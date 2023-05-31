Кремль критикует мнение Берлина об ударах по территории РФ

На 462-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 31 мая (время московское).

Кремль критикует заявление Берлина об ударах по территории РФ

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Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление официального представителя правительства ФРГ о том, что международное право позволяет Украине наносить удары по территории России в целях самообороны.

"Рано или поздно европейским государствам и тем, кто активно уже влез по уши в этот конфликт, придется задуматься и придется отвечать перед своими народами, зачем они это делают, потому что избежать негативных последствий у них не получится", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, негативные последствия в экономическом плане эти страны испытывают уже сейчас. "Мы знаем с вами, что на прошлой неделе Федеративная Республика Германия вошла в рецессию, инфляция превышает устойчиво семь процентов, то есть каждый год на 7 процентов бюргеры становятся беднее, и каждый год они на семь процентов меньше зарабатывают", - отметил Песков. "Бюргеры это терпеть не будут. Они не любят выходить из зоны комфорта",- полагает пресс-секретарь президента РФ.

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Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт выразила решительную поддержку Украине, обороняющейся от российской агрессии, и подчеркнул, что странам НАТО в преддверии июльского саммита в Вильнюсе необходимо согласовать единое мнение по вопросу о приеме Украины в Североатлантический альянс. "Я думаю, очень важно сказать Украине, что у нас по-прежнему политика открытых дверей. И вопрос не в том, должна ли Украина стать членом НАТО или нет, а в том, когда и как это произойдет", - сказала она в интервью DW.

++19.10++

Россия за время войны могла насильно вывезти из Украины 2,5 тысячи сирот, подсчитало издание "Важные истории". Журналисты изучили российский банк данных детей, оставшихся без попечения родителей. В нем публикуют фото и имена сирот, которых можно взять под опеку или усыновить. За прошлый год детей в списке стало на 2450 больше, чем в среднем за предыдущие шесть лет - рост произошел за счет вывезенных из Украины детей, пишут "Важные истории".

Некоторые из них до депортации находились в детских домах, у других - родители погибли в результате российского вторжения. "Система не подразумевает поиска украинских родственников этих детей, которые могли бы взять их под опеку. Фактически, Россия не предоставляет детям возможности остаться в Украине", - подчеркивают авторы расследования.

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что отправил в Следственный комитет и Прокуратуру России письма с просьбой проверить "ряд высших функционеров министерства обороны Российской Федерации" по факту "совершения преступления при подготовке и в ходе проведения СВО". "Данные письма опубликованы не будут, ввиду того что этим будут заниматься следственные органы", - сообщил Пригожин, не уточнив, на кого именно он пожаловался. Агентство Reuters называет это обращение Пригожина "его самым вопиющим публичным вызовом высшему военному руководству" России.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Запад предоставить Украине "осязаемые и надежные" гарантии безопасности, подчеркнув, что Украина "сегодня защищает Европу". "Именно поэтому я выступаю за то, чтобы в ближайшие недели это стало предметом коллективных переговоров: предложить Украине материальные и надежные гарантии безопасности", - сказал Макрон. По его словам, Украине можно предложить "что-то между безопасностью, предоставляемой Израилю, и полноценным членством" в НАТО, цитирует Макрона агентство AFP.

++17.40++

Администрация президента США Джо Байдена "в частном порядке и публично дала понять украинцам, что не поддерживает атаки на российскую территорию", заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

"Мы собираемся продолжать давать им (Украине. - Ред.) то, что им нужно для самообороны и защиты своей территории, украинской земли, но мы не поддерживаем нападения на Россию. Мы согласны с тем, что украинцы имеют право на самооборону - за последние 15 месяцев мы почти ничего не делали, кроме как помогали им защищаться и защищать свою территорию от этой российской агрессии. Мы сказали, что не хотим поощрять или способствовать нападениям внутри России, потому что мы не хотим, чтобы война эскалировалась за пределы того насилия, которое уже обрушившееся на украинский народ", - сказал Кирби.

Отдельно он подчеркнул, что как только США поставляют какие-либо виды вооружений Украине Киев "сам решает, что он собирается с ними делать". "Они заверили нас, что не будут использовать нашу технику для нанесения ударов по России. Но как только она отправляется им, она становится их", - сказал Кирби.

++17.00++

Еще два населенных пункта Белгородской области попали под обстрел, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В Шебекино осколками артиллерийских снарядов были повреждены автомобиль и участок дороги, кроме того произошел обрывы на линии электропередач. В селе Графовка было повреждено административное здание и продуктовый магазин. Ранее под обстрел попали села Новопетровка и Богун-Городок, где пострадал один человек, сообщал Гладков.

++16.30++

Южный окружной военный суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы рабочего из Волгоградской области Игоря Паскаря, бросившего коктейль Молотова в здание ФСБ в Краснодаре. Его признали виновным в совершении теракта и вандализме по мотиву политической ненависти. Первые три года срока мужчина проведет в тюрьме, а остальные 5,5 лет - в колонии строгого режима.

Паскарь бросил бутылку с горючей жидкостью в здание регионального управления ФСБ в июне 2022 года. В результате, согласно материалам уголовного дела, загорелась "дверь, колонна и стена возле двери". Паскарь назвал свою акцию антивоенной. "Моя акция сугубо мирная, должна была показать всем противникам этой чудовищной войны, что они не одиноки, а соседям-украинцам, что не все тут зомбированные госпропагандой", - заявил мужчина. После задержания сотрудниками ФСБ Паскаря пытали, рассказал он сам журналистам.

++16.00++

Украина и ее союзники планируют провести в Париже саммит мировых лидеров без участия России с целью заручиться поддержкой условий Киева о прекращении войны. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов и главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Мероприятие может состояться до ежегодного саммита НАТО 11 июля, отмечает издание.

По словам собеседников WSJ, европейские официальные лица работают с Киевом над предложенным Украиной мирным планом из 10 пунктов таким образом, чтобы сделать его более приемлемым для таких важных держав, как Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и Китай. Точный список участников возможного саммита пока не определен, но европейские дипломаты работают над привлечением к участию лидеров Бразилии, Индии, Китая, Саудовской Аравии и других незападных стран, пишет WSJ. Президент США Джо Байден и руководители других стран НАТО также будут приглашены на саммит.

Берлин заявил о праве Киева наносить удары по территории РФ

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Международное право позволяет Украине наносить удары по территории России в целях самообороны, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) в ответ на вопрос корреспондента DW об атаке дронов на Москву. Однако официальный Берлин выступает против того, чтобы для подобных атак использовалось немецкое оружие, добавил Хебештрайт.

++15.00++

Утром российские провоенные Telegram-каналы опубликовали видео взрыва дороги около монумента "Три сестры" на стыке границ России, Беларуси и Украины. В Госпогранслужбе Украины подтвердили информацию о взрыве и заявили, что это сделали российские войска. По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, это произошло днем 30 мая. "Россияне взрывают дороги на границах, по которым ехали "брать Киев за три дня", - прокомментировал видео глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

++14.30++

Об обстреле Кореневского района Курской области РФ заявил в своем Telegram глава региона Роман Старовойт. По словам губернатора, пострадали двое строителей, работавших на защитной линии вдоль госграницы.

СМИ: Путин находился в Ново-Огареве во время атаки дронов на Москву и Подмосковье

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Президент России Владимир Путин во время атак дронов на московский регион накануне "с очень большой долей вероятности" ночевал в своей резиденции в Ново-Огарево, пишет издание The Moscow Times со ссылкой на источник. По его словам, Путин был поднят рано утром службой безопасности из-за воздушной угрозы. Об этом ранее сообщил журналист Петр Козлов.

Из опубликованного депутатом Госдумы Александром Хинштейном списка сбитых в Подмосковье дронов следует, что системы ПВО обезвредили беспилотники в нескольких километрах от резиденции Путина. Когда в начале мая над Кремлем были сбиты два БПЛА, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это было покушение на президента. В этот раз Кремль не давал подобных оценок.

Хроника событий 31 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 30 мая 14.00 - 23.59 >>>

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