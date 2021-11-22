 Кого увидят немцы перед главной елкой (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 23.11.2021

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По Германии

Кого увидят немцы перед главной елкой (фото)

Пока еще окончательно не известно, кто обратится к жителям Германии на Новый год, но красавица-ель, на фоне которой произойдет это выступление, уже в пути.

Ель из Верхнего Гарца - для площади перед Рейхстагом

Ель из Верхнего Гарца - для площади перед Рейхстагом

Альтенау • С рождественским обращением к жителям Германии традиционно обращается федеральный президент из своей резиденции в берлинском дворце Бельвю. А на Новый год транслируется выступление федерального канцлера, за спиной которого (которой) видно здание пленарных заседаний бундестага и установленная перед ним, то есть, перед Рейхстагом, большая рождественская елка - так сказать, главная елка Федеративной Республики. Эту самую ель как раз уже срубили, вернее, спилили, около нижнесаксонского Альтенау в регионе Верхний Гарц.

Ель из Верхнего Гарца - для площади перед Рейхстагом

Выполнение ответственного задания требует опыта и подготовки

Ель из Верхнего Гарца - для площади перед Рейхстагом

Высота этой ели - 31 метр, вес - 6,5 тонны, возраст - 75 лет

Новый канцлер - новая мода

На фоне последних шестнадцати елок страну поздравляла Ангела Меркель (Angela Merkel) - менялись празднично украшенные деревья, менялись цвета легендарных канцлерских нарядов, но на этот раз, если все пойдет по плану и в Германии будет создана новая правительственная коалиция, почетную новогоднюю обязанность исполнит уже социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Вряд ли он порадует любителей моды золотым, лиловым или бирюзовым пиджаком, но елка уже в пути.

Новогоднее обращение Ангелы Меркель в 2019 году

Новогоднее обращение Ангелы Меркель в 2019 году

Рождественская ель перед Рейхстагом в 2017 году

Рождественская ель перед Рейхстагом в 2017 году

Праздничные наряды канцлера Меркель в 2005-2014 годах

Праздничные наряды канцлера Меркель в 2005-2014 годах - в первые десять лет во главе правительства ФРГ

Впрочем, пока еще исполняющая свои обязанности Ангела Меркель должна быть готова оперативно менять планы и подбирать цвет наряда. Ведь если что-то при формировании новой коалиции пойдет не так, ей придется выступить на Новый год в привычной роли.

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    Автор: Максим Нелюбин


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