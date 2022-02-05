 Комментарий: С лоббистов ″СП-2″ Россия требует теперь тест на ВИЧ и сифилис | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 07.02.2022

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Мнения

Комментарий: С лоббистов "СП-2" Россия требует теперь тест на ВИЧ и сифилис

Работающие на российском рынке немецкие бизнесмены и их организации всячески угождали Кремлю, но в Москве так и не оценили их верноподданничество, считает Андрей Гурков.

Проведение теста на ВИЧ в России

Проведение теста на ВИЧ в России

Они старательно агитировали за "Северный поток-2", неизменно указывая на чисто коммерческий характер этого проекта, охотно съезжались на практически ежегодные встречи в Владимиром Путиным, явно чувствуя себя польщенными оказанным вниманием, дружно осуждали санкции ЕС и всегда демонстрировали подчеркнутый оптимизм в оценках радужных перспектив российской экономики.

Все последние годы в Москве могли положиться на руководителей и представителей работающих на российском рынке немецких фирм: они и их предпринимательские организации были верными и чрезвычайно активными лоббистами и пиарщиками Кремля. 

Принудительные медосмотры для "немецких гастарбайтеров"

Однако Германо-российская внешнеторговая палата в Москве (AHK) и Восточный комитет немецкой экономки в Берлине (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft), похоже, слишком увлеклись оказанием пропагандистских услуг Москве и подзабыли свое главное предназначение – отстаивать интересы немецкого бизнеса. И в тот момент, когда их помощь реально потребовалась, стало ясно, что эти организации вовсе не обладают в России тем влиянием, на которое они после всех своих многолетних верноподданических усилий могли бы рассчитывать.

Обозреватель DW Андрей Гурков

Обозреватель DW Андрей Гурков

Во всяком случае, вступивший в РФ в конце прошлого года закон недвусмысленно указал всем понаехавшим из-за рубежа, в том числе и многочисленным немецким менеджерам и инженерам, составляющим крупнейшее иностранное бизнес-сообщество в России, где их место – в очереди за справкой об отсутствии у них, в частности, ВИЧ, сифилиса, проказы и туберкулеза. Именно в очереди, причем очень длинной, потому что все иностранные гастарбайтеры обязаны проходить соответствующий медосмотр и рентгенологическое исследование в немногочисленных специализированных учреждениях МВД РФ. 

Единственное, чего якобы удалось добиться благодаря письму, которое по инициативе AHK направили в правительство РФ десять предпринимательских организаций: эти медосмотры вроде бы хотят разрешить проходить раз в год, а не раз в три месяца, как записано в законе. Но это, похоже, станет слабым утешением для многих немецких специалистов, а также для членов их семей, включая детей от 7 лет, которых врачи МВД тоже проверят на употребление наркотиков.

Немецкие фирмы уходят с российского рынка

И вот уже AHK, которая еще в начале декабря 2021 года вместе с Восточным комитетом рапортовала о "возросшем оптимизме" немецкого бизнеса в России, рассказывает информационному агентству dpa совсем про другое. Про письма от немецких бизнесменов, в которых те жалуются на условия "как в фильмах про времена Гулага", на многочасовые очереди и вопиющее пренебрежение к противоэпидемическим мерам в разгар очередной волны ковида.

А глава AHK Маттиас Шепп (Matthias Schepp), который, к примеру, летом 2020 года в ходе большой виртуальной пресс-конференции называл Россию "одним из самых привлекательных во всем мире рынков для немецких инвестиций", а Владимира Путина описывал как социал-демократа, теперь рассказывает, что в 2021-м (то есть на следующий же год) число работающих на российском рынке немецких фирм сократилось на 8 процентов.

Маттиас Шепп вдруг заговорил по-другому

Еще на 8 процентов, добавим от себя, потому что сворачивать дела в России компании из Германии начали сразу после 2011 года, когда их число составило рекордные 6300. С тех пор оно неуклонно падало и сегодня составляет уже только 3651.

Глава AHK идиректор Представительства немецкой экономики в РФ Маттиас Шепп

Глава AHK и директор Представительства немецкой экономики в РФ Маттиас Шеп

Не ограничившись беседой с dpa, AHK распространило 7 февраля отдельный пресс-релиз, в котором председатель этой внешнеторговой палаты и одновременно директор Представительства немецкой экономики в РФ Маттиас Шепп заявляет: "Совершенно очевидно, что в 2022 году страну покинет еще большее число компаний, если в ближайшее время не будут найдены решения по стабилизации делового климата".

"Пониматели Путина" разочаровались в политике Кремля

И на этот раз Маттиас Шепп уже ни слова не говорит о том, как важен для энергетической безопасности Германии и ЕС "Северный поток-2". А вместо этого не только критикует "принудительные медицинские освидетельствования" в России, но и предупреждает: "Нас беспокоит напряженная ситуация вокруг Украины".

Похоже, Кремль ухитрился в последние недели оттолкнуть от себя или по меньшей мере серьезно насторожить даже таких верных "понимателей Путина", как работающие с Россией немецкие предпринимательские организации. Или, иначе говоря: бизнесмены из Германии наконец-то начали осознавать, что демонстративное заигрывание с руководством РФ перестало давать желаемые результаты, а потому настало время жестче формулировать в Москве свои интересы и свои требования. Ведь на российском рынке свет клином не сошелся.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Андрей Гурков


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