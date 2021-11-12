 Кремль дистанцировался от угрозы Лукашенко остановить транзит газа в ЕС | Новости из Германии о России | DW | 12.11.2021

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Россия

Кремль дистанцировался от угрозы Лукашенко остановить транзит газа в ЕС

Россия - надежный поставщик энергоресурсов в Европу, заявили в Кремле. Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа" в случае расширения европейских санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмтрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмтрий Песков

Кремль предпочел дистанцироваться от угроз правителя Беларуси Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу. Подобное заявление не согласовывалось с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 12 ноября. По его словам, Беларусь является союзником России, но это суверенное государство.

Песков добавил, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов в Европу вне зависимости от действий Минска. "Россия была, есть и будет страной, которая выполняет все обязательства по обеспечению европейских потребителей газом и по выполнению контрактных обязательств", - сказал он.

Лукашенко грозится перекрыть газ Европе 

В четверг, 11 ноября, Лукашенко пригрозил Евросоюзу перекрыть транзит газа в Европу по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа", в случае если ЕС расширит санкции против его страны в конфликте вокруг мигрантовна белорусско-польской границе. "Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем", - заявил он на совещании с правительством в Минске.

Гибридное нападение

Это заявление Лукашенко прозвучало на фоне обострения ситуации с мигрантами, нелегально прибывающими в страны Европы с территории Беларуси. В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего продвижения в страны Евросоюза. После этого резко увеличилось количество мигрантов, стремящихся с белорусской территории проникнуть в Польшу и Литву.

Власти Евросоюза считают, что Лукашенко намеренно организовал переправку тысяч мигрантов и беженцев к границам ЕС для дестабилизации стран Европы - в ответ на санкции, которые Евросоюз ввел против его режима. В странах ЕС эти действия Минска называют "гибридным нападением", которое обернулось страданиями тысяч людей, оказавшихся по воле Лукашенко в безвыходной ситуации на границе с Польшей, Латвией и Литвой.   

Новый пакет санкций

Евросоюз обсуждаетвозможность принятия нового, пятого пакета санкций в отношении Беларуси, который может включать как персональные ограничительные меры против белорусских чиновников и силовиков, так и меры экономического характера. Тему санкций затронут главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе 15 ноября.

Власти Евросоюза, комментируя угрозы Лукашнко перекрыть транзит газа в Европу, заявили, что не позволят запугать себя. "В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками - государствами Африки, Норвегией, Россией, и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами", - заявил еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе.

Джентилони подтвердил, что вопросы безопасности поставок газа в страны ЕС будут включены в оборонную концепцию Евросоюза под названием "Стратегический компас ЕС", которая будет утверждена в будущем году.

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    На границе с Польшей

    На границе Беларуси и Польши сейчас скопилось большое число нелегальных мигрантов из Сирии и Ирака, которые стремятся попасть в ЕС. Они предпринимают попытки прорвать заграждение из колючей проволоки, установленное Польшей. В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС, и с тех пор число нелегальных мигрантов значительно выросло.

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    Застрявшие между Польшей и Беларусью

    Мигранты фактически застряли на границе между Польшей и Беларусью. Польская сторона не пускает их на территорию ЕС, указывая, что для въезда нет оснований и что они являются инструментом гибридных атак со стороны Лукашенко. Правителя Беларуси обвиняют в том, что он провоцирует миграционный кризис, организовав переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС.

  • Женщины греются у костра на границе Беларуси и Польши

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    На границу доставили из Минска

    По рассказам мигрантов, туристические агентства в их странах продают авиабилеты в Минск и оформляют им 30-дневную визу. Стоимость вместе с услугами "перевозчиков" составляет до 20 000 евро. Из Минска в зависимости от купленного пакета услуг их либо отвозят в гостиницу, либо отправляют в зал ожидания. Когда набирается группа, ее сажают в автобус и отвозят на границу.

  • Аэропорт в Эрбиле

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Начало пути мигрантов из Ирака

    Большинство нелегальных мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть в ЕС, - граждане Ирака. В Минск они прибывают из трех городов на территории иракского Курдистана: Эрбиля, Шиладзе и Сулеймании. Под давлением ЕС Ирак с августа отменил прямые рейсы в Минск из Багдада. В Беларусь также едут из Сирии, Афганистана, Конго. Мигранты добираются в Минск через Дубай, Турцию, Ливан и Украину.

  • Нелегалы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Вначале - перелет в Минск, затем - граница с ЕС

    Беларусь значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. До следующего марта из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланированы еженедельно около 40 рейсов - вдвое больше, чем год назад. Воздушные гавани этих городов в настоящее время чаще всего используют мигранты для перелетов в Беларусь, чтобы отправиться дальше в страны ЕС.

  • Минский аэропорт

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Рейсы с мигрантами не только в аэропорту Минска

    В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов. В связи с этим вскоре могут быть задействованы для обслуживания рейсов из стран Ближнего Востока еще пять белорусских аэропортов. Они превратятся из национальных в международные. Один из них расположен в городе Гродно, всего в 20 километрах от польской границы.

  • Пограничная полоса

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Что происходит в белорусском приграничье

    В белорусском законодательстве ничего не изменилось относительно посещения пограничной полосы гражданами Беларуси и иностранцами. Чтобы сюда попасть, надо предварительно обратиться в погранслужбу, уведомить о своих намерениях и получить пропуск. Нарушителям грозит штраф и депортация. Но сейчас в приграничье множество нелегалов. Они прячутся в лесах, пытаясь перейти границу с Польшей.

  • Мигранты на границе с Польшей

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Через белорусские леса - в Польшу

    По рассказам мигрантов, белорусские пограничники помогают им перейти на польскую сторону - режут проволочное заграждение или с помощью дронов находят безопасную лазейку. А уже в Польше с помощью геолокации в смартфоне мигранты определяют местоположение человека, который повезет их дальше. Например, в Германию.

  • Польские пограничники

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Мигранты не хотят оставаться в Польше

    По дублинскому регламенту, мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где они впервые пересекли границу ЕС. Но в Польше беженцы предпочитают не регистрироваться и не оставлять свои отпечатки пальцев в дактилоскопической базе данных ЕС. Многим это удается, поэтому и число беженцев, которых немецкие власти могут отправить обратно в Польшу, крайне невелико.

  • Беженцы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Цель беженцев - Германия

    Транспорт на польской стороне, как правило, представляет собой малый грузовой фургон, в кузов которого набивается по 30-40 человек. Легковая машина сопровождения едет впереди фургона для разведки. Если вдруг на дороге проверка, маршрут меняется. Польско-германская граница преодолевается разными способами: и на том же фургоне, и пешком, и на такси, и на общественном транспорте.

  • Контроль на границе Польши и Германии

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Беженцы в Германии

    По данным немецкой полиции, в октябре через Беларусь и Польшу в ФРГ нелегально въехали 4900 мигрантов - вдвое больше, чем в сентябре. У всех выловленных или добровольно сдавшихся немецким властям нелегалов сотрудники полиции обнаруживают паспорта со штампом белорусских пограничников.

    Автор: Наталья Позднякова


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