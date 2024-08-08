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Командир: Чеченцы "разминулись" с ВСУ в Курской области

Сергей Ромашенко
8 августа 2024 г.

Отряды чеченцев "разминулись" с ВСУ в Курской области и потому не участвовали в боях, заявил Апти Алаудинов. По словам командира "Ахмата", украинцы просто прошли мимо чеченских опорных пунктов, не вступая в бой.

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Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов утверждает, что украинцы просто обошли его бойцов в Курской области
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов утверждает, что украинцы просто обошли его бойцов в Курской областиФото: Alexander Reka/TASS/dpa/picture alliance

Чеченские подразделения, защищавшие границу в Курской области, не смогли отразить атаку ВСУ из-за того, что просто "разминулись" с украинскими военными, заявил командир кадыровского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Украинские солдаты просто прошли мимо чеченских опорных пунктов, не вступая в бой, пояснил он в своем посте, выложенном в Telegram вечером в среду, 7 августа.

В то же времяроссийский "военкор" Юрий Котенок сообщал нечто совершенно иное. Он утверждал, что "ахматовцы" дислоцировались как раз в тех районах Курской области, где началось наступление ВСУ. Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" писал, что кадыровский спецназ, стоявший в Кореневском районе, после первых же ударов украинских военных "рассредоточился" - то есть разбежался.

 

При этом около месяца назад "военкору" Владимиру Романову пришлось извиняться после того, как он рассказал, что "ахматовцы" стоят на границе за спинами срочников. Несколько ранее полк "Ахмат-Чечня", дислоцированный в Курской области, "освободил" приграничное село Рыжевка, где не было ни жителей, ни позиций противника.

Еще ранее - во время мятежа ЧВК "Вагнер" и его руководителя Евгения Пригожина, чеченские формирования Росгвардии, которые фактически являются личной гвардией главы Чечни Рамзана Кадырова, были сняты с фронта и отправлены в Ростов-на-Дону, но на протяжении всего времени, пока "вагнеровцы" находились в этом городе, кадыровцы туда только направлялись или стояли в пробке. В итоге им так и не удалось добраться до Ростова и встретиться с ЧВК "Вагнер".

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