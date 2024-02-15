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Компания Mercedes-Benz продала свою долю в КАМАЗе

Александр Дельфинов
16 февраля 2024 г.

О продаже пакета в 15 процентов акций российского проиводителя грузовиков КАМАЗ, находящегося под западными санкциями, сообщили в штаб-квартире немецкого автоконцерна в Штутгарте.

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Штаб-квартира Mercedes-Benz в Штутгарте
Штаб-квартира Mercedes-Benz в ШтутгартеФото: Daimler/dpa/picture alliance

Немецкая компания Mercedes-Benz Group избавилась от своей доли в российском автопредприятии КАМАЗ, которое находится под санкциями Евросоюза. О продаже 15 процентов акций крупнейшего в РФ производителя грузовиков официально заявил представительница Mercedes-Benz в Штутгарте в четверг, 15 февраля. Согласно заявлению, сделка заключена в феврале, при этом получены все необходимые разрешения и реализованы все контрактные соглашения.

При этом не сообщается, кто стал покупателем доли акций и по какой цене они были проданы. Накануне о продаже акций, которыми владела компания из Германии, заявил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, подчеркнув, что входящий в состав Mercedes-Benz Group автоконцерн Daimler Truck, которому изначально принадлежали акции расположенного в Татарстане предприятия, не принимает участия в его жизни с 2022 года. В отношении КАМАЗа также действуют санкции Великобритании и США.

Немецкий производитель грузовиков ушел из РФ

Тесное cотрудничество Daimler Truck с КАМАЗом было приостановлено через четыре дня после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В результате на совместном предприятии "ДК Рус" в Набережных Челнах прекратилось производство грузовиков, а также были остановлены поставки комплектующих.

При этом свою долю в 15% в капитале акционерного общества КАМАЗ немецкий производитель грузовиков еще в 2021 году передал на баланс своей материнской компании Mercedes-Benz Group за 132 млн евро, о чем свидетельствовал годовой финансовый отчет Daimler Truck, обнародованный в марте 2022 года.

КАМАЗ - это ведущий производитель грузовиков и автобусов в России, который уже многие годы производит и бронемашины для российской армии. Основным акционером компании является госкорпорация "Ростех", против которой введены санкции Великобритании, США и ЕС.

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