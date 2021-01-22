 Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит в политике США (фотогалерея) | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 30.01.2021

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Мир

Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит в политике США (фотогалерея)

Новому президенту США от предшественника досталось тяжелое наследство. Чем Джо Бойден ответит на вызовы, стоящие перед страной? По какому пути пойдет Америка? DW - о планах нового хозяина Белого дома.

  • Джо Байден в первый рабочий день в Белом доме

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Новые вызовы, старые темы

    46-му президенту США Джо Байдену досталось тяжелое наследство. За четыре года администрация Дональда Трампа сожгла множество мостов, разрушая стратегические альянсы и отношения, строившиеся годами. Эксперты полагают, что основным внешнеполитическим оружием нового президента станет двусторонний и многосторонний диалог. Но перед США стоят и серьезные внутриполитические вызовы.

  • Прививка от коронавируса в США

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    100 миллионов за 100 дней

    Сотни тысяч новых случаев заражения каждый день, тысячи умерших от COVID-19 - пандемия коронавируса безжалостна к американцам. До избрания Байден обещал, что за первые 100 дней его президентства прививки будут сделаны 100 млн человек, почти трети населения США. Среди других мер: обязательное ношение масок в общественных местах, увеличение количества тестов, новые правила въезда в страну.

  • Граффити о коронавирусе в Кении

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Возвращение во Всемирную организацию здравоохранения

    Едва въехав в Белый дом Байден, подписал указ о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). О разрыве отношений с ВОЗ в мае 2020 года заявил Дональд Трамп, обвинивший организацию в подконтрольности Китаю. США уже объявили о присоединении к COVAX. Это инициатива ВОЗ, при помощи которой осуществляется снабжение слаборазвитых стран вакцинами от коронавируса.

  • Добыча сланцевой нефти в США

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Во главе угла - борьба с изменением климата

    Байден также отменил решение Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату. По словам президента, борьба с изменениями климата будет поставлена во главу угла внешней политики и политики безопасности его администрации. Он также подписал указ, согласно которому американское правительство перестанет выдавать лицензии на бурение новых нефтяных и газовых скважин на федеральной земле.

  • Укрепления на границе США с Мексикой

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Конец Стене

    Байден отменил начатое Трампом возведение антимигрантской стены на границе с Мексикой. Как отмечается на сайте Белого дома, 46-й президент США намерен реформировать "давно сломанную и хаотичную" иммиграционную систему. Главная предпосылка его стратегии в этом вопросе - убеждение, что Америка безопаснее, сильнее и процветает благодаря справедливой иммиграционной системе, приветствующей мигрантов.

  • Торговая война между ЕС и США

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Евросоюз готов к новым отношениям

    Трамп видел в Евросоюзе экономического соперника и, по оценкам экспертов, активно пытался расколоть его. После победы Байдена в Брюсселе вздохнули с облегчением. "Спустя четыре долгих года у Европы снова появится друг в Белом доме", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), добавив, что ЕС готов возобновить связи с США, чтобы "вдохнуть новую жизнь в наш альянс".

  • Военный парад в Пекине

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Основная внешнеполитическая проблема - Китай

    Согласно соцопросам, большинство американцев отрицательно относятся к Китаю. Новый госсекретарь Энтони Блинкен уже назвал Поднебесную основной внешнеполитической проблемой США на ближайшие годы. В одном из интервью Байден заявил, что провел с главой КНР Си Цзиньпином больше времени, чем любой другой политик в мире. "У этого парня нет ни одной демократической кости в теле", - заметил Джо Байден.

  • Джо Байден и Владимир Путин в в 2011 году (Фото из архива)

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Отношения с Россией будут сложными

    Во время первого разговора с Владимиром Путиным Байден дал понять, что серьезных улучшений в отношениях ждать не приходится. Как заявили в Белом доме, Байден выразил обеспокоенность действиями российских властей, включая сообщения о том, что Россия назначала награды за убийство американских солдат в Афганистане, а также вмешательством Кремля в выборы в США в 2020 году и отравлением Навального.

  • Укладка труб газопровода Северный поток-2

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Плохая сделка для Европы

    Джо Байден называет газопровод "Северный поток - 2" "плохой сделкой для Европы". Как заявили в Белом доме, администрация проводит оценку санкций, введенных Трампом против газопровода и консультируется с европейскими партнерами. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что Вашингтон постарается убедить европейцев прекратить поддержку проекта, иначе США задействуют все доступные средства давления.

  • Протесты в Берлине против отказа от договора СНВ-3

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Перезапуск СНВ-3

    Байден выполнил одно из предвыборных обещаний: в разговоре с Владимиром Путиным стороны договорились продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях. Срок его действия - на сегодня единственного соглашения о контроле за ядерными вооружениями - истекал 5 февраля. Трамп не хотел продлевать договор, обвиняя Кремль в нарушении его условий и призывая привлечь к новому соглашению Китай.

  • Ядерные центрифуги в Иране

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Ядерная сделка с Ираном

    США намерены вернуться и к работе в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе при условии, что Тегеран откажется от обогащения урана сверх ограничений, установленных сделкой 2015 года. В мае 2018 года Трамп объявил о выходе из договора, назвал Иран главным государством - спонсором терроризма и пригрозил ввести санкции "самого высокого уровня".

  • Американское консульство в Иерусалиме

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Посольство останется в Иерусалиме

    Новая администрация намерена оставить американское посольство в Израиле в Иерусалиме. Новый госсекретарь США Блинкен на слушаниях в сенате заявил, что Израиль остается важнейшим союзником Америки в ближневосточном регионе, и Вашингтон продолжит его поддерживать. По словам Блинкена, США признают Иерусалим столицей Израиля. Посольство было перенесено в Иерусалим по решению Трампа в мае 2018 года.

  • Граффити Путина в Симферополе после аннексии Крыма

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Санкции будут пересмотрены. Но не все

    Джанет Йеллен, ставшая первой в истории женщиной на посту министра финансов США, во время слушаний в конгрессе заявила, что новая администрация пересмотрит режим санкций, чтобы они использовались "стратегически и должным образом". Это не касается ограничений, введенных против "российских игроков за территориальную агрессию в Восточной Украине и в Крыму и угрозы национальной безопасности США".

    Автор: Виталий Кропман


  • Джо Байден в первый рабочий день в Белом доме

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Новые вызовы, старые темы

    46-му президенту США Джо Байдену досталось тяжелое наследство. За четыре года администрация Дональда Трампа сожгла множество мостов, разрушая стратегические альянсы и отношения, строившиеся годами. Эксперты полагают, что основным внешнеполитическим оружием нового президента станет двусторонний и многосторонний диалог. Но перед США стоят и серьезные внутриполитические вызовы.

  • Прививка от коронавируса в США

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    100 миллионов за 100 дней

    Сотни тысяч новых случаев заражения каждый день, тысячи умерших от COVID-19 - пандемия коронавируса безжалостна к американцам. До избрания Байден обещал, что за первые 100 дней его президентства прививки будут сделаны 100 млн человек, почти трети населения США. Среди других мер: обязательное ношение масок в общественных местах, увеличение количества тестов, новые правила въезда в страну.

  • Граффити о коронавирусе в Кении

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Возвращение во Всемирную организацию здравоохранения

    Едва въехав в Белый дом Байден, подписал указ о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). О разрыве отношений с ВОЗ в мае 2020 года заявил Дональд Трамп, обвинивший организацию в подконтрольности Китаю. США уже объявили о присоединении к COVAX. Это инициатива ВОЗ, при помощи которой осуществляется снабжение слаборазвитых стран вакцинами от коронавируса.

  • Добыча сланцевой нефти в США

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Во главе угла - борьба с изменением климата

    Байден также отменил решение Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату. По словам президента, борьба с изменениями климата будет поставлена во главу угла внешней политики и политики безопасности его администрации. Он также подписал указ, согласно которому американское правительство перестанет выдавать лицензии на бурение новых нефтяных и газовых скважин на федеральной земле.

  • Укрепления на границе США с Мексикой

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Конец Стене

    Байден отменил начатое Трампом возведение антимигрантской стены на границе с Мексикой. Как отмечается на сайте Белого дома, 46-й президент США намерен реформировать "давно сломанную и хаотичную" иммиграционную систему. Главная предпосылка его стратегии в этом вопросе - убеждение, что Америка безопаснее, сильнее и процветает благодаря справедливой иммиграционной системе, приветствующей мигрантов.

  • Торговая война между ЕС и США

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Евросоюз готов к новым отношениям

    Трамп видел в Евросоюзе экономического соперника и, по оценкам экспертов, активно пытался расколоть его. После победы Байдена в Брюсселе вздохнули с облегчением. "Спустя четыре долгих года у Европы снова появится друг в Белом доме", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), добавив, что ЕС готов возобновить связи с США, чтобы "вдохнуть новую жизнь в наш альянс".

  • Военный парад в Пекине

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Основная внешнеполитическая проблема - Китай

    Согласно соцопросам, большинство американцев отрицательно относятся к Китаю. Новый госсекретарь Энтони Блинкен уже назвал Поднебесную основной внешнеполитической проблемой США на ближайшие годы. В одном из интервью Байден заявил, что провел с главой КНР Си Цзиньпином больше времени, чем любой другой политик в мире. "У этого парня нет ни одной демократической кости в теле", - заметил Джо Байден.

  • Джо Байден и Владимир Путин в в 2011 году (Фото из архива)

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Отношения с Россией будут сложными

    Во время первого разговора с Владимиром Путиным Байден дал понять, что серьезных улучшений в отношениях ждать не приходится. Как заявили в Белом доме, Байден выразил обеспокоенность действиями российских властей, включая сообщения о том, что Россия назначала награды за убийство американских солдат в Афганистане, а также вмешательством Кремля в выборы в США в 2020 году и отравлением Навального.

  • Укладка труб газопровода Северный поток-2

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Плохая сделка для Европы

    Джо Байден называет газопровод "Северный поток - 2" "плохой сделкой для Европы". Как заявили в Белом доме, администрация проводит оценку санкций, введенных Трампом против газопровода и консультируется с европейскими партнерами. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что Вашингтон постарается убедить европейцев прекратить поддержку проекта, иначе США задействуют все доступные средства давления.

  • Протесты в Берлине против отказа от договора СНВ-3

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Перезапуск СНВ-3

    Байден выполнил одно из предвыборных обещаний: в разговоре с Владимиром Путиным стороны договорились продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях. Срок его действия - на сегодня единственного соглашения о контроле за ядерными вооружениями - истекал 5 февраля. Трамп не хотел продлевать договор, обвиняя Кремль в нарушении его условий и призывая привлечь к новому соглашению Китай.

  • Ядерные центрифуги в Иране

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Ядерная сделка с Ираном

    США намерены вернуться и к работе в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе при условии, что Тегеран откажется от обогащения урана сверх ограничений, установленных сделкой 2015 года. В мае 2018 года Трамп объявил о выходе из договора, назвал Иран главным государством - спонсором терроризма и пригрозил ввести санкции "самого высокого уровня".

  • Американское консульство в Иерусалиме

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Посольство останется в Иерусалиме

    Новая администрация намерена оставить американское посольство в Израиле в Иерусалиме. Новый госсекретарь США Блинкен на слушаниях в сенате заявил, что Израиль остается важнейшим союзником Америки в ближневосточном регионе, и Вашингтон продолжит его поддерживать. По словам Блинкена, США признают Иерусалим столицей Израиля. Посольство было перенесено в Иерусалим по решению Трампа в мае 2018 года.

  • Граффити Путина в Симферополе после аннексии Крыма

    Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

    Санкции будут пересмотрены. Но не все

    Джанет Йеллен, ставшая первой в истории женщиной на посту министра финансов США, во время слушаний в конгрессе заявила, что новая администрация пересмотрит режим санкций, чтобы они использовались "стратегически и должным образом". Это не касается ограничений, введенных против "российских игроков за территориальную агрессию в Восточной Украине и в Крыму и угрозы национальной безопасности США".

    Автор: Виталий Кропман


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    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 26:07

О лжи Трампа, проблемах Байдена и вызовах для США - интервью DW с конгрессвумен Дебби Дингелл

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