Комментарий: Новый этап цензуры в России - рэпер Моргенштерн и все-все-все

Рэпер Моргенштерн сбежал с женой в Дубай из-за угроз со стороны главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина. Теперь, правда, СМИ пишут, что Кремль готов замолвить за скандального музыканта словечко - при условии, что после возвращения он поможет решить "проблему 2024" для Путина. Менее известным блогерам и ютуберам таких лестных предложений, впрочем, не делают. Что это - цепь совпадений или целенаправленный разгром российского молодежного сегмента интернета, который последние годы жил независимой от властей жизнью?

Метод пряника и кнута

Кремль не первый год подбирает ключик к российскому молодежному сегменту интернета, опасаясь его растущей как идеологической, так и финансовой независимости. То соберут на конкурс или встречу с Путиным "дружественных" ютуберов. То рекламные агентства закажут блогерам хвалебные публикации, а музыкантам - песни и клипы. Но в целом же материал, как говорил Дракон в пьесе Шварца, не поддается.

Иван Преображенский

Мешает критический подход со стороны молодежи. Например, последние два года, когда Кремль громил несистемную оппозицию, показали, что большинство популярных сетевых инфлюенсеров, просто не рискнули участвовать в кампании против оппозиционера Алексея Навального. Тех же, кто "полез в политику", жестко затролили их же фаны.

Раз один привычный метод, то есть купить, не работает, то в ход идет другой, рифмующийся с ним - убить. Не блогеров с ютуберами, конечно, а в целом новое пространство свободы, где подростки живут и общаются без госцензуры. Власти трудились над эти несколько лет, ограничивая работу в России популярных соцплатформ: угрожая запретить Youtube или, например, замедляя Twitter. Теперь же они взялись предметно за тех, кто позволяет себе их высмеивать или - хуже того - игнорировать.

Моргенштерн как символ новой несвободы

Полицейский пресс, надо сказать, включили не сегодня. Из-за шуток о политике и религии блогерам уходилось сбегать из России и раньше. Но именно во второй половине 2021 года отдельные атаки против "кумиров подрастающего поколения" приняли системный характер. Штраф Юрию Дудю за "пропаганду наркотиков", арест блогера Юрия Хованского. И список можно продолжить.

Но сейчас просто как плотину прорвало. Моргенштерн - только самый заметный символ процесса. В эти же дни из России уехало и немало менее знаменитых: например, блогер Дмитрий Ларин. Об отмене своих концертов и превращении в "нежелательного исполнителя" рассказал комик Руслан Белый, а его коллегой Денисом Чужим заинтересовалась полиция Курской области. Вряд ли полиция и Следственный комитет имеют какой-то список. Но явно есть критерии, по которым они выбирают своих жертв. В чем же они?

Шуты вместо стендаперов

Власть веками терпит придворных шутов, не переходящих "двойную сплошную", но не насмешников. Именно шутовской костюм предлагают поэтому надеть и современным стендаперам и рэперам. Излишняя свобода высказывания - вот главное, что их объединяет. О морали и нравственности тут говорить нет смысла, потому что СК, полиция и Кремль явно только прикрываются этими звучными словами. Те, у кого в тюрьмах пытают заключенных, не могут быть моральным образцом.

От молодежных инфлюенсеров не требуют при этом, как от советских артистов-эстрадников, утверждать репертуар в администрации президента. Им дают понять, что пора включить самоцензуру. Кто к этому не готов, не важно из идейных соображений или из-за непонятливости, может эмигрировать. Если и там не успокоится, его вслед за политической оппозицией и правозащитниками можно признать экстремистом. И "зарабатывать откуда угодно" он не сможет.

Блокировка "умного голосования" на всех ключевых платформах перед думскими выборами показала, что российские власти прекрасно научились изолировать россиян от запрещенного контента. Для эмигрировавших блогеров и ютуберов это будет конец их высоких заработков, если они, впрочем, не начнут сотрудничать с государством.

Зачем им школота?

Схему возможного сотрудничества предложат люди вроде нового главы Института развития интернета Алексея Гореславского, не раз помогавшего властям. Например, возглавившего издание Лента.Ru после увольнения почти всей команды журналистов из-за цензуры. Он уже приступил к работе по продвижению государственной позиции на платформах вроде TikToк.

Многие в России, сомневаясь, что это очередная организованная кампания (как будто кампании против оппозиции, СМИ и НКО их ничему не научили), говорят, что Кремль может начать войну с ютуберами разве что по глупости. Зачем они ему? Молодежи мало, и она не голосует

Эти люди забывают, что следующий рубежный срок для Владимира Путина и его режима - это 2024 год. Тогда голосовать массово придут родившиеся в 2000-х, многочисленные дети поколения беби-бумеров 1980-х - аудитория Моргенштерна. Тем, кому сейчас 14 лет, в 2024 году исполнится уже 18+. В борьбу за их умы власти сейчас и вступили.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Легитимность Путина после 2024 года, или Секретный ответ Кремля В Конгрессе США рассмотрят резолюцию о непризнании Владимира Путина президентом РФ после 2024 года. Кремль это не пугает. Там надежно хранят секрет политического долголетия Путина, констатирует Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Пуск российской противоспутниковой ракеты: сбей своих, чтоб чужие боялись Россия провела испытания противоспутникового оружия, поразив советский спутник на орбите. Карикатурист Сергей Елкин о том, как это было.

Российская политика в карикатурах Лукашенко грозит перекрыть газ ЕС: а Путин ему разрешал? Александру Лукашенко мало наплыва мигрантов на границе с Польшей: теперь он грозит перекрыть транзит газа в ЕС. Но Лукашенко - лишь орудие в руках другого правителя, уверен карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Чувства верующих все ранимее, или "Оскорбление и наказание" В России все чаще возбуждают уголовные дела за действия, которые якобы оскорбляют чувства верующих. К чему это может привести, предполжил карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Москва, туман, Путин: куда идем, Россия? Российскую столицу утром 2 ноября окутал густой туман. Выглянув в окно, не почувствовал ли себя хозяин Кремля героем легендарного "Ежика в тумане", подумал карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Путин о капитализме: у КПРФ появился новый сторонник? Президент России заявил, что "существующая модель капитализма" исчерпала себя. Какой альтернативный общественный строй может понравиться Владимиру Путину, знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Электронное голосование в Москве, или Госуслуги от Памфиловой Результаты электронного голосования в Москве стали, пожалуй, главной интригой осенних выборов-2021 в России. Их публикация постоянно откладывалась. Что не так сделала глава ЦИК Элла Памфилова, знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Электронное голосование? Даешь новый дизайн бюллетеня! Выборы в Госдуму и местные органы власти проходят в РФ. Без кандидатов от несистемной оппозиции, зато - и в электронном виде тоже. Сергей Елкин со своим вариантом бюллетеня на этот случай.

Российская политика в карикатурах Двойники Вишневского идут на выборы в Госдуму: кому это выгодно? Соперники петербургского оппозиционера Бориса Вишневского на выборах в Госдуму сменили внешность и имена, чтобы быть похожими на оригинал и запутать избирателей. Зачем еще это надо, знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Выборы в России: где придумали "Умное голосование" Разработчики "Умного голосования" "так или иначе связаны с Пентагоном", заявила за неделю до выборов в Госдуму представитель МИД РФ Мария Захарова. Сергей Елкин знает, как это выяснили.

Российская политика в карикатурах Школьник поправил Путина: что из этого вышло Директор школы пожурила ученика за то, что он поправил президента РФ. Путин, который любит блеснуть знаниями истории, перепутал Северную войну с Семилетней. Сергей Елкин вспомнил в этой связи о старой сказке.

Российская политика в карикатурах Выборы в Госдуму, или Кому понравится прогноз В Москве суд ограничил свободу еще одного фигуранта "санитарного дела" - муниципального депутата Барановского. Политпрогноз перед выборами в Госдуму не меняется, на радость кому - знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Выплаты пенсионерам от Путина: с чего такая щедрость? На встрече с представителями "Единой России" президент РФ пообещал выплату всем пенсионерам в России по 10000 рублей в этом году. Что движет Владимиром Путиным, знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Выборы в Госдуму: "Умное голосование", или Кто кого перехитрит Кремль стеной встал на пути проекта Алексея Навального "Умное голосование". Карикатурист Сергей Елкин - об особенностях противостояния на выборах в Госдуму России в сентябре 2021 года.

Российская политика в карикатурах Обыски в России, или Новый дивный мир российского силовика В Москве прошли обыски в семье главного редактора издания The Insider. Роман Доброхотов проходит по делу о клевете как свидетель, у его родителей даже статуса нет. Ошибка? Нет, уверен Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Путин написал статью о русских и украинцах: а вам слабо? В России и Украине обсуждают статью Владимира Путина об отношениях двух стран. Похоже, благодаря президенту РФ список целей настоящего мужчины пополнился, считает Сергей Елкин. Автор: Сергей Елкин

