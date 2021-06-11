 Против Юрия Дудя возбудили дело о пропаганде наркотиков | Новости из Германии о России | DW | 11.06.2021

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Россия

Против Юрия Дудя возбудили дело о пропаганде наркотиков

Лига безопасного интернета передала в суд в Москве материалы дела о "пропаганде наркотиков" в интервью Юрия Дудя с блогером Ивангаем и с рэпером Моргенштерном.

Видеоблогер Юрий Дудь

Видеоблогер Юрий Дудь (фото из архива)

В отношении журналиста и видеоблогера Юрия Дудя заведено административное дело по статье о пропаганде наркотиков в интернете. Это следует из информации, размещенной на сайте Зюзинского районного суда Москвы 10 июня.

Глава российской проправительственной организации Лига безопасного интернета (ЛБИ) и член Общественной палаты Екатерина Мизулина сообщила на своей странице в соцсети "В контакте" о поступлении в Зюзинский суд Москвы материалов дела о пропаганде наркотиков в двух интервью Дудя

- с украинским блогером Ивангаем и с рэпером Моргенштерном. Психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в этих интервью, пояснила Мизулина.

Дело было возбуждено 23 апреля. 5 апреля ЛБИ обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить интервью Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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