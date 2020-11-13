 Коронавирус: Германия создаст резерв медицинских товаров | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 30.11.2020

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Коронавирус

Коронавирус: Германия создаст резерв медицинских товаров

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 63 млн человек во всем мире, более 1,46 млн скончались. Выздоровели 43,5 млн пациентов. DW следит за событиями 30 ноября.

Ткачихи шьют медицинские маски для защиты от коронавируса

Мировое сообщество борется со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 63 млн жителей планеты. Свыше 1,46 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 43,5 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 30 ноября (время московское).

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Вирус SARS-CoV-2 в Германии выявлен еще у 11 169 человек, всего в Федеративной Республике подтверждено 1 053 869 заражений. Суточные показатели за субботу и воскресенье, как правило, ниже, чем за другие дни недели, поскольку по выходным не все региональные ведомства здравоохранения сообщают сведения о распространении коронавируса. С начала ведения статистики 16 248 человек с новой инфекцией скончались (прирост в 125 летальных исходов), свыше 739 000 выздоровели, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI).

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Германия намерена создать национальный резерв наиболее важных медицинских товаров, в том числе защитных масок, аппаратов искусственной вентиляции легких и медикаментов. Сеть охватит 19 пунктов хранения на территории страны и должна покрывать потребности системы здравоохранения на один месяц, объяснил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn).

Пандемия коронавируса грозит увеличением числа погибших от малярии

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В 2020 году от малярии может погибнуть на несколько десятков тысяч человек больше ожидаемого, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Пандемия коронавирусной инфекции не позволяет борющимся с малярией специалистам выполнять свои обязанности в полной мере, объяснил директор Глобальной программы ВОЗ по малярии Педро Алонсо. В 2019 году малярией заболели 229 млн человек, около 409 000 из них скончались, большинство летальных исходов пришлось на Африку.

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Германии с 2021 года понадобится новая концепция борьбы с пандемией, считает премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet). "Продолжительные закрытия и следующие за ними компенсации разорят государство", - приводит слова Лашета издание Rheinische Post. "Общество и экономика не выдержат еще одного такого года", - подчеркнул он.

Мужчина в медицинской маске и флаг Китая в городе Ухань

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В Китае SARS-CoV-2 обнаружен еще у 18 человек. В 15 случаях речь идет о приехавших из-за границы, еще три выявлены в автономном районе Внутренняя Монголия, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее данным, инфекция с начала вспышки в конце 2019 года была подтверждена у 86 530 человек, количество летальных исходов среди больных (4634) неизменно уже более 6 месяцев.

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За время локдауна в Англии, действующего с 5 ноября, число заражений сократилось на 30 процентов, следует из предварительных результатов исследования Имперского колледжа Лондона. По словам экспертов, с 18 октября по 2 ноября на 10 000 жителей Англии приходилось 130 инфицированных, а с 13 по 24 ноября - уже 96 зараженных.

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Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) объявил, что в регионе будут выборочно тестировать на наличие вируса лыжников, возвращающихся из Австрии. Аналогичная Ишглю ситуация недопустима, подчеркнул глава баварского правительства. Австрийский горнолыжный курорт Ишгль в марте стал очень крупным очагом распространения SARS-CoV-2 по всей Европе.

В США опасаются всплеска ковида после Дня благодарения

Энтони Фаучи

Энтони Фаучи

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Известный американский инфекционист и иммунолог Энтони Фаучи предупредил об угрозе всплеска новых заражений в течение двух-трех недель после Дня благодарения, который в США в этом году выпал на 26 ноября. Эксперт объяснил это праздничными поездками сограждан. "Мы не хотим пугать народ, но такова реальность", - заявил Фаучи в эфире телеканала CNN. Центры по контролю и профилактике заболеваний США перед праздником настоятельно рекомендовали американцам воздержаться от поездок к родственникам, но многие жители не вняли призыву. На Соединенные Штаты приходится больше всего подтвержденных заражений (13,73 млн) и летальных исходов (около 273 тысяч) среди больных COVID-19.

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В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались еще 74 человека, сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19. Всего в российской столице подтверждено более 599 тысяч заражений, 8902 пациентов с SARS-CoV-2 умерли, свыше 447 тысяч выздоровели.

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Канада продлила ограничения на въезд в страну до 21 января 2021 года, заявила министр здравоохранения Патрисия Хайду. Это не касается граждан любых стран, прибывающих из США. Для них ограничения пока действуют до 21 декабря 2020-го. Вирус с момента проникновения в Канаду обнаружен у 368 670 человек, более 12 тысяч пациентов скончались, 293,5 тысячи выздоровели.

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Максим Нелюбин


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