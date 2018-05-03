Кому биткоины? Как земельные власти в Германии заработали миллионы

Впервые в истории Германии власти одной из федеральных земель пустили с молотка виртуальную валюту (биткоины), конфискованную отделом прокуратуры по борьбе с киберпреступностью. Уникальный двухдневный аукцион начался 25 октября 2021 года в прокуратуре Кельна с таким ажиотажем, что, по оценке наблюдателей, бюджет земли Северный Рейн - Вестфалия после окончания торгов пополнится не меньше, чем на 10 млн вполне реальных евро.

Лоты, выставленные на продажу министерством юстиции федеральной земли - само собой разумеется, в режиме онлайн, представляют собой пакеты данных разного объема - от 10 до 0,1 биткоина. Учитывая, что рыночная стоимость биткоина на данный момент составляет почти 54 тысяч евро, даже самый маленький пакет обойдется покупателю в несколько сотен евро.

Покупатели готовы платить больше рыночной стоимости

Начальная цена лота (1 биткоина) была установлена на уровне 80% от его рыночной стоимости, в данном случае - 42 500 евро. Однако, как пишут следящие за ходом аукциона в режиме реального времени журналисты, уже через две минуты от предложений не было отбоя. В 12:30 министр юстиции земли Северный Рейн - Вестфалия Петер Бизенбах (Peter Biesenbach) сообщил, что биткоин ушел с молотка за 56 090 евро, что почти на 2000 евро выше его текущей рыночной стоимости.

Петер Бизенбах, министр юстиции земли Северный Рейн - Вестфалия

На момент публикации материала DW на сайте аукциона пакет размером 0,1 биткоина предлагался за 6 965 евро. В качестве возможности получения приобретенного товара указан самовывоз. В чем причина такого ажиотажа? Ведь биткоины можно купить и на вполне легальных площадках в интернете.

Так-то оно так, но в последнем случае покупатель до последнего момента не знает, получит ли он свой товар, комментирует эксперт немецкой общественно-правовой медиакомпании WDR Йохен Хильгерс (Jochen Hilgers): "А государство - это очень хороший деловой партнер, на которого можно положиться".

Откуда у прокуратуры Кельна криптовалюта

Биткоин часто используют для оплаты незаконных операций в интернете

Откуда же у властей Северного Рейна - Вестфалии взялось столько биткоинов? Как объяснил начальник отдела прокуратуры Кельна по борьбе с киберпреступностью Маркус Хартман (Markus Hartmann) в интервью WDR, "на аукцион попадает преимущественно то, что удается конфисковать при расследованиях, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Сети".

"И в даркнете, и в интернете, на преступных сайтах преступники сбывают наркотики, принимая оплату биткоинами. Когда мы проводим обыски или конфискации, или когда преступник признается судом виновным, суд изымает конфискованное нами имущество (в пользу федеральной земли. - Ред.), и оно попадает на аукцион", - добавляет Хартман.

Сторонники и критики биткоинов

Между тем все больше производителей товаров и услуг в мире принимают к оплате биткоины. Однако многие до сегодняшнего дня скептически относятся к криптовалюте. Дело в том, что именно ее часто используют для оплаты нелегальных операций в интернете, в том числе, продажи наркотиков или деткой порнографии.

В Китае в конце сентября 2021 года торговлю биткоинами и другими криптовалютами даже объявили вне закона. В Народном банке КНР утверждают, что она (торговля криптовалютой) "подорвала экономический и финансовый порядок" в КНР и "способствовала незаконному привлечению капитала, мошенничеству и другой преступной деятельности".

Критики криптовалют указывают также, что на производство или "добычу" (майнинг) биткоинов уходит колоссальный объем электроэнергии. Ведь повышение стоимости биткоина подталкивает майнеров к тому, чтобы включать в свои сети все больше компьютеров. По данным Кембриджского университета, на годовое производство биткоинов требуется больше электроэнергии, чем ее потребляет за то же время Аргентина: 121,36 тераватт-часов.

Жители Сальвадора, недовольные признанием биткоина официальной валютой

В конце марта 2021 года американский предприниматель Илон Маск заявил, что производитель электромобилей Tesla будет принимать биткоины к оплате. Однако уже в мае Маск отозвал это решение, подчеркнув, что хочет подождать, пока производство криптовалюты станет более экологичным.

7 сентября 2021 года Сальвадор стал первым в мире государством, признавшим биткоин официальной валютой. В стране вступил в силу закон, согласно которому эта криптовалюта принимается в качестве платежного средства - наравне с долларом США. Расплачиваться ею можно за все товары и услуги. Однако жители отнеслись к данному шагу с большим скепсисом. В ходе двух опросов более двух третей респондентов высказались за сохранение доллара США в качестве единственной валюты в стране.

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