Конференция ООН по климату продлена еще на один день

Глава МИД ФРГ Бербок призвала не допустить провала конференции в Шарм-эш-Шейхе. Она подчеркнула, что ни один из спорных пунктов в деле защиты климата не является неразрешимым.

Переговоры на международной конференции ООН в Шарм-эш-Шейхе по защите климата официально продлены до субботы, сообщил председатель форума Самех Шукри в пятницу, 18 ноября. По его словам, это необходимо, чтобы найти решения для вопросов, обсуждение которых зашло в тупик.

"Сегодня мы должны переключиться на еще более высокую скорость, потому что время не на нашей стороне", - сказал Шукри. В то же время он высказался против дальнейшего продления переговоров. "Мне поручено организованно довести эту конференцию до конца завтра", - сказал он. Ранее отдельные участники конференции не исключали продления переговоров и в воскресенье.

Бербок: На конференции нет нерешаемых вопросов

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) указала на недопустимость регресса на переговорах. "Хуже чем отсутствие вообще какого-то результата было бы решение смягчить, размыть или свести на нет консенсус, достигнутый в Глазго и в Париже. Мы как Европейский Союз не можем согласиться на это", - подчеркнула она.

Бербок выразила мнение, что переговоры в предстоящую ночь и в предстоящий день будут весьма интенсивными. "Нам еще предстоит проделать определенный путь, но ни один из открытых вопросов не является нерешаемым, если мы искренне готовы совместными усилиями добиться прогресса ради всех нас", - отметила она.

По словам Бербок, усилия, направленные на то, чтобы ограничить глобальное потепление до полутора градусов по сравнению с доиндустриальным периодом пока еще недостаточны. "Эта конференция не должна стать провальной", - подчеркнула глава МИД ФРГ.

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