В Берлине начался завершающий этап коалиционных переговоров

Три политические партии, которым по итогам сентябрьских выборов в бундестаг предстоит сформировать новое правительство Германии, начали в понедельник, 15 ноября, заключительный этап коалиционных переговоров. В земельном представительстве Гамбурга в Берлине встречаются руководители Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз-90/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП).

После согласования позиций внутри 22 рабочих групп главам этих партий предстоит достичь компромисса в целом ряде вопросов, остающихся спорными, прежде всего о защите климата и о финансах. Кроме того, ожидается, что одним из ключевых пунктов завершающего раунда переговоров станут новые меры сдерживания коронавирусной инфекции, относительно которых у представителей трех партий сохраняются принципиально разные позиции.

"Зеленые" настаивают на более решительной защите климата

В последнее время представители "зеленых" неоднократно выражали сожаление из-за недостаточных, по их мнению, уступок возможных партнеров по коалиции в экологической политике. "Даже тому, кто больше других противится амбициозным целям и мерам защиты климата, должно быть ясно, что мы, когда защищаем климат, защищаем и нашу свободу", - заявил сопредседатель партии "зеленых" Роберт Хабек (Robert Habeck) в интервью газете Rheinische Post, вышедшем 15 ноября. Он подчеркнул, что для будущего правительства ФРГ защита климата должна быть "основой всех действий", а ответственность за экологическую политику необходимо распределить между всеми федеральными министерствами.

Сопредседатель СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans) перед началом встречи заявил, что на ней пойдет речь о большом количестве деталей, при этом имеются возможности для компромисса. В свою очередь лидер СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner) на вопрос журналистов, что будет самым главным на переговорах, лаконично ответил: "Всё".

Переговоры проходят на фоне протестов экологов и правозащитников

Социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz), которого считают вероятным преемником Ангелы Меркель (Angela Merkel) на посту главы правительства, выразил уверенность в том, что будущая "светофорная" коалиция согласует все решения по урегулированию обострившейся эпидемиологической ситуации, которые затем будут вынесены на обсуждение бундестага.

У здания представительства Гамбурга в Берлине собрались несколько десятков демонстрантов, в частности активистов Greenpeace и Amnesty International. Они требуют от членов будущего правительства объявить масштабную борьбу против изменений климата, а также активно бороться за права человека.

Шольца могут избрать канцлером ФРГ в начале декабря

Согласно плану, коалиционный договор должен быть согласован до конца ноября, а на неделе с 6 декабря Олафа Шольца изберут новым канцлером ФРГ. Переговоры о создании коалиционного правительства с участием СДПГ, "зеленых" и СвДП стартовали в Берлине 21 октября.

Очередные парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. С небольшим перевесом их выиграла СДПГ, набрав 25,7 процента голосов. Ее ближайший соперник - блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - заручился поддержкой 24,1 процента избирателей. Партия "Союз-90/"зеленые" получила 14,8 процента голосов, СвДП - 11,5 процента, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3 процента.

Левую партию поддержали 4,9 процента избирателей, таким образом она не преодолела пятипроцентный барьер. Однако эта политическая сила может создать фракцию в федеральном парламенте, так как три ее представителя получили прямые мандаты в Берлине и Лейпциге.

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