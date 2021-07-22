Россия подала в ЕСПЧ жалобу против Украины

Иск против Украины стал первой межгосударственной жалобой, поданной в ЕСПЧ властями РФ. Он касается нарушения прав человека и свободы слова, а также ответственности за сбитый над Донбассом "Боинг".
РФ требует у ЕСПЧ признать Киев ответственным за крушение малазийского "Боинга" над Донбассом.
Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против другой страны - Украины. Жалоба была подана на основании статьи 33-й Конвенции о защите прав человека и основных свобод,сообщила в четверг, 22 июля, пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В документе идет речь о целом ряде предполагаемых нарушений, в том числе гибели мирного населения на граничащих с Россией территориях, подавлении свободы слова и водной блокаде Крыма. Так, с точки зрения Москвы, власти Украины несут ответственность "за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции".
В то же время российские власти обвиняют Киев в "политике дискриминации русскоговорящего населения, вытеснении использования русского языка из общественной сферы, прежде всего, из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей" и дискриминации российских компаний и предпринимателей в Украине.
Кроме этого, в жалобе указано на "преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан", а также блокирование Северо-Крымского канала "как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова".
Генпрокуратура РФ о жалобе на Украину
"Жалоба Российской Федерации содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил, что явилось основной причиной последовавших массовых нарушений Конвенции (о правах человека. - Ред.) и протоколов к ней", - подчеркнули в Генпрокуратуре РФ.
В связи с перечисленными нарушениями в ведомстве заявили ходатайство о применении обеспечительных мер к Украине в соответствии с правилом 39 Регламента Европейского суда. ЕСПЧ должен обязать Киев "незамедлительно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке", заявили в Генпрокуратуре России.
Кроме этого, Москва попросила ЕСПЧ обязать Украину снять запрет на вещание русскоязычных телевизионных и радиоканалов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.
Ответственность за малайзийский "Боинг"
Следующий пункт российской жалобы в ЕСПЧ на Украину касается крушения малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17 над Донбассом в июле 2014 года. По мнению российских властей, Киев несет ответственность за эту трагедию, поскольку не закрыл воздушное пространство над зоной боевых действий и "не провел независимого и эффективного расследования" причин такого решения.
"Украиной представляются сфабрикованные доказательства с целью переложить свою вину за эту авиакатастрофу на Россию", - утверждают в Генпрокуратуре.
Катастрофа Boeing 777 малайзийской авиакомпании произошла 17 июля 2014 года в 16.20 по местному времени. Пассажирский лайнер, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, поразила военная ракета. Никто из 298 человек на борту не выжил.
Следователи утверждают, что имеют веские улики для подобных выводов: свидетельские показания, остатки лайнера и поразившей его ракеты с уникальным серийным номером, данные спутников и радаров, а также фото- и видеосъемки того, как транспортировали "Бук" к месту выстрела и обратно. Кроме того, следователи опубликовали ряд перехватов телефонных переговоров между подозреваемыми в причастности к катастрофе MH17.
Какие страны жаловались на Россию в ЕСПЧ
Большинство жалоб в ЕСПЧ подаются отдельными лицами, группами людей, компаний или НПО, однако статья 33 Европейской конвенции о правах человека предусматривает и возможность обращения в суд со стороны государств. В этой статье говорится, в частности, что что любая сторона может передать в суд жалобу на любое предполагаемое нарушение положений Конвенции и протоколов, допущенные другой страной.
С момента вступления в силу Европейской конвенции о правах человека в 1953 году в ЕСПЧ было подано чуть менее 30 межгосударственных жалоб. К настоящему моменту против России подано четыре такие жалобы от Грузии и девять - от Украины, напоминает "Интерфакс".
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Улики следователей
Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами самопровозглашенной "ДНР". Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Уникальный номер двигателя ракеты, сбившей "Боинг"
По версии Международной следственной группы, "Боинг" был сбит из российской установки "Бук", приписанной к 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Серийный номер двигателя ракеты 8869032, произведен на оружейном заводе в подмосковном Долгопрудном в 1986 году. Минобороны РФ утверждает, что ракета находилась на балансе украинской армии.
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Реконструированный "Боинг"
17 июля 2014 года самолет, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донбассом. Следователи реконструировали носовую часть разбившегося самолета: обломки лайнера закрепили на специально изготовленный каркас, повторяющий формы "Боинга 777-200". Цель реконструкции - установить ход катастрофы: угол попадания ракеты в лайнер и последующее разрушение самолета.
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Маршрут "Бука"
Следователи утверждают, что установили маршрут ЗРК "Бук" на территорию Украины, а также его путь в обратно в РФ. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на восток Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo. Авторы Bellingcat утверждают, что установили точный номер российской установки "Бук", замеченной на территории Украины - 332.
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
На скамье подсудимых должен оказаться Игорь Стрелков-Гиркин
Среди официально объявленных обвиняемых - трое россиян, в частности, бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков). Следователи считают, что на тот момент Гиркин-Стрелков занимал самый главный военный пост в самопровозглашенной "ДНР".
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Хмурый: заместитель Гиркина на момент крушения MH17
Второй обвиняемый - генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), отставной офицер ГРУ армии России. Обвинения в свой адрес Дубинский отвергает, утверждая, что в момент крушения MH17 возглавлял службу контрразведки в самопровозглашенной "ДНР" и не мог иметь отношения к приказу сбить самолет.
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Третий обвиняемый в причастности к крушению малайзийского "Боинга"
Полковник ГРУ Олег Пулатов (позывной "Гюрза") был в подчинении у Дубинского. "Новая газета" со ссылкой на следователей утверждает, что в день атаки на МН17 Пулатов сопровождал "Бук" и в момент запуска ракеты находился рядом с установкой.
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Доброволец "Крот"
Последний официальный фигурант обвинения - гражданин Украины Леонид Харченко с позывным "Крот". Он - единственный непрофессиональный военный из обвиняемых. Следствие считает, что Харченко подчинялся Пулатову. По данным JIT, Харченко и Пулатов сопровождали установку "Бук" в район, откуда был совершен выстрел.
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Пятый подозреваемый - украинец Владимир Цемах
Власти Нидерландов считают пятым подозреваемым бывшего командира подразделения ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха. Официальные обвинения ему не предъявлены. В 2019 году Цемаха в результате тайной операции удалось задержать на территории самопровозглашенной "ДНР", затем власти Украины передали его России в рамках обмена пленными. Цемах вернулся в "ДНР". Киев объявил его в розыск.
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Самый высокопоставленный фигурант - Владислав Сурков
Следствие в 2019 году предоставило публике большое количество перехваченных телефонных переговоров, которые считает значимыми в контексте крушения MH17. Один из тех, чьи переговоры оказались перехвачены, - помощник президента РФ Владислав Сурков, как утверждает следствие.
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Версии из России: российский Первый канал признал фейк об истребителе
В России курсировало много альтернативных версий трагедии. В ноябре 2014 года Первый канал показал "сенсационный" снимок истребителя в районе MH17. Но, по данным радаров, поблизости не было воздушных судов, способных сбить"Боинг". В интервью New Yorker в конце 2019 года глава Первого канала Константин Эрнст заявил, что на российском ТВ "совершили ошибку".
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Путин не признает выводы следствия по MH17, Минобороны РФ винит Украину
Минобороны РФ настаивает на том, что никакие ЗРК "Бук" не пересекали границу с Украиной. Производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" ссылается на собственное расследование, согласно которому ракета была запущена из подконтрольной Киеву точки. Президент РФ Владимир Путин заявил, что признает выводы следствия только, если Россия получит полный доступ к расследованию.
Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге
Следствие по MH17 закончено, дело частично передано в суд
Спустя пять лет после трагедии, летом 2019 года, Международная следственная группа заявила, что расследование подходит к концу, а материалы передаются в окружной суд Гааги. Власти Нидерландов приняли решение, что суд по делу о крушении лайнера пройдет в рамках не международного, а национального законодательства. Из 298 человек на борту самолета большинство было гражданами Нидерландов.
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Уголовный процесс по делу о крушении "Боинга" будет вести судебная коллегия окружного суда Гааги. В силу публичного интереса сами заседания пройдут в Юридическом комплексе, который находится рядом с аэропортом Схипхол под Амстердамом.
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