Дело Юрия Дудя: суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу

Дело возбуждено в апреле 2021 года после того, как в управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России обратилась с жалобой на журналиста дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина. Она возглавляет организацию "Лига безопасного интернета" и является членом Общественной палаты РФ.
По мнению Мизулиной-младшей, в интервью Дудя пропаганда наркотиков велась с украинским блогером Ивангаем (Иван Рудской) и российским рэпером Моргенштерном (Алишер Валеев). При этом в беседе с Ивангаем в том месте, где Дудь обсуждает с ним опыт употребления блогером запрещенных веществ, на экране появляется предупреждение: "Дальше будут говорить про наркотики. Наркотики - зло. Не употребляйте их".
Кроме того, некоторые высказывания Ивангая вырезаны из интервью, в этих местах на черном экране появляется надпись: "Тут идут слова, которые российское законодательство может посчитать призывом к употреблению. Поэтому мы проматываем их". Один из вопросов Дудя к Ивангаю звучит так: "О какой пользе (травы. - Ред.) может идти речь, если она мозги в бантик сворачивает таким образом?"
Какое наказание грозит Юрию Дудю
То же происходит и в интервью с Моргенштерном. Перед тем как Дудь задает собеседнику вопрос на эту тему, на экране появляется надпись крупным шрифтом: "Сейчас будет разговор про наркотики. Наркотики - яд. Не употребляйте их".
Максимальное наказание, предусмотренное статьей, по которой возбуждено дело против Юрия Дудя, предусматривает приостановление деятельности юридического лица на срок до 90 суток либо штраф до 100 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и до 1,5 млн для юридических лиц.
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