В Госдуме после выборов предлагают признать нежелательными 20 НПО

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила обращение в Генеральную прокуратуру с предложением о признании 20 иностранных неправительственных организаций (НПО) нежелательными на территории РФ по итогам прошедших выборов. Об этом сообщил председатель комиссии Василий Пискарев. Его слова приводятся в Telegram-канале этого органа в воскресенье, 19 сентября.

По версии Пискарева, данные НПО якобы навязывали "россиянам определенные предпочтения в ходе голосования", а также "открыто призывали" Facebook, Twitter и Google не исполнять требования российских властей по удалению запрещенного контента.

Глава комиссии считает, что речь шла о "спланированной кампании". При этом Василий Пискарев не раскрыл источников получения подобных сведений. В Генпрокуратуре также пока не отреагировали на предложения комиссии.

В ЦИК обвинили США и ФРГ в кибератаках

Ранее глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова обвинила в "зашкаливающих" кибератаках на единый портал "Госуслуг" страны Запада. Так, по ее утверждению, большинство из этих кибернападений осуществлялось из США (50 процентов) и Германии (25 процентов). Остальные якобы выполнялись из России (10 процентов), Китая (10 процентов) и Украины (5 процентов).

Член комитета бундестага: ФРГ воспринимается в РФ как враг

На обвинения отреагировала, в частности, член комитета по иностранным делам бундестага, депутат фракции либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Рената Альт (Renata Alt). По ее словам, тот факт, что в "хакерских атаках" на российскую систему онлайн-голосования "обвинили Германию, показывает, что ФРГ в настоящее время воспринимается в России как враг".

"Перед следующим правительством Германии будет стоять сложная задача стабилизировать и объективировать двусторонние отношения (с Москвой - Ред.), не отказываясь от четкой позиции по вопросам прав человека", - подчеркнула Альт.

По предварительным данным, в Госдуму проходят пять партий

По предварительным данным ЦИК РФ, в Госдуму по итогам выборов проходят пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и партия "Новые люди", которая может впервые попасть в парламент.

Между тем обнародование результатов дистанционного электронного голосования, прошедшего в Москве, отложили до утра 20 сентября. Памфилова, однако, заявила, что речи о переносе сроков подведения итогов не идет.

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