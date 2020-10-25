Крепость Альбрехтсбург - от собора до фарфора (фото)

Майсен • В первые дни нового года в нашей рубрике "Кадр за кадром" мы уже успели показать заснеженные ландшафты в разных уголках Германии, рассказать о том, почему Германию в ближайшие месяцы ожидают циклоны и антициклоны исключительно с миграционными корнями, а также сообщить о начале процедуры банкротства одного из крупнейших борделей Европы в Кельне - понятно, что из-за пандемии.
Сегодня пришло время наконец-то вспомнить о немецких архитектурных достопримечательностях, которые никуда не исчезли - ждут-дожидаются, когда все эти коронавирусные невзгоды закончатся, и они снова смогут радовать туристов, а также давать нам больше поводов о них рассказывать.
Актуальные фотографии этих самых достопримечательностей и сейчас попадают в ленты информационных агентств - сразу бросаются в глаза на фоне других снимков окружающей нас ковидно-масочной действительности, хотя и служат в большинстве случаев лишь в качестве иллюстраций для тревожной пандемической статистики в регионах - например, в саксонском городе Майсене на Эльбе, вернее - во всем здешнем округе.
Мейсен и Майсен
Раньше по-русски он назывался Мейсеном. Сейчас "е" все же сохранилась на русском в исторических названиях Мейсенского собора и мейсенского фарфора - того самого первого фарфора в Европе, рецепт которого разработали в этой крепости в 1708 году во времена правления саксонского курфюрста Августа Сильного (August der Starke). Знаменитая фарфоровая мануфактура была основана здесь в 1710 году.
Крепость Альбрехтсбург. Фотографии
Еще одна свежая фотография из Майсена
Альбрехтсбург летом на фотографии из архива
Еще один снимок, сделанный до пандемии
Первый дворец в Германии
Свой нынешний облик крепость Альбрехтсбург приобрела во времена поздней готики. Первые укрепления на этом холме появились еще в 929-931 годах при Генрихе I Птицелове (Heinrich der Vogler) - первом короле Германии из Саксонской династии.
Во второй половине XV века за этими крепостными стенами возвели резиденцию для саксонских курфюрстов из династии Веттинов. Она считается самым первым дворцом, построенным в Германии. Говоря другими словами - именно здесь в немецких землях начался переход от крепостной (или замковой) архитектуры к архитектуре дворцовой. Над крепостью также возвышаются башни Мейсенского собора, заложенного на месте более ранней базилики в 1260 году.
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20 самых красивых средневековых замков Германии
Замки счет любят
В Германии насчитывается более 25 тысяч дворцов, замков и крепостей, служивших резиденциями знатных семей, а также носивших военно-стратегические функции. Многие дошли до наших дней лишь в виде романтических руин, как, например, знаменитые развалины в Гейдельберге. Некоторые остались в собственности потомков древних немецких родов, другие стали музеями, отелями, турбазами.
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20 самых красивых средневековых замков Германии
Золотая двадцатка
О красоте замков, как о вкусах, спорить сложно, поэтому любые попытки составить объективный рейтинг самых красивых или известных из них заранее обречены на протесты знатоков или тех, кто бывал в каких-то других местах. Однако из фаворитов, регулярно появляющихся в различных немецких перечнях, вполне можно составить Золотую двадцатку средневековых каменных достопримечательностей Германии.
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20 самых красивых средневековых замков Германии
Эпохи и стили
Главное при этом - не распыляться, ограничившись - при всех соблазнах - лишь замками, хотя бы заложенными в Средние века, то есть оставить на потом творения мастеров более поздних времен и стилей - ренессансных, барочных, историзма и классицизма. Например, знаменитейший Нойшванштайн, построенный баварским королем Людвигом II в XIX веке, так сказать, по мотивам древних рыцарских замков.
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20 самых красивых средневековых замков Германии
1. Замок Эльц - Burg Eltz
Замок Эльц спрятался от всего мира в тихом лесу в нескольких километрах от берегов реки Мозель. Его изображение украшало купюру в 500 немецких марок образца 1960 года. Много столетий им владеют представители одного и того же знатного рода - уже в 33-м поколении. Возведенный, как предполагают специалисты, в XII веке, впервые он упоминается в дарственной грамоте императора Фридриха Барбароссы.
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20 самых красивых средневековых замков Германии
2. Замок Пфальцграфенштайн - Burg Pfalzgrafenstein
Этот замок XIV века находится на 546 рейнском километре около города Кауба. Считается одним из самых необычных и живописных замков Германии. Был построен среди реки специально для размещения в нем таможенного поста, взимавшего сборы с купцов и капитанов за провоз товаров вплоть до 1876 года. Гарнизон замка насчитывал от 20 до 54 человек.
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20 самых красивых средневековых замков Германии
3. Замок Марксбург - Burg Marksburg
Один из самых живописных замков долины Среднего Рейна, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположенный на 160-метровом скалистом выступе, из всех замков этой части реки он сохранился наилучшим образом. Начало постройки датируется первой половиной XIII века. В 1990-х годах японцы хотели перевезти замок на остров Мияко, но сделка не состоялась и они ограничились возведением его копии.
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20 самых красивых средневековых замков Германии
4. Имперский замок в Кохеме - Reichsburg Cochem
В Средние века этот замок, расположенный в стратегически важном месте над рекой Мозель, использовался для сбора таможенных пошлин - главным образом, за перевозку вина. Прямо из замка движение по реке можно было перекрывать с помощью специальной цепи. Был сильно разрушен в XVII веке и восстановлен на частные средства в эпоху немецкого романтизма. С 1978 года находится в городской собственности.
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20 самых красивых средневековых замков Германии
5. Императорский замок Кайзербург - Nürnberger Burg
Нюрнбергская крепость с расположенным на ее территории замком на протяжении столетий была местом, в котором вершилась немецкая история. Особую роль в Священной Римской империи этот город начал играть уже в середине XI века. С 1050 по 1571 годы здесь останавливались все ее императоры, иногда - проездом, иногда - на более длительные сроки, а Кайзербург считался одной из важнейших их резиденций.
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20 самых красивых средневековых замков Германии
6. Замок Зацвай - Burg Satzvey
Его нынешние владельцы первыми в Германии устроили в своем замке исторический рыцарский турнир. Было это более 30 лет назад. История этого замка, расположенного на равнине и когда-то со всех сторон окруженного водой, начинается в XII веке. Находится он под Кельном в регионе Айфель. Особой популярностью здесь также пользуются традиционные рождественский и пасхальный базары.
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20 самых красивых средневековых замков Германии
7. Замок Крибштайн - Burg Kriebstein
Расположенный всего в 60 километрах от Дрездена, он считается самым красивым рыцарским замком Саксонии. Он уже неоднократно (еще во времена ГДР) становился местом съемки сказочных фильмов. Его история насчитывает уже более шести веков. Сохранил свой готический характер, хотя некоторые его части перестраивались и расширялись. Первое письменное упоминание датировано 4 октября 1384 года.
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20 самых красивых средневековых замков Германии
8. Замок Вернигероде - Burg Wernigerode
Замок Вернигероде впервые упоминается в хрониках XII столетия. Его возвели на пути, который германские императоры проделывали к местам охоты в лесах Гарца. В 1979 году замок и город превратили в съемочную площадку под открытым небом. Режиссер Марк Захаров приехал сюда в ГДР экранизировать пьесу Григория Горина "Тот самый Мюнхгаузен" с Олегом Янковским в главной роли.
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20 самых красивых средневековых замков Германии
9. Замок Бургхаузен - Burg Burghausen
Бывшая резиденция немецкого знатного рода Виттельсбахов. Замок расположен в одноименном баварском городе недалеко от границы с Австрией. Растянувшийся более чем на километр на узком вытянутом хребте, он внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный замок мира. Первое упоминание об укреплении в Бургхаузене датируется 1025 годом. Разрушен в наполеоновские времена и восстановлен в 1896 году.
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20 самых красивых средневековых замков Германии
10. Замок Лауэнштайн - Burg Lauenstein
Этот самый северный замок Баварии расположен под городом Людвигсштадтом. Старейшие его части относятся к XII веку, а первое упоминание датировано 1242 годом. Нынешнее главное крыло замка было возведено в ренессансном стиле в середине XVI века. В 1944 году здесь некоторое время под арестом содержался немецкий адмирал Вильгельм Канарис, повешенный позже по решению специального суда "третьего рейха".
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20 самых красивых средневековых замков Германии
11. Замок Траусниц - Burg Trausnitz
Герцогская резиденция в баварском городе Ландсхуте. Замок был заложен в 1204 году на холме около реки Изар после расширения владений рода Виттельсбахов в Нижней Баварии. Во времена правления Фридриха II Штауфена замок стал одним из главных центров власти Священной Римской империи. Гостями замка были легендарные миннезингеры Тангейзер и Вальтер фон дер Фогельвейде.
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20 самых красивых средневековых замков Германии
12. Замок Гогенцоллерн - Burg Hohenzollern
Этот замок, расположенный в полусотне километров от Штутгарта, считается родовым гнездом одноименной швабской династии, представители которой возвысились еще во времена Средневековья. В XV-XVI веках они стали правителями Бранденбурга и Пруссии, а в 1871 году заняли трон германских кайзеров. Замковая крепость была возведена, предположительно, в XI веке. Первое упоминание датировано 1267 годом.
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20 самых красивых средневековых замков Германии
13. Замок Альтена - Burg Altena
Находится в долине реки Лене - притока Рура. Согласно легендам, был возведен в XII веке представителями династии графов Берга. В последние столетия в замке размещались гарнизон, дом инвалидов, криминальный суд, приют для бедняков, тюрьма, больница, а в 1912 году именно здесь была основана первая в Германии молодежная турбаза (Jugendherberge) - специальная гостиница для школьных групп.
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20 самых красивых средневековых замков Германии
14. Хамбахский замок - Hambacher Schloss
Этот замок в земле Рейнланд-Пфальц считается колыбелью немецкой демократии. В 1832 году он стал местом проведения крупного народного праздника, 30 тысяч участников которого впервые в Германии выступили за политические свободы, национальное единство и гражданские права. Первое укрепление на этом месте было возведено в XI веке. Нынешний облик замок приобрел в середине XIX века в эпоху романтизма.
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20 самых красивых средневековых замков Германии
15. Замок Браунфельс - Schloss Braunfels
Расположен в нескольких километрах от реки Лан между городами Вайльбург и Вецлар. До сих пор остается во владении потомков древнего графского и княжеского рода. Первое письменное упоминание датировано 1246 годом. Замок был существенно расширен в XV-XVII веках. В середине XIX века произведена реконструкция в неоготическом стиле. В помещениях расположены предметы из коллекции XIII-XIX веков.
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20 самых красивых средневековых замков Германии
16. Замок Райнштайн - Burg Rheinstein
Возведенный на скалистом утесе над Рейном, этот замок XIII века считается одним из главных символов рейнской романтики и входит в список Всемирного наследия. Был сильно разрушен в XVIII веке. Позже перешел во владение прусского принца Фридриха Вильгельма и был восстановлен в стиле историзма. В 1975 году замок купил оперный певец Герман Хехер, вложивший затем существенные средства в его ремонт.
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20 самых красивых средневековых замков Германии
17. Замок Фюрстенберг - Burg Fürstenberg
Еще один объект Всемирного наследия ЮНЕСКО на Среднем Рейне - руины замка Фюрстенберг в районе Майнц-Бинген. Был возведен в 1219 году для охраны земель Кельнского архиепископства в этом регионе. Разрушен в 1689 году французами во время войны за Пфальцское наследство и после этого не подвергался восстановлению. Подобные планы в XIX веке разрабатывались, но они остались на бумаге.
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20 самых красивых средневековых замков Германии
18. Гейдельбергский замок - Heidelberger Schloss
В XIX веке эти самые знаменитые средневековые руины Германии вполне осознанно не стали восстанавливать, чтобы не повредить ореол романтичности. До разрушения во время войны за Пфальцское наследство здесь, над Гейдельбергом, находилась резиденция курфюрстов Пфальца. Первое письменное упоминание замка датировано 1225 годом. В начале XV века его расширили и укрепили, превратив в крепость.
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20 самых красивых средневековых замков Германии
19. Кведлинбургский замок - Schloss Quedlinburg
Замок над Кведлинбургом принадлежал Генриху Птицелову - первому германскому королю из Саксонской династии. Согласно легенде, в 919 году именно у этой скалы тогдашнему герцогу Саксонии предложили корону Восточно-Франкского королевства - государства, предшествовавшего Священной Римской империи и современной Германии. Основателем империи стал сын короля Генриха - Оттон I Великий.
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20 самых красивых средневековых замков Германии
20. Замок Вартбург - Wartburg
Последний в нашей Золотой двадцатке средневековых немецких замков, но далеко не последний по своему значению. Заложенный 1073 году, замок Вартбург входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1521 - 1522 годах здесь под именем "Юнкер Йорг" скрывался реформатор и основатель немецкого протестантизма Мартин Лютер. Именно в Вартбурге он перевел на немецкий язык Новый Завет.
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20 самых красивых средневековых замков Германии
Продолжение следует
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Автор: Максим Нелюбин