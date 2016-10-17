Китай отправил на свою орбитальную станцию лабораторный модуль "Вэньтянь"

В воскресенье, 24 июля, Китай отправил в космос второй из трех модулей для своей орбитальной станции "Тяньгун". По сообщениям китайских государственных СМИ, ракета-носитель "Чанчжэн-5Б" с лабораторным модулем "Вэньтянь" стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Несколько сотен человек наблюдали за запуском модуля с пляжей и фотографировали зрелищное событие. Как сообщили в CMSA, космический модуль "Вэньтянь" отделился от ракеты восемь минут спустя после старта и вышел на намеченную орбиту.

Новый модуль обладает длиной без малого 18 метров, его диаметр составляет 4,2 метра, а весит он 22 тонны. В нем оборудованы спальная зона на три места, отсек для проведения научных экспериментов, а также имеется встроенная кухня.

В октябре станцию дополнит модуль "Мэнтянь"

Новый модуль должен состыковаться с базовым модулем "Тяньхэ", который находится в космосе с апреля 2021 года. По мнению экспертов, это будет серьезным вызовом и потребует использования установленной на "Тяньхэ" роботизированной руки-манипулятора. Кроме того, "Вэньтянь" будет служить запасной базой на случай возникновения проблем в уже существующем модуле. Отправка и прибытие третьего модуля "Мэнтянь" запланировано на октябрь.

По оценкам, станция должна проработать на околоземной орбите примерно десять лет, а полностью она начнет функционировать с конца 2022 года. Китай также намерен построить базу на Луне и до 2030 года собирается отправить туда людей. Китай не участвует в программе миссий к Международной космической станции (МКС).

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