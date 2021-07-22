 Комментарий: Как Путин повторяет Милошевича | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 22.07.2021

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Мнения

Комментарий: Как Путин повторяет Милошевича

Похоже, что путинская статья про единство русских и украинцев - не просто исторические размышления кремлевского лидера, а обоснование нового этапа борьбы с Украиной, пишет Константин Эггерт.

Владимир Путин

Владимир Путин

Генеральная прокуратура России в четверг, 22 июля, подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Документ - полный официальный список претензий Кремля к Киеву. Тут и подавление свободы слова, и "лишение жизни населения" на Майдане и в Одессе, и блокирование поставок воды в Крым, и даже "крушение самолета авиакомпании "Малазийские авиалинии", выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 г., вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий, и "гибель 298 человек - всех пассажиров и членов экипажа" (орфография оригинала впечатляет не меньше контента). По сути, это хорошо известный в психологии случай "обвинения жертвы".

Назад в 80-е?

Пункт про малайзийский лайнер появился в документе неслучайно. В Кремле с тревогой следят за судебным процессом в Нидерландах по обвинению одного украинского и трех российских (включая Игоря Гиркина) граждан в уничтожении гражданского самолета. Осенью судьи заслушают свидетельства родственников погибших, а приговор ожидается к концу года. Есть некоторые основания думать, что суд вынесет частное определение.

В нем он назовет тех, без чьих приказов ракетная установка "Бук" не могла бы попасть в район села Снежное - Владимира Путина и Сергея Шойгу. Из-за этого в Кремле давно и с напряжением следят за процессом. Нынешнее обвинение в адрес властей Украины - очередная неуклюжая попытка поставить под сомнение и обвинение, и будущий приговор.

Константин Эггерт

Константин Эггерт

Зная, что для Путина нет темы важнее украинской, трудно отделаться от мысли: речь идет об идеологической подготовке нового масштабного этапа конфликта с Киевом. Главные пункты иска Генпрокуратуры - про якобы проводимую украинскими властями дискриминацию русских и русскоязычных. Это совпадает с главным посылом путинской статьи про единство русских и украинцев. Его немедленно подхватили особо чуткие к веяниям времени пропагандисты.

Один из них, главный светский публицист Русской православной церкви, первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков, вдогонку к тексту Путина написал верноподданническую статью с таким выводом: "Какими средствами будут защищены национальные права единого русского народа, заранее нельзя сказать. Но момент принципиального решения проблемы украинских русских (русских с гражданством государства Украина) явно уже близок". Путин, пишет Щипков, возвращается к тезисам своей кремлевской речи перед подписанием акта о "приеме" Крыма в состав России. В ней он назвал русских "самым большим разделенным народом Европы".

На пути к "Ялте-2"?

Большую часть этих двадцати лет избегавший открыто националистической риторики Путин действительно начинает все чаще звучать как Слободан Милошевич в конце 80-х - начале 90-х годов ХХ века. Сербский диктатор тоже любил рассуждать о необходимости достичь единства разделенных и угнетаемых другими народами сербов. Цена этого стремления оказалась непомерно высокой, в том числе, для самих сербов. Автор этих строк в 90-е освещал дипломатические попытки остановить войны в бывшей Югославии. Для меня нынешняя московская и тогдашняя белградская пропаганда очень похожи.

Начиная с весны Кремль целенаправленно нагнетает обстановку вокруг Украины и проверяет реакцию Запада на это. И Путин, и Лавров сдержанно отреагировали на договоренности, достигнутые США и Германией о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". А украинские и польские политики бьют тревогу. И ясно почему: Вашингтон и Берлин решили вопрос без участия Киева.

Для Путина это подтверждение его тезиса об Украине как о несамостоятельном государстве, потенциальной разменной монете в геополитических играх ЕС и Америки с ним. То, что для Джо Байдена и Ангелы Меркель (Angela Merkel) - демонстрация трансатлантического единства, для Путина - повод вновь потребовать поделить Европу на сферы влияния, как сделали в 1945 году в Ялте Сталин, Рузвельт и Черчилль. Пропагандистская машина Кремля работает на полную мощность. Идеологическая подготовка к "Ялте-2" в самом разгаре. Что за ней?

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Михаил Бушуев


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