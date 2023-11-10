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Конституционный суд Кыргызстана вернул запрет на матчество

Даниил Сотников
10 ноября 2023 г.

Конституционный суд Кыргызстана из-за общественного резонанса отменил собственное решение, разрешавшее в особых случаях использовать матчество вместо отчества.

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Флаг Кыргызстана в Бишкеке
Флаг Кыргызстана в БишкекеФото: Nazir Aliyev Tayfur/AA/picture alliance

Конституционный суд Кыргызстана отменил собственное решение, принятое в июне 2023 года, позволявшее совершеннолетним жителям страны в особых случаях указывать в документах матчество вместо отчества - производное от имени матери, а не отца. Об этом сообщается на сайте суда в четверг, 9 ноября.

Суд в своем постановлении напомнил, что решением от 30 июня разрешил использовать матчество в случае, если человек "пережил жизненные трагедии и получил психологическую либо физическую травму" или "имеет иной негативный жизненный опыт, связанный с ролью отца в их жизни, подтвержденный судебным актом".

"Если по этой причине человек не приемлет мужское имя в качестве элемента своего полного имени, при этом такое право предполагалось предоставить только по достижении полной дееспособности, то есть 18 лет", - говорится в решении суда.

Суд отменил решение из-за общественного резонанса

Решение Конституционного суда вызвало "широкий общественный резонанс" в Кыргызстане, отмечает в новом постановлении суда. Как утверждается в решении, "преобладающей частью населения" институт матчества воспринимается как "негативное явление, посягающее на моральные устои, ценности и традиции кыргызского народа".

Такое развитие ситуации "свидетельствует о крайне негативном отношении общества к предлагаемым изменениям", что "подрывает степень доверия общества к конституционному правосудию". Поэтому суд принял решение пересмотреть свою позицию и отменить первоначальное решение.

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