ленты информационных агентств - сразу бросаются в глаза на фоне других снимков окружающей нас ковидно-масочной действительности, хотя и служат в большинстве случаев лишь в качестве иллюстраций для тревожной пандемической статистики в регионах - например, в саксонском городе Майсене на Эльбе, вернее - во всем здешнем округе.

Мейсен и Майсен

Раньше по-русски он назывался Мейсеном. Сейчас "е" все же сохранилась на русском в исторических названиях Мейсенского собора и мейсенского фарфора - того самого первого фарфора в Европе, рецепт которого разработали в этой крепости в 1708 году во времена правления саксонского курфюрста Августа Сильного (August der Starke). Знаменитая фарфоровая мануфактура была основана здесь в 1710 году.

Крепость Альбрехтсбург. Фотографии

Еще одна свежая фотография из Майсена

Альбрехтсбург летом на фотографии из архива

Еще один снимок, сделанный до пандемии

Первый дворец в Германии

Свой нынешний облик крепость Альбрехтсбург приобрела во времена поздней готики. Первые укрепления на этом холме появились еще в 929-931 годах при Генрихе I Птицелове (Heinrich der Vogler) - первом короле Германии из Саксонской династии.

Во второй половине XV века за этими крепостными стенами возвели резиденцию для саксонских курфюрстов из династии Веттинов. Она считается самым первым дворцом, построенным в Германии. Говоря другими словами - именно здесь в немецких землях начался переход от крепостной (или замковой) архитектуры к архитектуре дворцовой. Над крепостью также возвышаются башни Мейсенского собора, заложенного на месте более ранней базилики в 1260 году.

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