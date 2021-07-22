Россия подала в ЕСПЧ жалобу против Украины

Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против другой страны - Украины. Жалоба была подана на основании статьи 33-й Конвенции о защите прав человека и основных свобод,сообщила в четверг, 22 июля, пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В документе идет речь о целом ряде предполагаемых нарушений, в том числе гибели мирного населения на граничащих с Россией территориях, подавлении свободы слова и водной блокаде Крыма. Так, с точки зрения Москвы, власти Украины несут ответственность "за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции".

В то же время российские власти обвиняют Киев в "политике дискриминации русскоговорящего населения, вытеснении использования русского языка из общественной сферы, прежде всего, из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей" и дискриминации российских компаний и предпринимателей в Украине.

Кроме этого, в жалобе указано на "преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан", а также блокирование Северо-Крымского канала "как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова".

Генпрокуратура РФ о жалобе на Украину

"Жалоба Российской Федерации содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил, что явилось основной причиной последовавших массовых нарушений Конвенции (о правах человека. - Ред.) и протоколов к ней", - подчеркнули в Генпрокуратуре РФ.

В связи с перечисленными нарушениями в ведомстве заявили ходатайство о применении обеспечительных мер к Украине в соответствии с правилом 39 Регламента Европейского суда. ЕСПЧ должен обязать Киев "незамедлительно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке", заявили в Генпрокуратуре России.

Кроме этого, Москва попросила ЕСПЧ обязать Украину снять запрет на вещание русскоязычных телевизионных и радиоканалов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.

Ответственность за малайзийский "Боинг"

Следующий пункт российской жалобы в ЕСПЧ на Украину касается крушения малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17 над Донбассом в июле 2014 года. По мнению российских властей, Киев несет ответственность за эту трагедию, поскольку не закрыл воздушное пространство над зоной боевых действий и "не провел независимого и эффективного расследования" причин такого решения.

"Украиной представляются сфабрикованные доказательства с целью переложить свою вину за эту авиакатастрофу на Россию", - утверждают в Генпрокуратуре.

Катастрофа Boeing 777 малайзийской авиакомпании произошла 17 июля 2014 года в 16.20 по местному времени. Пассажирский лайнер, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, поразила военная ракета. Никто из 298 человек на борту не выжил.

Международная следственная группа (JIT) под руководством Нидерландов пришла к выводу, что гражданский самолет в небе над Донбассом 17 июля 2014 года сбила военная ракета серии 9М38, выпущенная из ракетно-зенитного комплекса "Бук", а ЗРК находился на территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. Следователи уверены, что "Бук" попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО РФ под Курском и вскоре после трагедии был транспортирован обратно через границу на территорию РФ.

Следователи утверждают, что имеют веские улики для подобных выводов: свидетельские показания, остатки лайнера и поразившей его ракеты с уникальным серийным номером, данные спутников и радаров, а также фото- и видеосъемки того, как транспортировали "Бук" к месту выстрела и обратно. Кроме того, следователи опубликовали ряд перехватов телефонных переговоров между подозреваемыми в причастности к катастрофе MH17.

Какие страны жаловались на Россию в ЕСПЧ

Большинство жалоб в ЕСПЧ подаются отдельными лицами, группами людей, компаний или НПО, однако статья 33 Европейской конвенции о правах человека предусматривает и возможность обращения в суд со стороны государств. В этой статье говорится, в частности, что что любая сторона может передать в суд жалобу на любое предполагаемое нарушение положений Конвенции и протоколов, допущенные другой страной.

С момента вступления в силу Европейской конвенции о правах человека в 1953 году в ЕСПЧ было подано чуть менее 30 межгосударственных жалоб. К настоящему моменту против России подано четыре такие жалобы от Грузии и девять - от Украины, напоминает "Интерфакс".

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