В Госдуме готовят изменения по "нежелательным" организациям

В случае принятия соответствующего закона "нежелательными" могут стать в РФ международные и зарубежные организации с госучастием.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, расширяющий критерии для признания организаций "нежелательными" в России. Об этом сообщают русскоязычные СМИ в понедельник, 27 мая.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в феврале группой из 13 депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. В случае принятия закона "нежелательными" можно будет признавать в РФ не только неправительственные международные и зарубежные организации, но и организации, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств.

Правозащитники, которых DW ранее просила прокомментировать данную инициативу, высказывали предположение, что после вступления в силу такого закона статус "нежелательных" в России может быть присвоен, в частности, зарубежным медиакомпаниям, критично освещающим действия российских властей.

Как напоминает агентство "Интерфакс" , "сейчас закон (114-ФЗ) допускает запрет въезда в Россию участникам неправительственных иностранных и международных нежелательных организаций". Ранее Василий Пискарев уточнял, что подобное ограничение не будет распространяться на международные межправительственные организации, членом которых является Россия.