 Юрий Дудь оштрафован на 100 тысяч рублей за ″пропаганду наркотиков″ | Новости из Германии о России | DW | 20.10.2021

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Россия

Юрий Дудь оштрафован на 100 тысяч рублей за "пропаганду наркотиков"

Суд Москвы признал Юрия Дудя виновным в пропаганде наркотиков в ходе двух его интервью и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

Видеоблогер Юрий Дудь (фото из архива)

Юрий Дудь (фото из архива)

Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал журналиста и видеоблогера Юрия Дудя на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков в интернете. Об этом пишет агентство "Интерфакс" в среду, 20 октября, со ссылкой на пресс-службу суда.

"Дудь признан виновным (по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ), ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сам блогер на судебное заседание не явился. Адвокат Дудя Ильнур Шарапов сказал журналистам, что решение о штрафе будет обжаловано.

Дело Юрия Дудя

Дело против Дудя было возбуждено в апреле 2021 года после того, как в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России обратилась с жалобой на журналиста дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина. Она возглавляет организацию "Лига безопасного интернета" и является членом Общественной палаты РФ.

По мнению Мизулиной-младшей, в интервью Дудя пропаганда наркотиков велась с украинским блогером Ивангаем (Иван Рудской) и российским рэпером Моргенштерном (Алишер Валеев). Судебные экспертизы, проведенные в рамках дела, в основном подтвердили факты пропаганды наркотиков в этих интервью, пишет "Медиазона", изучившая выводы экспертов.

Перед обсуждением запрещенных веществ Дудь предупреждает зрителя об их вреде, на экране появляется надпись "Наркотики - зло. Не употребляйте их". Однако по мнению экспертов, предупреждающий текст не только не снимает с журналиста ответственности, а напротив, "еще больше привлекают внимание зрителей к наркотикам".

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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