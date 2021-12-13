Немецкие коммерсанты призвали власти РФ не проверять их на ВИЧ и сифилис

В прошлом редко когда таким сильным было возмущение живущих и работающих в России немцев и других иностранцев, как на прошлой неделе, когда стали известны изменения в закон, которые обязывают иностранцев и членов их семей раз в три месяца проходить многочисленные медицинские обследования, заявил DW пресс-секретарь Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK Russland) Торстен Гутман (Thorsten Gutmann).

"Несколько месяцев подряд мы непублично пытались предотвратить введение этих мер, при этом смогли добиться лишь небольшого частичного успеха", - говорит представитель AHK. По его словам, первоначально медицинские тесты планировалось проводить при каждом въезде иностранца в РФ, теперь их нужно будет проходить каждые три месяца.

С 29 декабря вступят в силу новые правила для иностранцев, приезжающих в Россию на работу или с другими целями на срок более трех месяцев. В течение месяца после въезда в страну иностранцы и члены их семей старше 7 лет обязаны предоставить в МВД справки о проверке на наркотики и отсутствие инфекционных заболеваний, среди которых ВИЧ, сифилис, проказа, туберкулез и коронавирус. Кроме того, они должны сдать отпечатки пальцев и биометрическую фотографию.

Немецкий бизнесмен о новых правилах: "Чистой воды издевательство"

Если данные правила вступят в силу, в средне- и долгосрочной перспективе это может привести к массовому оттоку из России высококвалифицированных иностранных специалистов и топ-менеджеров и вместе с этим прямых иностранных инвестиций в российскую экономику, считают в AHK.

О том, что такое развитие событий действительно возможно, свидетельствует поступившее в распоряжение DW письмо немецкого бизнесмена, который обратился в AHK после попытки пройти предписанную процедуру в подмосковном миграционном центре в Сахарово. Саму процедуру немецкий менеджер назвал "чистой воды издевательством", на которое ему придется потратить не менее четырех полных дней.

Один день у него ушел на получение талонов в каждую из четырех зон центра, в которых надо проходить медосмотр, на стояние в очередях, чтобы попасть в эти зоны, а также час на очередь для регистрации на медосмотр. При этом, по его словам, все происходило в "относительно небольшом помещении с огромным скоплением" трудовых мигрантов, из которых "почти никто не носил защитную маску надлежащим образом и не соблюдал дистанцию". Еще один день бизнесмену придется потратить, играя роль курьера миграционной службы, на то, чтобы в Сахарово забирать медицинские справки из одного окна и сдавать их в другое, поскольку все нужно делать лично.

Еще один день в январе у него запланирован на то, чтобы пройти процедуру регистрации персональных данных - сдать отпечатки пальцев и сделать биометрическую фотографию.

Бизнесмен считает "абсолютно неприемлемой" перспективу каждые три месяца проходить такой медосмотр, как и требование ежеквартально делать флюорографию. Если эти правила вступят в силу, то он "будет искать себе другую работу в Германии".

Призыв к властям РФ пересмотреть положение о медосмотре иностранцев

По инициативе AHK - крупнейшего иностранного экономического объединения в России, в котором состоит 1050 немецких компаний, десять иностранных бизнес-ассоциаций, представляющие в том числе интересы американских, британских, французских, итальянских и японских компаний, направили совместное письмо руководству РФ.

Учитывая "важную роль, которую высококвалифицированные иностранные специалисты играют в российской экономике и для привлечения иностранных инвестиций в страну", они призвали российские власти пересмотреть свое решение и внести изменения в новые правила. В частности, они предложили исключить ковид из числа причин, по которым иностранцу может быть отказано в выдаче рабочей визы или аннулирована уже действующая. Кроме того, бизнес-ассоциации призвали вернуть в законодательство действующее до сих пор положение, согласно которому высококвалифицированные специалисты и члены их семей не обязаны проходить медицинское обследование.

Еще одно предложение - сохранить требование проходить медицинский осмотр иностранцам, приезжающим на работу в Россию. Однако делать это всего один раз и в лицензированных медучреждениях, в том числе частных клиниках. При этом иностранцы могли бы пользоваться услугами переводчика без соблюдения дополнительных формальностей, не должны проходить двойное обследование (при подаче заявления на рабочую визу в РФ иностранец должен и так предъявить тест на ВИЧ), а также предоставить иностранцам возможность сдавать все документы не лично, а их представителями по поручительству.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:21 Немецкий бизнес в России: чем рынок так привлекает и пугает предпринимателей из ФРГ? (04.06.2021)