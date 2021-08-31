Байден в речи об Афганистане заявил о новой эре во внешней политике

Президент США Джо Байден выступил во вторник, 31 августа, с обращением к нации по итогам вывода войск из Афганистана. "Мы должны учиться на своих ошибках. При принятии решения по Афганистану речь не только об Афганистане. Речь о том, чтобы завершить эру крупных военных операций по переустройству других стран", - заявил Байден.

Будущие военные операции должны иметь конкретные и достижимые цели, подчеркнул американский лидер. В Афганистане, по мнению Байдена, миссия по борьбе с терроризмом превратилась в операцию по подавлению восстания и выстраиванию демократической единой страны, "чего не удалось достичь за столетия афганской истории ".

"Если мы оставим позади такой образ мыслей и такой вид крупномасштабных военных операций, то у себя дома станем сильнее, эффективнее и безопаснее", - убежден президент Соединенных Штатов.

Байден упомянул Россию и пригрозил "ИГ-Хорасан"

Джо Байден упрекнул афганские власти и военных в том, что они "сдали страну своим врагам, "Талибану". В то же время американский президент убежден, что решение по выводу войск из Афганистана было "верным, мудрым и лучшим решением для Америки". "Настоящий выбор заключался в том, чтобы уйти или пойти на эскалацию ситуации. Я не собирался продлевать эту бесконечную войну. Или продлевать бесконечный выход", - заявил Байден.

Упомянул он в своей речи и Россию. "Мир меняется. Мы находимся в серьезной конкуренции с Китаем, мы сталкиваемся с вызовами по многим фронтам со стороны России, мы сталкиваемся с киберугрозами и с проблемой распространения ядерного оружия", - констатировал президент США. По его мнению, Россия и Китай "больше всего в этой гонке хотели бы, чтобы США увязли на еще одно десятилетие в Афганистане".

Одновременно он отметил, что борьба с терроризмом на этом не завершена. "Мы продолжим бороться с терроризмом в Афганистане и других странах. А "ИГ-Хорасан" скажу: "Мы с вами еще не закончили", - подытожил Джо Байден.

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