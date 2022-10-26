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Здание Конгресса США в ВашингтонеФото: Carolyn Kaster/AP Photo/picture alliance
КонфликтыСША

Конгрессмены отозвали письмо к Байдену о переговорах с РФ

Жан Рофе
2 ч. назад

Письмо к американскому президенту было опубликовано без проверки, пояснила инициатор обращения Прамила Джаяпал.

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Группа либеральных конгрессменов-демократов во главе с Прамилой Джаяпал отозвала свое письмо в адрес президента США Джо Байдена с призывом начать с Россией прямые переговоры, которые могли бы привести к прекращению войны в Украине. "Письмо было составлено несколько месяцев назад, но, к сожалению, было опубликовано сотрудниками без проверки. Как председатель фракции я беру на себя ответственность за это", - объяснила Джаяпал в письменном заявлении, распространенном во вторник, 25 октября.

По словам политика, это письмо некоторые путают с недавним заявлением лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевина Маккарти, угрожающего прекращением помощи Украине в случае прихода республиканцев к власти. "Близость этих заявлений создала досадную видимость того, что демократы, решительно и единогласно поддержавшие и проголосовавшие за каждый пакет военной, стратегической и экономической помощи украинскому народу, так или иначе связаны с республиканцами, которые стремятся перекрыть американскую поддержку для президента Зеленского и украинских сил", - добавила глава группы либеральных конгрессменов-демократов.

"Время в дипломатии - это все"

В письме, подписанном 30 конгрессменами-демократами и направленном в Белый дом 24 октября, говорилось, что наряду с продолжением военной и финансовой помощи Украине Байден должен начать прямые переговоры с Россией, чтобы найти "реалистичные рамочные условия для прекращения огня", поскольку альтернативой дипломатическому решению станет затяжная война с катастрофическими и не просчитываемыми рисками. Подписанты обращения отмечали, что рамочные условия должны включать ряд стимулов для прекращения войны, в том числе ослабление санкций против России и согласование совместно с мировым сообществом гарантий безопасности свободной и независимой Украины, приемлемой в первую очередь для самих украинцев.

Столкнувшись с критикой со стороны однопартийцев, некоторые из подписавших письмо дистанцировались от него. "Время в дипломатии - это все. Я подписала это письмо 30 июня, но с тех пор многое изменилось. Я бы не стала подписывать его сегодня", - написала в Twitter демократ Сара Джейкобс. "Мы должны продолжать поддерживать Украину в экономическом и военном отношении, чтобы дать ей рычаги, необходимые для прекращения этой войны", - добавила она.

Госдеп: И демократы, и республиканцы за продолжение помощи Украине

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что как демократы, так и республиканцы поддерживают продолжение помощи Украине, и что, по его мнению, письмо не поставит под сомнение поддержку США. "В последние дни мы слышали от демократов, мы слышали от республиканцев, что они понимают необходимость продолжать поддерживать Украину, отстаивать принципы, которые здесь играют роль", - сказал он на брифинге.

США - один из главных союзников Украины, оказывающий ей многомиллиардную помощь, в том числе военную. На фоне российской агрессии в Украине Вашингтон ввел против России несколько пакетов санкций.

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