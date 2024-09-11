Экипаж корабля "Союз МС-26" из РФ и США добрался до МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-26" российской госкорпорации "Роскосмос" в автоматическом режиме причалил к модулю "Рассвет" Международной космической станции (МКС), сообщила пресс-служба "Роскосмоса" в Telegram вечером в среду, 11 сентября.

На борту транспортного корабля - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит. Уточняется, что ракета "Союз-2.1а" стартовала в 19:23 (мск) с площадки №31 космодрома Байконур. В 19:32 (мск) транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-26" отделился от третьей ступени ракеты-носителя и взял курс на МКС. Стыковка с МКС была произведена в в 22:32 (мск).

Полет пилотируемого корабля прошел по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и занял примерно 3 часа 10 минут. По данным "Роскосмоса", корабль пробудет на орбите 202 суток. Кроме экипажа, он доставил на станцию около 130 кг грузов, в том числе аппаратуру для проведения научных экспериментов, личные вещи космонавтов и астронавта, фото- и видеоаппаратуру.

Соглашение о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA

Астронавт NASA Дональд Петтит отправился к МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США. Документ был подписан "Роскосмосом" и NASA в июле 2022 года. Он предполагает доставку на МКС троих российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и троих американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в период с 2022 по 2024 годы.

Со ссылкой на исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева агентство "Интерфакс" указывает, что дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

Кто сейчас работает на МКС

В настоящее время на МКС работают космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Трейси Дайсон, прибывшие туда на российском космическом корабле "Союз МС", а также экипаж миссии Crew-8 - космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс.

Кроме того, на станции находятся прибывшие в начале июня в рамках тестового полета нового американского многоразового корабля Starliner астронавты NASA Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.