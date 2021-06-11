Суд вернул материалы дела о пропаганде наркотиков против Юрия Дудя

Зюзинский районный суд Москвы вернул в полицию протокол об административном правонарушении и другие материалы дела, которое было заведено на журналиста и видеоблогера Юрия Дудя. Об этом свидетельствует информация на официальном портале судов Москвы, которая в последний раз была обновлена в пятницу, 18 июня. Согласно ей, материалы дела были возвращены 11 июня - на следующий день после того, как суд их получил.

5 апреля российская проправительственная организация Лига безопасного интернета (ЛБИ) обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить интервью Дудя на предмет пропаганды наркотиков. 23 апреля было возбуждено уголовное дело. Глава ЛБИ, член Общественной палаты Екатерина Мизулина сообщила, что речь идет о предполагаемой пропаганде наркотиков в двух интервью Дудя - с украинским блогером Ивангаем и с рэпером Моргенштерном. Психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в этих интервью, пояснила Мизулина.

3 июня Зюзинский суд Москвы оштрафовал рэпера Моргенштерна на 100 тысяч рублей по обвинению в пропаганде наркотиков в клипах.

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