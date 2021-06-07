Глава LibMod: "Кремль, похоже, идет на обострение отношений с Германией"

Генеральная прокуратура РФ признала в конце мая "нежелательными" три некоммерческие организации из ФРГ, в том числе берлинский Центр либеральной современности (Zentrum Liberale Moderne, LibMod). "Такое решение направлено и против правительства Германии, ведь оно финансировало наши проекты с многолетними российскими партнерами и друзьями", - подчеркнул в интервью DW глава этой экспертно-аналитической организации Ральф Фюкс (Ralf Fücks), в прошлом - известный политик "Союза-90"/"зеленых". Вместе со своей женой Марилуизе Бек (Marieluise Beck), многолетним депутатом бундестага от этой партии, он создал LibMod в 2017 году. В число соучредителей вошли также видные представители консервативной ХДС, социал-демократической СДПГ и либеральной СвДП. DW беседовала с Ральфом Фюксом о российской бизнес-модели, современном либерализме и сорванной попытке представить сценарии экономическо-экологической модернизации России.

Deutsche Welle: Г-н Фюкс, прошло уже достаточно времени для обстоятельного анализа причин запрета в России Центра либеральной современности. Что это было? Месть за то, что LibMod выступала против газопровода "Северный поток - 2"? Наказание за научные исследования, доказывающие бесперспективность нынешней бизнес-модели России?

Основатели Центра либеральной современности Марилуизе Бек и Ральф Фюкс

Ральф Фюкс: Перечисленные вами причины, несомненно, сыграли определенную роль. Но были и другие факторы. Центр либеральной современности всегда занимал активную и критическую позицию в дискуссии о том, стоит ли Германии во взаимоотношениях с Россией пытаться любой ценой сохранить сотрудничество с Кремлем или следует все же отстаивать наши принципы и ценности, которые российская политика нарушает. К тому же принятое теперь в Москве решение - это часть общего обострения двусторонних отношений, ускорившегося после того, как канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) демонстративно встала на сторону Навального после покушения на него и отвергла российскую трактовку событий, согласно которой ФСБ не пыталась его отравить. С тех пор тон заметно изменился. Кремль, похоже, перестал рассчитывать на особые германо-российские отношения и в большей мере стал делать ставку на конфронтацию.

- И все же: ни одна немецкая НКО не уделяла столько внимания российской экономике, а конкретно - топливно-энергетическому комплексу России, как LibMod. За последние полгода на вашем сайте опубликованы пять исследований на эту тему. Почему находящаяся в Берлине организация проявила столь пристальный интерес к российской энергетике?

- Для нас как исследовательского центра и для меня лично экологические вопросы имеют первостепенное значение. Вот уже более 30 лет я на разных должностях занимаюсь вопросами охраны окружающей среды. Сегодня защита климата - едва ли не важнейшая глобальная задача, а Россия, будучи крупнейшим в мире экспортером ископаемого топлива, если учитывать нефть, газ и уголь, "разогревает" климатические изменения. К тому же порядка 5 процентов глобальных выбросов парниковых газов происходят в самой России. Еще со времен моей работы в качестве одного из руководителей Фонда имени Генриха Белля…

- … близкого к Партии зеленых…

Исследование LibMod о влиянии ТЭК России на климат, экологию и здоровье людей

- у меня хорошие контакты с российскими экологическими организациями. Поэтому для нас было совершенно логично уделить повышенное внимание именно этой тематике. При этом мы вовсе не собирались выдвигать какие-то обвинения в адрес России. У нас с самого начала был конструктивный подход: мы хотели выявить возможные альтернативы к нынешней модели, показать, как могла бы происходить модернизация и экологическая трансформация российской экономики.

- Однако многие в России могли заподозрить деструктивный подход. Там широко распространено мнение, особенно в соцсетях, что различные "зеленые" организации просто лоббируют интересы тех, кто продвигает свои технологии и стремится вытеснить Россию с ее традиционных рынков сбыта энергоносителей, прежде всего - с рынка Евросоюза.

- Да, мы знаем об этом. Однако, во-первых, Центр либеральной современности является независимой организацией и не лоббирует чьи-либо экономические или политические интересы. Во-вторых, это не мы представляем угрозу для бизнес-модели России, а само изменение климата - и реакция на него международного сообщества. Напомню о Парижском соглашении по климату, к которому присоединилась и Россия: там прописана цель достижения климатической нейтральности к 2050 году. Страны Евросоюза уже приступили к кардинальной трансформации своих экономик и утвердили новые амбиционные цели снижения выбросов СО2: до 2030 года они должны сократиться как минимум на 55 процентов по сравнению с 1990 годом. Правительство Германии пошло еще дальше и решило добиться климатической нейтральности уже к 2045 году. При Байдене США тоже изменили свою политику и провозгласили курс на экологичную экономику. И даже Китай намерен самое позднее к 2060 году стать климатически нейтральным и уже сейчас все больше делает ставку на возобновляемые источники энергии. Короче, изменился глобальный тренд, именно это лишает перспектив нынешнюю российскую бизнес-модель.

- Но в России к декарбонизации скептически относится даже интеллектуальная элита, что наглядно показало опубликованное в мае исследование Левада-центра, проведенное по заказу LibMod.

Титульный лист исследования Левада-центра для LibMod

- Да, есть совершенно очевидный разрыв между всемирным восприятием проблемы изменения климата и российским. В России намного больше не просто скептических голосов, но и полного отрицания научных выводов. Но я уверен, что это долго не продлится, поскольку тяжелые последствия изменения климата будут все больше сказываться и на самой России. Достаточно вспомнить хотя бы таяние вечной мерзлоты и участившиеся засухи в южных российских регионах.

- Однако у многих в России отторжение вызывает не только тема изменения климата, но и слово либеральный, которое содержится в названии вашей организации. Что в LibMod вкладывают в понятие "современный либерализм"?

- Современная демократия неотделима от теории и политической практики либерализма. Правовое государство, разделение властей, свободные выборы, права человека, политический и культурный плюрализм, открытость технологическому прогрессу - это все принципы, порожденные традициями либеральной мысли. И они вновь чрезвычайно актуальны в условиях нового всемирного противостояния двух систем - либеральных демократий и авторитарных держав, к которым, к несчастью, наряду с Китаем, Ираном и целым рядом других стран относится сегодня и Россия. Но концепция либерализма, естественно, нуждается в развитии. Мы в LibMod видим свою задачу в том, чтобы содействовать ее обновлению. Отстаивая принципы свободы как основополагающие, мы должны найти ответы на такие вызовы 21-го века, как изменение климата, цифровизация, глобализация экономики или международная миграция.

- А кто финансирует вашу работу? Нередко упоминается имя Джорджа Сороса.

- Джордж Сорос нас напрямую не финансирует, но у нас был проект с его фондом "Открытое общество", как и со многими другими фондами, представляющими самые разные политические взгляды. В Германии это, к примеру, Фонд имени Конрада Аденауэра, близкий к ХДС…

- …это немецкие консерваторы, партия Меркель…

Коллектив Центра либеральной современности: групповое фото в условиях пандемии

- …или такая частная организация, как Фонд Бертельсмана. На международном уровне это, к примеру, Европейский климатический фонд ECF. А немалая часть проектов, в том числе связанных с Россией, финансируется немецким правительством. Так что, если в Москве нас причисляют к нежелательным организациям, что фактически делает невозможным продолжение сотрудничества с нашими многолетними российскими партнерами и друзьями, то это направлено и против правительства Германии.

- Как раз в июне Центр либеральной современности собирался начать публикацию серии из шести исследований российских специалистов, посвященных различным аспектам экономической модернизации России и возможным сценариям ее перехода к зеленой экономике. Какова теперь судьба этого проекта?

- Мы не сможем его реализовать, поскольку любое сотрудничество с LibMod стало бы для граждан России уголовным преступлением.

- Означает ли это, что LibMod будет теперь намного меньше заниматься Россией и сосредоточится на других постсоветских государствах, например, на Украине?

- Мы уже работаем активно в Украине, где по сути дела тестируется сценарий демократической трансформации постсоветского общества, но, несомненно, не откажемся от анализа ситуации в России и по-прежнему будем участвовать на Западе в дискуссии о том, какой должна быть соразмерная политика в отношении Москвы. И мы будем сотрудничать с международным экспертным сообществом.

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