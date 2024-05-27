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В Госдуме готовят изменения по "нежелательным" организациям

Александра Иванова
27 мая 2024 г.

В случае принятия соответствующего закона "нежелательными" могут стать в РФ международные и зарубежные организации с госучастием.

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Госдума РФ
Фото: Sergei Fadeichev/dpa/TASS/picture alliance

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, расширяющий критерии для признания организаций "нежелательными" в России. Об этом сообщают русскоязычные СМИ в понедельник, 27 мая.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в феврале группой из 13 депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. В случае принятия закона "нежелательными" можно будет признавать в РФ не только неправительственные международные и зарубежные организации, но и организации, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств.

Правозащитники, которых DW ранее просила прокомментировать данную инициативу, высказывали предположение, что после вступления в силу такого закона статус "нежелательных" в России может быть присвоен, в частности, зарубежным медиакомпаниям, критично освещающим действия российских властей.

Как напоминает агентство "Интерфакс", "сейчас закон (114-ФЗ) допускает запрет въезда в Россию участникам неправительственных иностранных и международных нежелательных организаций". Ранее Василий Пискарев уточнял, что подобное ограничение не будет распространяться на международные межправительственные организации, членом которых является Россия.

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