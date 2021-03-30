В Германии призвали к мораторию на достройку "Северного потока - 2"

Координатор трансатлантического сотрудничества при правительстве ФРГ Петер Байер (Peter Beyer) на фоне массированной критики со стороны США призвал к мораторию на достройку газопровода "Северный поток 2". "Проект является серьезным камнем преткновения для перезагрузки трансатлантических отношений", - приводит слова чиновника издание Wirtschaftswoche в среду, 31 марта. По его словам, американцы ожидают, что Берлин не только сменит риторику, но и совершит соответствующие поступки.

США является резким и последовательным критиком проекта второй ветки газопровода "Северный поток", предназначенного для транспортировки больших объемов газа из России в ФРГ. Федеральное правительство до сих пор выступает против политического вмешательства в проект, которое Берлин считает чисто экономическим.

По мнению новой американской администрации, газопровод поставит Европу в большую энергетическую зависимость от России. В свою очередь, сторонники проекта обвиняют США в том, что они добиваются остановки "Северного потока - 2", чтобы увеличить объемы продаваемого Европе американского сжиженного газа.

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