Консульства РФ могут не выдать паспорт получившим повестку

МИД России опубликовал проект нового порядка выдачи загранпаспортов получившим электронную повестку. Основанием для отказа в загранпаспорте за границей станет призыв на военную службу.

В России опубликован проект нового порядка выдачи заграничных паспортов россиянам, согласно которому гражданам РФ, получившим электронную повестку, перестанут выдавать загранпаспорта за рубежом. Соответствующий документ, разработанный МИД России, опубликован на федеральном портале правовых актов в пятницу, 24 мая.

Согласно проекту, основанием для отказа в выдаче загранпаспорта станет "размещение в отношении гражданина, подлежащего призыву на военную службу, повестки военного комиссариата в реестре направленных (врученных) повесток и установление запрета на выезд из РФ".

Повестки по мобилизации

Помимо электронных повесток, основанием для отказа в оформлении загранпаспорта за границей станет призыв на срочную военную службу или направление на альтернативную гражданскую. Пока неясно, будет ли запрет распространяться на повестки по мобилизации.

В проекте уточняется, что ограничения будут действовать до "исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат". "Возможно, под этим подразумевается решение вопроса с военкоматом - например, если сняться с учета дистанционно, то повестку аннулируют и запрет снимется", - предположил в разговоре с Telegram-каналом "Можем объяснить" основатель правозащитной организации "Школы призывника" Алексей Табалов.

При этом правозащитник отметил, что дистанционно сняться с воинского учета удается не всем. "Многие получают отказ и требование о личной явке", - пояснил Табалов.

Обязанность по уведомлению военкомата

Правозащитный проект "Военные адвокаты" напоминает, что по российскому законодательству призывники обязаны уведомлять военкомат о выездах из России на срок более трех месяцев, если этот период включает весенний или осенний призывы. Если призывник уведомил военкомат, то повестки присылать не должны. По закону повестки не должны направляться и гражданам, снявшимся с воинского учета в связи с длительным проживанием за границей, отмечают правозащитники.

В апреле 2023 года Госдума РФ приняла закон о создании единого реестра военнообязанных. Среди данных, которые будут собирать в реестре, - сведения о состоянии здоровья и образовании, месте жительства и работы призывников. В декабре того же года президент России Владимир Путин поручил провести через реестр военнообязанных осенний призыв 2024 года.

В марте СМИ сообщили, что военный комиссариат Москвы уже начал рассылать местным жителям электронные повестки через портал mos.ru. В конце апреля правительство РФ опубликовало постановление о работе реестра, согласно которому Минобороны с 1 ноября начнет его полноценно использовать, в том числе для рассылки призывникам электронных повесток.