Комментарий: Лукашенко подарит Путину его мечту

У Владимира Путина есть три мечты, связанных с Беларусью. Он хотел бы добиться от нее, точнее - от Александра Лукашенко, признания Крыма российским, согласия разместить на территории страны российские войска и перехода на российский рубль. Две мечты теперь близки к тому, чтобы сбыться.

Лукашенко решил для себя "крымский вопрос"

Лукашенко уже заявлял: в новой белорусской конституции скорее всего не будет статьи о нейтралитете страны. А в записанном на днях интервью кремлевскому пропагандисту Дмитрию Киселеву он сообщил, что в случае размещения американского ядерного оружия в Польше предложит Путину разместить российские ракеты в Беларуси. Лукашенко даже похвастался тем, что он, как "рачительный хозяин", сохранил всю необходимую для этого инфраструктуру, оставшуюся от СССР. Так что с нейтралитетом, можно сказать, уже покончено.

Константин Эггерт

Но главный подарок - это обещание приехать в Крым вместе с Путиным. В том же интервью Лукашенко фактически признал результаты организованного Кремлем референдума 2014 года. Он сказал, что после этого полуостров стал "де-юре российским". Теперь он хочет прилететь в Севастополь. Это, по словам диктатора, будет означать официальное признание принадлежности Крыма России.

Еще 9 августа Лукашенко утверждал, что приедет на полуостров только после того, как "последний российский олигарх" начнет поставлять туда свою продукцию. То есть - никогда. Потребовалось меньше четырех месяцев, чтобы он изменил свое мнение. Это большой пиар-подарок Кремлю. Все-таки Беларусь в глазах россиян - близкая, союзная страна, не то что далекие Никарагуа, Северная Корея или Сирия, признавшие Крым российским. Более того, Беларусь станет первым европейским государством, которое сделает это.

То, что и в каком тоне Лукашенко говорит об Украине, тоже не может не радовать Путина. Белорусский диктатор не может простить руководству в Киеве закрытие воздушного пространства Украины для авиакомпании "Белавиа" в знак солидарности с ЕС после инцидента с самолетом Ryanair. Лукашенко теперь обещает отправить белорусскую армию воевать вместе с российской в случае, если Украина … нападет на Россию! В девяностые, во время чеченских войн, Лукашенко хвалился тем, что белорусские граждане, в отличие от российских, живут мирно и не участвуют ни в каких войнах. Сегодня все ровно наоборот.

Дислоцирование российских войск в Беларуси дает Путину прямой выход к восточной границе НАТО, причем на самом уязвимом ее участке. Оттуда он сможет угрожать так называемому Сувалкскому коридору, соединяющему страны Балтии с Польшей. Кроме того, размещение российских военных в Беларуси усилит давление на Украину. Ей придется тратить больше ресурсов и стягивать дополнительные части для защиты границы от возможного вторжения с севера.

В вассалах у Путина

Уверен: идея войны с украинцами, мягко говоря, не найдет широкой поддержки среди белорусов. Но минскому режиму не осталось выбора, кроме как давать Москве все больше обещаний и все теснее привязываться к Кремлю. "Миграционная война" против ЕС и НАТО, развязанная Минском при поддержке, а может быть, по наущению Москвы не заставила Европейский Союз отказаться от санкций против белорусского режима, наоборот, привела его к еще большей изоляции.

У Лукашенко нет другого выхода - только стать вассалом Путина уже без всяких игр в независимость. В Кремле это понимают и хотят, чтобы минский "партнер" действовал быстрее. После военных баз и признания Крыма Путин будет добиваться реализации своей третьей мечты - перехода Беларуси на российский рубль, чтобы окончательно и официально взять под контроль белорусскую экономику.

Лукашенко четверть века твердил, что будет до последнего защищать белорусский суверенитет и независимую (точнее - не во всем зависимую от России) политику. Теперь ради сохранения власти он превращает страну в полуколониальный протекторат, по сути лишенный какой-либо субъектности в международных делах. Скоро даже фактически оккупированная Абхазия будет выглядеть приличнее, ведь там хотя бы существует более или менее конкурентная политическая жизнь.

Кстати, для того чтобы окончательно зафиксировать превращение белорусского режима в марионеточный, Путину остается "настоятельно попросить" Лукашенко присоединиться к России, Никарагуа, Венесуэле, Сирии, Науру и Вануату - и установить дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert

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