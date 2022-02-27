"Красная кнопка", или Лучшее снотворное для президента

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Перевод в особый режим боевого дежурства сил сдерживания российской армии, к которым относится и ядерное оружие, беспокоит Запад. Но кое-кому от этого лучше спится.
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