Комментарий: Конфликт в Карабахе грозит миру во всем регионе

В Нагорном Карабахе возобновились масштабные военные действия. Обе стороны конфликта - Азербайджан и Армения - сообщают о сотнях погибших с противоположной стороны, обе говорят о "контрнаступлении". Напавших якобы не было, однако люди гибнут. Если международное сообщество не сможет добиться прекращения огня, этот вооруженный конфликт - существует реальная опасность перерастания его в полноценную войну - может стать одним из самых кровавых на постсоветском пространстве за последние годы. Кроме того, в него могут быть втянуты соседние страны, включая Турцию и Россию.

Бои в Карабахе: новая проверка сил или война?

Между Азербайджаном и Арменией в июле 2020 года уже шли интенсивные бои, в ходе которых гибли люди. Правда, это было не на разделительной линии, которая сейчас де-факто является границей самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) с Азербайджаном, а непосредственно на армяно-азербайджанской двух республик. Тогда это, похоже, была проба сил. Поэтому главный вопрос на данный момент - так ли это и в этот раз? Очевидно, что нынешние боевые действия - самые интенсивные в регионе после заключения в 1994 году перемирия. Однако идет ли речь о начале новой карабахской войны?

Иван Преображенский

Судя по результатам первого дня конфликта, если, конечно, заявлениям воюющих сторон вообще можно верить, ясности не появилось. Ни один крупный населенный пункт пока не был занят в результате азербайджанской атаки (власти в Баку утверждают, что это было контрнаступление "для пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения").

Стороны спорят о контроле над пограничными горными высотами и заявляют о сотнях погибших в рядах противника. Минобороны Армении сообщило, что уничтожено 200 азербайджанских военнослужащих, Минобороны Азербайджана - что убито 550 армян. И те, и другие, скорее всего, явно преувеличивают, но счет и правда может идти на сотни человек, среди которых большинство в итоге составят, как на любой войне, мирные жители.

Между тем и Баку, и Ереван ввели военное положение. Армянский премьер Никол Пашинян объявил всеобщую мобилизацию, азербайджанский президент Ильхам Алиев - частичную мобилизацию. Бои продолжились и 28 сентября. Что же может произойти дальше, если конфликт затянется?

Конфликт в Нагорном Карабахе превратится в региональную войну?

Велик риск очень простого последовательного расширения конфликта: из двустороннего в региональный. С учетом того, чьи интересы задеты уже сейчас. В первую очередь, это Турция. Анкара уже поддержала Азербайджан в его противостоянии с Арменией, объявив последнюю главной проблемой. Турецкие журналисты якобы случайно оказались на месте первых боев. Накануне начала военных действий проходили и совместные учения азербайджанских и турецких военных. Армянская сторона утверждает, что турки после окончания маневров вовсе не уехали домой и участвуют сейчас в военных действиях.

Ходят слухи и о переброске неких протурецких боевиков и наемников из Сирии и даже Ливии. И такие слухи в регионе не новость. Еще в 1993 году, за год до мирного соглашения, писали, что вместе с азербайджанцами воюют не только турецкие добровольцы, но даже и афганские моджахеды. Тогда международное давление на Баку и Ереван привело к временному дипломатическому урегулированию конфликта, и он не успел стать по-настоящему международным.

С другой стороны стоит Россия. Армения уже официально проинформировала о происходящем Москву - Пашинян созвонился с Путиным. Армянские власти обратились за поддержкой к Греции, прямо призвав "обуздать" Турцию. Она, кстати, сейчас в самом остром за последние годы конфликте не только с Арменией, но с соседями из ЕС. И все из-за гигантских месторождений, которые, как утверждают в Анкаре, были обнаружены ею на дне Черного и Средиземного морей, в том числе - в зоне, спорной с Кипром. Причем добыча этих полезных ископаемых Турцией может прямо угрожать экономическим интересам России как в этой стране, так и в Южной Европе. В общем, конфликтов в регионе и без Карабаха хватает.

Армения, Россия, ОДКБ и США

При этом надо помнить, что Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а на ее территории, в Гюмри, находится российская военная база. Соответственно когда азербайджанские комментаторы говорят о том, что мобилизация в Армении - это повод для начала войны Азербайджана именно с ней, они не должны забывать о том, что официальное объявление войны даст Еревану возможность обратиться за помощью к своему союзнику России. А еще в Армении любят указывать на то, что мать премьера Михаила Мишустина - армянка.

Пока боевые действия формально идут на территории самопровозглашенной НКР, которую не признала и сама Армения, формально юридически Москвы это не касается. Но никто не знает точно, как поведет себя Москва в случае изменения ситуации. Как неизвестна реакция и других влиятельных стран мира.

Скажем, США до ноября находятся в предвыборной горячке, заявления по ситуации в Нагорном Карабахе делает и президент Дональд Трамп, и его главный конкурент Джо Байден. И, наверное, именно заявлениями и давлением по дипломатическим каналам реакция американцев и ограничится. Но если это не новая, пусть более мощная, но все же проба сил, а в перспективе полноценная война, то от маленького Нагорного Карабаха почти никто не сможет остаться в стороне.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Давний конфликт Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится несколько десятилетий. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов прошлого века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Началось длительное противостояние между Арменией и Азербайджаном, временами переходящее в горячую фазу.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Начало военных действий в Карабахе 10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый референдум о независимости. Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Война и беженцы В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Международные посредники в урегулировании конфликта После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Территория спора Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает НКР и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Напоминание о войне В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Эскалация карабахского конфликта В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Роль и позиция России по Карабаху Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Болевые точки Нагорного Карабаха В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Нагорный Карабах - замороженный конфликт? Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока. Автор: Наталья Позднякова

