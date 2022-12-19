"Коммерсант": Huawei распускает одно из подразделений в РФ

С 1 января в России закроется подразделение Huawei по корпоративным продажам информационно-коммуникационных технологий, пишет "Коммерсант". По данным издания, решение связано с риском санкций.

По данным "Коммерсанта" , китайский производитель смартфонов и коммуникационного оборудования Huawei закрывает одно из своих подразделений в России. С 1 января прекратит работу подразделение Enterprise Business Group, которое занималось корпоративными продажами информационно-коммуникационных технологий, систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования, пишет издание в понедельник, 19 декабря, со ссылкой на неназванного собеседника.

В подразделении работали около 2 тысяч человек, им предложено перевестись в другие страны СНГ или уволиться. Российский офис компания пока сохранит и готова возобновить работу после прекращения активных боевых действий в Украине, заявил изданию его собеседник. Решение связано с рисками вторичных санкций, сообщается далее.

Huawei сохраняет в РФ центры исследований и разработок

При этом китайский концерн сохранит в России бизнес по продажам потребительской электроники, а также центры исследований и разработок, базирующиеся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске, указывает далее "Коммерсант". В этих центрах, среди прочего, разрабатывают технологии стандарта связи 5G, технологии обработки и генерации речи, компьютерного зрения, систем дополненной и виртуальной реальности, и машинного обучения.

По данным "Коммерсанта", поставки Huawei сохранятся через параллельный импорт. Закрытие офиса Huawei приведет к тому, что покупать оборудование будет сложнее, так как параллельный импорт не обеспечит необходимую скорость и ассортимент, заявил газете первый вице-президент МТС по технологиям Павел Воронин.

Уход иностранных фирм из РФ после начала войны с Украиной

Вторжение в Украину повлекло массовый отток иностранного бизнеса из России: на это повлияли как этические соображения, так и последствия санкций и гуманитарного кризиса. По подсчетам Йельской школы менеджмента, к 14 декабря более тысячи иностранных компаний из многих сфер экономики покинули Россию, сократили или остановили бизнес в стране.

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