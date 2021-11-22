Кого увидят немцы перед главной елкой (фото)

Альтенау • С рождественским обращением к жителям Германии традиционно обращается федеральный президент из своей резиденции в берлинском дворце Бельвю. А на Новый год транслируется выступление федерального канцлера, за спиной которого (которой) видно здание пленарных заседаний бундестага и установленная перед ним, то есть, перед Рейхстагом, большая рождественская елка - так сказать, главная елка Федеративной Республики. Эту самую ель как раз уже срубили, вернее, спилили, около нижнесаксонского Альтенау в регионе Верхний Гарц.
Выполнение ответственного задания требует опыта и подготовки
Высота этой ели - 31 метр, вес - 6,5 тонны, возраст - 75 лет
Новый канцлер - новая мода
На фоне последних шестнадцати елок страну поздравляла Ангела Меркель (Angela Merkel) - менялись празднично украшенные деревья, менялись цвета легендарных канцлерских нарядов, но на этот раз, если все пойдет по плану и в Германии будет создана новая правительственная коалиция, почетную новогоднюю обязанность исполнит уже социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Вряд ли он порадует любителей моды золотым, лиловым или бирюзовым пиджаком, но елка уже в пути.
Новогоднее обращение Ангелы Меркель в 2019 году
Рождественская ель перед Рейхстагом в 2017 году
Праздничные наряды канцлера Меркель в 2005-2014 годах - в первые десять лет во главе правительства ФРГ
Впрочем, пока еще исполняющая свои обязанности Ангела Меркель должна быть готова оперативно менять планы и подбирать цвет наряда. Ведь если что-то при формировании новой коалиции пойдет не так, ей придется выступить на Новый год в привычной роли.
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Ангела Меркель. Неожиданные снимки
Меркель и персональный шофер
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Ангела Меркель. Неожиданные снимки
Меркель и Буш-художник
Меркель не раз становилась музой для известных художников, писателей, поэтов, режиссеров. Такой ее увидел и отобразил в красках живописец-любитель Джордж Буш, которого мы только что видели за рулем машины.
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Ангела Меркель. Неожиданные снимки
Сладкая Меркель
Эта фотография агентства dpa была сделана в Эрфурте во время Международной кулинарной олимпиады в конце октября 2016 года. На ней изображена работа турецких участников из кондитерской T. Geckil.
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Ангела Меркель. Неожиданные снимки
Канцлер галактики
Федеральный канцлер - частый гость карнавальных шествий. Правда, в данном случае речь идет не о личном участии, а о сатирических повозках. Во время главного карнавального шествия 2014 года в Кельне Ангела Меркель предстала публике в скафандре галактического канцлера, не знающего границ пространства и времени (нахождения у власти).
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Ангела Меркель. Неожиданные снимки
Меркель в учебнике
"Волосы", "лоб", "рот"… Такое пособие для изучения немецкого языка с портретом канцлера ФРГ в качестве иллюстрации в 2015 году использовали волонтеры, помогавшие изучать немецкий язык беженцам в городе Лимбурге.
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Ангела Меркель. Неожиданные снимки
Большое видится на расстоянии
В 2015 году отмечалось 25-летие воссоединения Германии, поэтому на кукурузном поле в окрестностях баварского озера Аммерзе создали такой вот лабиринт - карту Германии. Если же присмотреться к оттенкам зеленого, на поле можно разглядеть портрет Ангелы Меркель - первого федерального канцлера из Восточной Германии.
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Ангела Меркель. Неожиданные снимки
Ромб Меркель
Завершим нашу подборку этой фотографией утки-канцлера с хорошо узнаваемым жестом - так называемым Ромбом Меркель. Она была создана для выставки "Duckomenta" в Ганновере в 2020 году.
Автор: Максим Нелюбин