В Германии из-за коронакризиса установлен новый рекорд частных сбережений

Сбережения частных домохозяйств за 2020 год увеличились на 393 миллиарда евро и достигли рекорда в 7,1 триллиона евро, сообщает агентство dpa со ссылкой на данные DZ Bank. Никогда еще частные сбережения немцев не достигали столь высокой отметки.

Резкий рост частных сбережений сразу на 5,9 процента эксперты банка объясняют тем, что многие немцы снизили свои расходы, опасаясь потери работы или сокращения доходов. С другой стороны, закрытие магазинов серьезно сократило возможности тратить денежные средства.

В целом за год частные домохозяйства в Германии отложили рекордные 16-17 евро с каждых 100 евро доходов. Ранее самая высокая доля сбережений в Германии была зафиксирована в 1991 и 1992 годах и составляла 12,9 процента. В 2019 году этот показатель составил 10,9 процента. Эксперты также отмечают, что большая часть сэкономленных средств просто осталась на текущих счетах и не была инвестирована.

В 2021 году эксперты ждут потребительского бума

Ожидается, что в 2021 году значительная часть средств, которые частные домохозяйства разместили на своих текущих счетах в 2020 году, будет потрачена. Как только ситуация с пандемией нормализуется, расходы на поездки, рестораны и культурные мероприятия будут расти.

"Во второй половине 2021 года мы ожидаем настоящего посткоронавирусного бума, который также заметно подстегнет экономику Германии", - говорит главный экономист DZ Bank Михаэль Хольштайн (Michael Holstein).

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