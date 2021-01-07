 Курс биткоина установил новый рекорд | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.02.2021

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Мир

Курс биткоина установил новый рекорд

Стоимость биткоина впервые превысила отметку в 47 тыс. долларов. Стремительный рост отмечен на фоне объявления Tesla о приобретении криптовалюты и готовности в дальнейшем принимать ее в качестве платы за электромобили.

Символ биткоина

Символ биткоина

Впервые в истории стоимость биткоина превысила отметку в 47 тыс. долларов США (свыше 38 тыс. евро). На 04.00 мск вторника, 9 февраля, он торговался на уровне в 47 171 доллар (39 126 евро), следует из данных на сайте Coinmarketcap, который приводит информацию с 20 биржевых площадок, где продается криптовалюта.

Прирост с начала года составил примерно 61 процент, с начала суток - 2,5 процента, передало агентство Reuters. Укрепление криптовалюты связано с тем, что компания Илона Маска Tesla Inc. сообщила в своем годовом отчете 8 февраля, что приобрела ее на сумму в 1,5 млрд долларов (1,2 млрд евро) и вскоре начнет принимать биткоины в качестве оплаты за электромобили.

Рост на фоне пандемии и падения цен на нефть

Роста курса был отмечен еще в марте минувшего года на фоне новостей о пандемии коронавируса и падении цен на нефть. Дальнейшее увеличение было зафиксировано в конце октября 2020 года, когда платежная служба Paypal объявила о готовности работать с криптовалютами и сообщила, что с 2021 года будет принимать их в качестве платежного средства, отмечало агентство AFP. В середине декабря минувшего года курс биткоина преодолел отметку в 20 тыс. долларов (16 тыс. евро), к которой в последний раз приближался в 2017 году.

Инвесторы ожидают, что вскоре к списку компаний, которые инвестируют в биткоин или владеют им, присоединятся BlackRock Inc. - международная инвестиционная корпорация, а также американский технологический гигант Square Inc.

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    Автор: Андрей Гурков


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