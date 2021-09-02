Комментарий: Почему Путин и Байден смогут договориться

Президент Байден с напором защищает не только свое решение вывести американские войска из Афганистана, но и то, как он эту операцию претворил в жизнь. "Мы должны учиться на своих ошибках. При принятии решения по Афганистану речь не только об Афганистане. Речь о том, чтобы завершить эру крупных военных операций по переустройству других стран", - сказал Байден в своей речи по итогам операции в аэропорту Кабула.

Кому и что должен Байден

Аргументы, что операция в Ираке, в сущности, давно завершена, а в Афганистане оставались всего 2500 военных, которым при этом удавалось удерживать страну от захвата талибами, Байден игнорирует. Как и то, что операция по выводу войск была очевидно плохо подготовлена, и сотни, если не тысячи американских граждан и афганцев, работавших с американцами, остались брошенными на произвол судьбы, фактически в руках у талибов, которых директор ЦРУ Уильям Бернс вынужден был упрашивать не мешать эвакуации.

Константин Эггерт

Наконец, совершенно лицемерен главный месседж американского президента: "Я не мог не выполнить решение администрации Трампа о выводе войск!". Предыдущая команда сделала много другого - например, вышла из Парижского соглашения о борьбе с изменением климата и иранской ядерной сделки. Но Байден оба эти решения без проблем дезавуировал. Так что никакого обязательства выполнять сделку республиканцев с движением "Талибан" у него не было.

Просто Байден и его советники по-прежнему считают, что вывод войск понравится избирателям. А это важно из-за предстоящих в 2022 году промежуточных выборов в Конгресс. На них перспективы Демократической партии выглядят сегодня не блестяще. Так что все лозунги демократов о "возвращении Америки" на мировую арену, которые так понравились уставшим от Трампа европейцам, оказались забыты тогда, когда понадобилось спасать места на Капитолии.

Байдену "наплевать" на Афганистан?

Американский политический комментатор Дамир Марусич нашел в мемуарах покойного дипломата Ричарда Холбрука фрагмент давней беседы с Байденом. Холбрук, занимавшийся при Билле Клинтоне урегулированием конфликта в Боснии и Герцеговине, считал, что Америка не должна бросать в беде людей, которые ей помогают в Афганистане. Байден парировал: "Наплевать! (Холбрук приводит более грубое слово. - Ред..) Об этом нам нечего беспокоиться. Никсон и Киссинджер поступили так во Вьетнаме, и им это сошло с рук".

Спустя много лет после этого разговора Байден поступил именно так, как Никсон. Он и его люди оказались не меньшими циниками, чем казавшийся до этого чемпионом по цинизму Трамп. Но, в каком-то смысле, нынешняя ситуация даже хуже, чем при Трампе. У команды 45-го президента Соединенных Штатов была неприятная для многих политическая стратегия. Она сочетала элементы изоляционизма с жесткой линией в отношении тех, кто считался врагами США (Иран, Китай, отчасти РФ) с максимальным благоприятствованием в отношении тех, кто входит в число ближайших союзников (Израиль, Великобритания, Саудовская Аравия). Эта политика не нравилась многим, например, Германии и Франции, но она хотя бы была. Даже взбалмошность Трампа и его любовь к "твиттер-дипломатии" не поколебала эту общую линию его администрации.

Почему Путин и Си Цзиньпин рады

От Байдена ожидали возвращения к многосторонней дипломатии и четким принципам. Пока получили комбинацию цинизма и слабости. Этим команда 46-го президента США пригласила к дальнейшим действиям не только талибов, которые теперь с полным основанием могут говорить о "победе над Америкой", но и Владимира Путина, и Си Цзиньпина, и теократический режим в Иране. То, что Байден упомянул их в своей речи, как противников, сути дела не меняет. Глава МИД Китая это уже доказал. На видеопереговорах со спецпредставителем США по вопросам климата Джоном Керри Ван И потребовал: Америка должна прекратить называть Китай "противником". Иначе Пекин, по словам министра, не будет сотрудничать с Вашингтоном в этой важнейшей сфере. Режим Си знает, что Байден политически зависим от левого крыла своей партии, которое выступает за "зеленую революцию" в Соединенных Штатах, и не стесняется на этом играть совершенно открыто.

Путин тоже многое понял об администрации Байдена, после того, как тот вывел его из международной изоляции встречей в Женеве. В Кремле обратили внимание и на то, как американский президент на переговорах в Вашингтоне фактически отказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в твердой поддержке вступления Украины в НАТО. И, несмотря на традиционную риторику об "угрозе", которую несет проект, не изменил своей позиции в отношении газопровода "Северный поток - 2", по сути, отказавшись "давить" на Берлин.

Путин знает: Байдену нужны от него две вещи - новый договор об СНВ и нейтралитет в американо-китайском противостоянии. Вдобавок, Москва, Вашингтон и Пекин будут очень нужны друг другу, если талибы вдруг решат заняться свержением нынешних режимов Центральной Азии.

Так же, как когда-то Обама и Трамп, Байден оставляет Беларусь, Украину и судьбу российской оппозиции на попечение Европейского Союза. Америка "уходит" из Европы и будет заниматься, прежде всего, последствиями пандемии коронавируса, экспансией государства в сфере инфраструктуры и климатической политики, а также азиатско-тихоокеанским регионом. Европейцы явно не готовы к такому повороту событий. И это открывает окно возможностей для Кремля. Так что вполне может быть, что за новый курс Вашингтона заплатят украинцы, белорусы и российская оппозиция.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert

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