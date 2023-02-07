У родных главконструктора завода "Союз" - британские активы

Команда Навального выяснила, что у дочки Мкртича Окрояна, главного конструктора завода "Союз", где разработаны двигатели для ракет Х-22, есть особняк в Великобритании, а у ее родных - бизнес в Польше.

Команда оппозиционного российского политика Алексея Навального выяснила, что главный конструктор российского военного завода "Союз" Мкртич Окроян и его жена являются резидентами Великобритании. Именно на "Союзе" разработаны двигатели для противокорабельных ракет Х-22. Производимые предприятием двигатели могут быть также установлены на авиационной ракете Х-59 класса "воздух-земля" и крылатой ракете "Калибр". Все эти ракеты используются российскими войсками для ударов по Украине, сообщает во вторник, 7 февраля, интернет-ресурс "Навальный LIVE".

По данным расследователей, дочери Окрояна Анне принадлежит особняк в британском графстве Суррей. "Особняк куплен в 2020 году почти за шесть миллионов фунтов, в пересчете на рубли это полмиллиарда рублей. Его единственная владелица - Окроян Анна Мкртичевна", - указывается в расследовании . При этом соратники Навального отмечают, что сам Окроян, а также его жена, сын и дочь указывали адрес особняка в документах их британской компании Bento Minerals Europe Limited, которая продает бентонитовую глину для строительства и очистки воды.

Мкртич Окроян не внесен в санкционные списки

По словам расследователей, у семьи Окроян есть еще бизнес в Польше. Кроме того, жена главного конструктора Алла Бабан и сын Андраник являются акционерами литейно-механического завода в Балашихе, а сам Окроян входит в совет директоров предприятия, отметила команда Навального. На этом заводе, в частности, производят детали к боевому вертолету Ка-52, а также другие материалы и детали военного назначения.

Предприятие в Балашихе находится под санкциями, а Мкртич Окроян и завод "Союз" - до сих пор нет, добавляют авторы расследования. Они не уточняют, какие именно страны применили штрафные меры в отношении подмосковного завода.

Ракета огромной мощности и низкой точности

Ракета Х-22 разрабатывалась для уничтожени авианосцев и корабельных группировок. Она может нести как термоядерный, так и фугасно-кумулятивный заряд весом в 960 кг. При этом ракета отличается очень низкой точностью: только около половины выстрелов попадает в пределах 600 метров от точки нацеливания. Кроме того, радиолокационная система наведения Х-22 плохо различает цели в городской местности.

По данным Киева, Россия несколько раз использовала Х-22 для ударов по объектам инфраструктуры и жилым домам в Украине, что сопровождалось многочисленными жертвами среди гражданского населения.

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