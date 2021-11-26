Комментарий: Новый этап цензуры в России - рэпер Моргенштерн и все-все-все

Стендаперы, блогеры и прочие ютуберы ошибочно считали, что высокие доходы и популярность дают им независимость. Теперь многие из них вынуждены бежать из России, указывает Иван Преображенский.
Рэпер Моргенштерн сбежал с женой в Дубай из-за угроз со стороны главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина. Теперь, правда, СМИ пишут, что Кремль готов замолвить за скандального музыканта словечко - при условии, что после возвращения он поможет решить "проблему 2024" для Путина. Менее известным блогерам и ютуберам таких лестных предложений, впрочем, не делают. Что это - цепь совпадений или целенаправленный разгром российского молодежного сегмента интернета, который последние годы жил независимой от властей жизнью?
Кремль не первый год подбирает ключик к российскому молодежному сегменту интернета, опасаясь его растущей как идеологической, так и финансовой независимости. То соберут на конкурс или встречу с Путиным "дружественных" ютуберов. То рекламные агентства закажут блогерам хвалебные публикации, а музыкантам - песни и клипы. Но в целом же материал, как говорил Дракон в пьесе Шварца, не поддается.
Мешает критический подход со стороны молодежи. Например, последние два года, когда Кремль громил несистемную оппозицию, показали, что большинство популярных сетевых инфлюенсеров, просто не рискнули участвовать в кампании против оппозиционера Алексея Навального. Тех же, кто "полез в политику", жестко затролили их же фаны.
Раз один привычный метод, то есть купить, не работает, то в ход идет другой, рифмующийся с ним - убить. Не блогеров с ютуберами, конечно, а в целом новое пространство свободы, где подростки живут и общаются без госцензуры. Власти трудились над эти несколько лет, ограничивая работу в России популярных соцплатформ: угрожая запретить Youtube или, например, замедляя Twitter. Теперь же они взялись предметно за тех, кто позволяет себе их высмеивать или - хуже того - игнорировать.
Полицейский пресс, надо сказать, включили не сегодня. Из-за шуток о политике и религии блогерам уходилось сбегать из России и раньше. Но именно во второй половине 2021 года отдельные атаки против "кумиров подрастающего поколения" приняли системный характер. Штраф Юрию Дудю за "пропаганду наркотиков", арест блогера Юрия Хованского. И список можно продолжить.
Но сейчас просто как плотину прорвало. Моргенштерн - только самый заметный символ процесса. В эти же дни из России уехало и немало менее знаменитых: например, блогер Дмитрий Ларин. Об отмене своих концертов и превращении в "нежелательного исполнителя" рассказал комик Руслан Белый, а его коллегой Денисом Чужим заинтересовалась полиция Курской области. Вряд ли полиция и Следственный комитет имеют какой-то список. Но явно есть критерии, по которым они выбирают своих жертв. В чем же они?
Власть веками терпит придворных шутов, не переходящих "двойную сплошную", но не насмешников. Именно шутовской костюм предлагают поэтому надеть и современным стендаперам и рэперам. Излишняя свобода высказывания - вот главное, что их объединяет. О морали и нравственности тут говорить нет смысла, потому что СК, полиция и Кремль явно только прикрываются этими звучными словами. Те, у кого в тюрьмах пытают заключенных, не могут быть моральным образцом.
От молодежных инфлюенсеров не требуют при этом, как от советских артистов-эстрадников, утверждать репертуар в администрации президента. Им дают понять, что пора включить самоцензуру. Кто к этому не готов, не важно из идейных соображений или из-за непонятливости, может эмигрировать. Если и там не успокоится, его вслед за политической оппозицией и правозащитниками можно признать экстремистом. И "зарабатывать откуда угодно" он не сможет.
Блокировка "умного голосования" на всех ключевых платформах перед думскими выборами показала, что российские власти прекрасно научились изолировать россиян от запрещенного контента. Для эмигрировавших блогеров и ютуберов это будет конец их высоких заработков, если они, впрочем, не начнут сотрудничать с государством.
Схему возможного сотрудничества предложат люди вроде нового главы Института развития интернета Алексея Гореславского, не раз помогавшего властям. Например, возглавившего издание Лента.Ru после увольнения почти всей команды журналистов из-за цензуры. Он уже приступил к работе по продвижению государственной позиции на платформах вроде TikToк.
Многие в России, сомневаясь, что это очередная организованная кампания (как будто кампании против оппозиции, СМИ и НКО их ничему не научили), говорят, что Кремль может начать войну с ютуберами разве что по глупости. Зачем они ему? Молодежи мало, и она не голосует
Эти люди забывают, что следующий рубежный срок для Владимира Путина и его режима - это 2024 год. Тогда голосовать массово придут родившиеся в 2000-х, многочисленные дети поколения беби-бумеров 1980-х - аудитория Моргенштерна. Тем, кому сейчас 14 лет, в 2024 году исполнится уже 18+. В борьбу за их умы власти сейчас и вступили.
Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский
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