 Фирмы из ФРГ в 2022 году ожидают роста бизнеса в России, но опасаются шоков | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 09.12.2021

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Экономика

Фирмы из ФРГ в 2022 году ожидают роста бизнеса в России, но опасаются шоков

Оптимистичные настроения немецкого бизнеса сильно омрачены дискуссиями о "Северном потоке - 2", возможным отключением России от SWIFT и медицинскими предписаниями российской бюрократии.

Завод Mercedes в Есипово под Москвой

Завод Mercedes в Есипово под Москвой

"Российский рынок - один из самых привлекательных в мире, его рентабельность - одна из высочайших в мире, но это, конечно, и один из самых непостоянных рынков, то и дело подвергаемый шоковому воздействию извне". Такой итог подвел председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты (AHK Russland) Маттиас Шепп (Matthias Schepp), оценивая на онлайн пресс-конференции 9 декабря результаты ежегодного опроса немецких фирм, имеющих коммерческие связи с Россией.

Под "шоковым воздействием извне" представители немецкого бизнеса подразумевают западные экономические санкции, ужесточения которых, в частности, отключения России от SWFT, они опасаются в случае эскалации вооруженного российско-украинского конфликта.

Деловой климат в России: оценки немецких фирм

Опрос нельзя назвать особенно репрезентативным. Из без малого четырех тысяч немецких фирм, ведущих дела на российском рынке, в нем приняли участие только около 90. Это преимущественно крупные компании. Их суммарный оборот в РФ превышает 14,4 млрд евро, а число занятых на них составляет более 50 тысяч человек.

Председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп

Маттиас Шепп

Более половины из них (52%) считают, что деловой климат в России по сравнению с прошлым годом улучшился, 27% - что ухудшился. Еще выше доля тех, кто ожидает позитивного развития российской экономики в будущем году - 60%. Пессимистов - только 12%. Примерно такова и доля фирм (13%), которые ожидают сокращения объемов своих поставок на российский рынок. 87% считают, что их экспорт в Россию останется без изменений (51%) или увеличится.

Председатель Восточного комитета германской экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) Оливер Хермес (Oliver Hermes) напомнил в этой связи, что год назад число пессимистов было значительно больше. Так, ухудшение делового климата в России в первый год пандемии коронавируса заметили 69% опрошенных коммерсантов.

"Это явное изменение тренда к лучшему", - подытожил Хермес. Он ожидает и дальнейшего роста объемов двустороннего товарооборота, который в первые 10 месяцев текущего года уже увеличился по сравнению с тем же периодом 2020-го на 14% и почти достиг уровня последнего перед пандемией коронавируса 2019 года.

Немецкий бизнес торопит с запуском "Северного потока - 2"

Отдельной темой опроса было отношение немецких фирм к газопроводному проекту "Северный поток - 2", сертификация которого временно приостановлена. По словам Оливера Хермеса, опрошенные проявляют растущее нетерпение.

Так, самой многочисленной (44%) оказалась группа предпринимателей, которые ратуют за немедленный ввод уже построенного трубопровода в эксплуатацию, не дожидаясь окончания процедуры сертификации. Дождаться "зеленого света" от немецкого регулятора - Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur) - считают необходимым 32%.

Рабочий идет мимо трубы Северного потока - 2

Часть немецких бизнесменов призывает запустить "Северный поток - 2", не дожидаясь окончания его сертификации

2% против ввода газопровода в эксплуатацию, а 22% ответили, что "функционирование "Северного потока - 2" обязательно должно быть обеспечено механизмом остановки на случай, если Россия будет использовать поставки газа в качестве рычага давления".

"Мы полностью доверяем Bundesnetzagentur и его независимой экспертизе, никто нет должен вмешиваться в эту техническую процедуру, и уже тем более не американские конгрессмены, которые очевидно до сих пор не поняли, что решения по вопросам энергоснабжения Европы принимаются не в Вашингтоне", - прокомментировал Оливер Хермес.

Его радует, что "новая правящая в Германии коалиция, судя по всему, договорилась о том, чтобы не оказывать никакого политического воздействия на текущий процесс сертификации". Но и сохранение газового транзита через Украину он тоже считает необходимым.

Бизнесмены из ФРГ не хотят проходить диспансеризацию

При всем оптимизме и немецких фирм, работающих в России, и их лоббистов в Восточном комитете германской экономики есть целый ряд факторов, которые все омрачают и мешают зарабатывать деньги. Главными среди них опрошенные назвали нестабильный курс рубля, взаимные экономические санкции (по 39,5%) и бюрократию (34,9%).

К числу бюрократических препонов Маттиас Шепп отнес, в частности, только что ставшее известным решение российских властей обязать всех долго находящихся в стране иностранцев каждый квартал проходить тщательное медицинское освидетельствование.

"Проводись опрос на этой неделе, фактор бюрократии имел бы еще большее значение, - предположил Шепп. - Если это правило останется в силе, велик риск массового исхода из России немецких менеджеров и инженеров, а найти им на замену других будет очень трудно". По его мнению, российские власти не продумали до конца последствия своего решения, они, мол, имели-то в виду гастарбайтеров из Центральной Азии или Молдовы, а рикошетом задели западных коммерсантов, специалистов и журналистов.

Председатель Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес

Оливер Хермес

Отключение России от SWIFT - наихудший сценарий

Опрос "Деловой климат в России 2022" проводился в середине ноября. Позже, на фоне концентрации российских войск у границы с Украиной и обострения российско-украинского конфликта, грозящего перерасти в еще более горячую фазу, ответы на вопросы анкеты скорее всего были бы иными не только из-за "медицинского" постановления властей РФ, считают в Восточном комитете.

"Обострение этого конфликта и предположения о его возможной военной эскалации вызывают у нас очень большую тревогу, - заявил Оливер Хермес. - Тем самым растет риск введения новых жестких экономических санкций против России, которые, разумеется, не останутся без ответа". Новая санкционная спираль, по его словам, нанесла бы огромный экономический ущерб России и двусторонним экономическим отношениям.

Особенно беспокоят лоббистов немецкого бизнеса разговоры о возможном отключении российских банков от международной электронной системы платежей SWIFT в ответ на агрессию России против Украины.

"Отключение от SWIFT имело бы драматические последствия, возможно, не такие жесткие, как для Ирана, поскольку Россия уже создала альтернативы для осуществления зарубежных платежных операций и финансовых трансакций, - ответил Хермес на вопрос одного журналиста. - Тем не менее, это создало бы большую угрозу для двусторонней торговли".

Особенно трудно, по его оценке, пришлось бы немецким фирмам, поддерживающим с российскими партнерами сугубо торговые отношения. "Исключение России из SWIFT, - подвел итог Оливер Хермес, - было бы наихудшим, что могло бы произойти".

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    Автор: Ирина Филатова, Виталий Кропман


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